카타르 박물관 타스위르, '같은 하늘 아래' 국제 사진 공모전 개최

도하, 카타르, 2025년 12월 11일 /PRNewswire/ -- 카타르 박물관(Qatar Museums)의 타스위르 사진(Tasweer Photography) 프로젝트팀이 문화의 해(Years of Culture) 행사의 일환으로 미 국무부의 예술 대사(Art in Embassies) 프로그램과 협력하여 같은 하늘 아래(Under One Sky) 국제 사진 공모전 출품작을 접수한다고 공표했다. 2022 카타르 월드컵(FIFA World Cup Qatar 2022™)의 화합과 함께 나누는 정신을 기리는 순회 사진전이 2026 북중미 월드컵(FIFA World Cup 2026™) 개최 시기와 맞물린 2026년 초에 워싱턴 D.C., 오타와, 그리고 멕시코시티의 카타르 대사관에서 관람객을 만난다.

같은 하늘 아래는 우정을 기리는 취지에서 지구촌 팬들의 열정, 유대감, 그리고 잊지 못할 추억을 고스란히 포착한 사진들로 꾸며진다. 월드컵이라는 역사적인 대회에서 지구촌 사람들을 결속시킨 환희, 친절, 온정, 선의 같은 인류의 보편적 가치가 시선을 사로잡는 사진과 저마다의 사연으로 승화된다.

문화의 해 특별 프로젝트 부국장이자 같은 하늘 아래 추진단장인 아이샤 압둘라 하마드 알 미스나드(Aisha Abdulla Hamad Al Misnad) 박사는 "이번 공모전은 환희와 화합의 순간으로 2022 월드컵의 대미를 장식한 팬들의 정신을 기리는 취지에서 마련되었다. 그래서 우리는 이러한 추억을 함께 나눔으로써 세계인을 반갑게 맞이하는 개최국 카타르의 유산을 기리고, 축구를 통한 문화 교류를 꾸준히 장려하려 한다"라고 전했다.

공모전 상세 정보

제출 기한 : 2026년 1월 11일까지(도하 시각(UTC+03:00) 기준으로 오후 11시 59분에 마감)

: 2026년 1월 11일까지(도하 시각(UTC+03:00) 기준으로 오후 11시 59분에 마감) 참가 자격 : 경력과 관계없이 18세 이상의 전 세계 모든 사진작가

경력과 관계없이 18세 이상의 전 세계 모든 사진작가 출품 개수 : 참가자당 이미지 한 점으로 제한

참가자당 이미지 한 점으로 제한 파일 형식 : 해상도가 3000픽셀(긴 변의 길이) 이상인 3~8MB 크기의 JPEG 또는 TIFF

해상도가 3000픽셀(긴 변의 길이) 이상인 3~8MB 크기의 JPEG 또는 TIFF 출품 링크 : https://tinyurl.com/3ukuuj3a

https://tinyurl.com/3ukuuj3a 참가비: 무료

부문

카타르 현지 - 대회를 직접 관람하거나 체험한 사람들을 담은 작품

여정 - 카타르에 도착하기까지의 경험을 기록한 작품 경기 - 경기장의 열기와 기대감을 생생하게 전달하는 작품 경기 후 - 경기 종료 후 함께 축하하고 기쁨을 나누는 순간을 포착한 작품

카타르 외 지역 - 지구촌 곳곳에서 펼쳐진 축하 행사와 각국의 전통적인 응원 방식을 다룬 작품

4. 축구를 향한 열기 – 가족 모임, 응원 구역, 길거리 축제를 비롯해 2022 카타르 월드컵에 열광하는 지구촌 팬 문화를 알리는 사진

시상 및 선정 총 50~70장의 사진을 선정하여 세 개의 주최국에 전시할 예정이다. 각 부문 상위 5명의 당선자에게 미화 500달러의 상금이 지급된다.

심사 및 전시 전문가 심사 위원단이 출품작을 심사하고, 당선자에게 이메일을 통해 개별적으로 연락한다. 전시회는 2022 카타르 월드컵의 추억이 2026 월드컵 개최국 주변의 전 세계적인 축하 행사로 이어지도록 사람 중심의 세계 축구 팬 문화를 사진으로 알리는 데 중점을 둔다.

https://tinyurl.com/3ukuuj3a로 이동하면 사진을 출품할 수 있다.

심사 기준과 제출 지침에 대한 자세한 내용은 https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/에서 확인할 수 있다.

