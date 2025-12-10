Tasweer de los Museos de Qatar anuncia la convocatoria mundial de fotografía Under One Sky como parte de años de cultura

DOHA, Qatar, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte de la programación de Years of Culture, la iniciativa Tasweer Photography de los Museos de Qatar, en colaboración con el programa Art in Embassies del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha lanzado una convocatoria abierta internacional para Under One Sky. Esta exposición fotográfica itinerante celebra la unidad y el espíritu compartido de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ y se inaugurará a principios de 2026 en varias embajadas de Qatar en Washington DC, Ottawa y Ciudad de México, coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Under One Sky es un homenaje a la amistad, que captura la energía, las conexiones emocionales y los recuerdos inolvidables de los fanáticos de todo el mundo. A través de sorprendentes fotografías e historias personales, la exposición destaca los valores universales de alegría, amabilidad, hospitalidad y buena voluntad que unieron a las personas a través de las fronteras durante el histórico torneo.

La Dra. Aisha Abdulla Hamad Al Misnad, subdirectora de Proyectos Especiales de Years of Culture y la fuerza impulsora detrás de Under One Sky, dijo: "Este proyecto honra el espíritu de los fanáticos que hicieron de la Copa Mundial 2022 un momento de alegría y unidad. Al compartir estos recuerdos, celebramos el legado de Qatar como nación anfitriona acogedora y seguimos promoviendo el diálogo cultural a través del fútbol ".

DETALLES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA

Plazo de presentación: hasta el 11 de enero de 2026 (cierra a las 23:59, hora de Doha, UTC+03:00)

hasta el 11 de enero de 2026 (cierra a las 23:59, hora de Doha, UTC+03:00) Elegibilidad: Abierto a fotógrafos de todo el mundo, mayores de 18años, en todos los niveles de experiencia.

Abierto a fotógrafos de todo el mundo, mayores de 18años, en todos los niveles de experiencia. Límite de envío: una sola imagen por participante.

una sola imagen por participante. Formato: JPEG o TIFF, resolución mínima 3000 píxeles (lado más largo), 3–8 MB.

JPEG o TIFF, resolución mínima 3000 píxeles (lado más largo), 3–8 MB. Enlace de envío: https://tinyurl.com/3ukuuj3a

https://tinyurl.com/3ukuuj3a Tarifa: gratis

CATEGORÍAS

Dentro de Qatar – Para aquellos que experimentaron el torneo en persona:

The Journey – Experiencias de viaje y llegada a Qatar. El partido – Emoción y expectación en el estadio. Después del partido – Celebraciones y alegría compartida después de los partidos.

Fuera de Qatar – Celebraciones y tradiciones de fans en todo el mundo:

4. El amor por el fútbol: cultura global de los aficionados, desde reuniones en casa hasta zonas de aficionados y celebraciones callejeras que celebraron la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™.

PREMIOS Y SELECCIÓN

Se seleccionará un total de 50 a 70 imágenes para mostrar en los tres países anfitriones. Los 5 mejores ganadores de cada categoría recibirán un premio de 500 USD cada uno.

EVALUACIÓN Y EXHIBICIÓN

Las inscripciones serán revisadas por un panel de jurados expertos, y los ganadores serán contactados por correo electrónico. La exposición final presentará un archivo visual centrado en las personas de la cultura mundial de aficionados al fútbol, conectando los recuerdos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ con la celebración mundial en torno a los países anfitriones de la Copa Mundial de 2026.

Las presentaciones se pueden hacer en línea: https://tinyurl.com/3ukuuj3a .

Para más detalles sobre los criterios y las pautas de envío: https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg

FUENTE Years of Culture