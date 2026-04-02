Tata Communications presenta una red autorreparable que representa una nueva frontera en la conectividad de centros de datos a nivel mundial

BOMBAY, India, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications acaba de redefinir la resiliencia para la economía digital mundial con el lanzamiento de IZO™ Data Centre* Dynamic Connectivity, una plataforma definida por software y diseñada para transformar la manera en que las empresas conectan sus centros de datos en un mundo cada vez más distribuido e impulsado por la IA.

En la economía digital actual, todas las empresas dependen de su capacidad para mantenerse siempre conectadas y tener un flujo de datos sin interrupciones. Desde las transacciones financieras, las tecnologías de la información (TI) y los servicios habilitados por TI, y la fabricación, entre otros, hasta las plataformas de streaming y el comercio electrónico, las conexiones entre los centros de datos mantienen funcionando al mundo moderno. Cuando esas conexiones se interrumpen, la actividad de las empresas no solo disminuye, sino que se detiene por completo.

Sin embargo, las redes que conectan muchos de los centros de datos de las empresas fueron creadas para otra época. Las conexiones tradicionales entre centros de datos (CD-a-CD) fueron diseñadas para cargas de trabajo predecibles y patrones de tráfico estables. La realidad actual es mucho más dinámica. Las empresas operan en sucursales en todo el mundo y entornos en la nube, y transfieren enormes volúmenes de datos en tiempo real para respaldar cargas de trabajo con IA y sus necesidades comerciales.

En un entorno marcado por crecientes limitaciones geopolíticas, cortes en las líneas, fallas en las rutas o incrementos súbitos de la demanda, estos problemas pueden derivar con gran rapidez en interrupciones de los servicios y riesgos operativos que conllevan a costosos períodos de inactividad. En tales casos, la respuesta a menudo es reactiva y manual, lo que consume tiempo valioso en momentos en que las empresas necesitan certeza y rapidez.

La plataforma IZO™ DC Dynamic Connectivity de Tata Communications responde a este desafío al introducir una red inteligente y autorreparable que se extiende por los principales centros de datos a nivel mundial en 5 continentes. A diferencia de las arquitecturas convencionales, esta plataforma utiliza un enrutamiento determinista de múltiples vías para proporcionar una latencia y rendimiento predecibles. Esto significa que la plataforma es lo suficientemente inteligente para redirigir de forma automática el tráfico en cuestión de segundos, sin necesidad de intervenciones manuales durante las interrupciones del servicio. Esto les permite a las empresas contar con una disponibilidad superior al 99,99 % en infraestructuras esenciales que respalden aplicaciones vitales para el negocio, para que la resiliencia deje de ser una contingencia y se convierta en un estado predeterminado.

La plataforma también les permite a las empresas acceder a su conectividad. A través de una interfaz digital unificada e interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), las empresas pueden monitorear el rendimiento, recibir alertas proactivas y ampliar de manera dinámica el ancho de banda con el aumento de las cargas de trabajo. Los empresarios ya no tienen que adivinar sus necesidades futuras ni pagar de más por un ancho de banda que puedan o no usar. El sistema ofrece información predictiva basada en IA para permitirles a las empresas prever sus requisitos de capacidad con anticipación. Ante un aumento súbito de la carga de trabajo que requiera de más capacidad o de elegir una ruta, los usuarios pueden ampliar al instante su ancho de banda o añadir una ruta a través de la función de autoservicio.

El impacto empresarial pasa de la gestión de crisis al crecimiento estratégico. Al pasar a un modelo de precios flexible y basado en el consumo, las empresas pueden reducir la necesidad de una capacidad de respaldo inactiva y ahorrar hasta un 30 % en costos operativos. Las empresas pueden activar la resiliencia y el ancho de banda solo cuando lo necesiten, lo que ayuda a optimizar los costos mientras mantienen un rendimiento determinista en todas sus ubicaciones.

Esta es la ventaja de Tata Communications: combinar la agilidad de nivel empresarial con la inteligencia predictiva para mantener en movimiento los datos más importantes del mundo y garantizar el funcionamiento ininterrumpido y la conexión continua de las empresas.

Acerca del lanzamiento, Genius Wong, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad Esenciales y de Última Generación, y director de Tecnología de Tata Communications, comentó: "Los centros de datos son los motores centrales de la economía digital en la actualidad y las conexiones entre ellos deben ser tan resilientes como las redes que los unen. Deben ser tan dinámicas como las aplicaciones que admiten. Con la plataforma IZO™ DC Dynamic Connectivity, transformamos la resiliencia para que deje de ser un proceso reactivo y se convierta en una capacidad autónoma. Al combinar el alcance mundial, el enrutamiento determinista y la automatización inteligente, les permitimos a las empresas crear una base digital que puedan ampliar con confianza y operar sin interrupciones".

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo, con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. La empresa enlaza negocios con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube y 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y cautelares

Determinadas palabras y declaraciones de este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichos enunciados implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores financieros, normativos y ambientales, así como los que se relacionan con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de lo que expresan o implican dichos enunciados con miras hacia el futuro. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la incapacidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la imposibilidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Existen factores adicionales que pudieran hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros difirieran materialmente de dichos enunciados con miras hacia el futuro, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications e incluyen de forma enunciativa más no limitativa, a los factores de riesgo que se plantean en los Informes anuales de Tata Communications Limited.

Los Informes Anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo.

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*CD significa centro de datos

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FUENTE Tata Communications