Tata Communications introduit un réseau auto-réparateur, marquant une nouvelle frontière dans la connectivité des centres de données mondiaux

MUMBAI, Inde, 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications a redéfini aujourd'hui la résilience de l'économie numérique mondiale avec le lancement de IZO™ Data Centre* Dynamic Connectivity, une plateforme définie par logiciel conçue pour transformer la façon dont les entreprises connectent leurs centres de données dans un monde de plus distribué et piloté par l'IA.

Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, chaque entreprise dépend de sa capacité à être toujours connectée à un flux de données ininterrompu. Qu'il s'agisse de transactions financières, d'IT-ITeS (Information technology/Information technology Enabled Services), de fabrication, etc. ou de plateformes de diffusion en continu et de vente au détail en ligne, les connexions entre les centres de données activent le fonctionnement du monde moderne. Lorsque ces connexions sont interrompues, les entreprises ne se contentent pas de ralentir, elles s'arrêtent complètement.

Cependant, les réseaux qui relient de nombreux centres de données d'entreprise ont été conçus pour une autre époque. Les liaisons traditionnelles DC-to-DC (Date Center to Data Center) ont été conçues pour des charges de travail prévisibles et des modèles de trafic stables. La réalité d'aujourd'hui est beaucoup plus dynamique. Les entreprises évoluent dans des sites mondiaux et des environnements en nuage, déplaçant des volumes massifs de données en temps réel afin de prendre en charge les charges de travail de l'IA et les besoins de l'entreprise.

Dans un contexte de contraintes géopolitiques croissantes, de pannes de câble, de défaillances d'itinéraires ou de pics soudains de la demande, ces facteurs peuvent rapidement se traduire par des interruptions de service et des risques opérationnels, entraînant des temps d'arrêt onéreux. Dans de tels scénarios, la réponse est souvent réactive et manuelle, ce qui fait perdre un temps précieux alors que les entreprises ont besoin de certitude et de rapidité.

L'IZO™ DC Dynamic Connectivity de Tata Communications relève ce défi en introduisant un réseau intelligent autoréparable qui couvre les principaux centres de données mondiaux sur les 5 continents. À la différence des architectures conventionnelles, cette plateforme utilise un routage déterministe à chemins multiples pour offrir une latence et des performances prévisibles. Cela signifie que, en cas de perturbation, la plateforme est suffisamment intelligente pour réacheminer automatiquement le trafic en quelques secondes, sans intervention manuelle. Les entreprises peuvent ainsi obtenir une disponibilité de service de plus de 99,99 % dans l'infrastructure critique qui prend en charge les applications critiques, transformant la résilience d'un état d'urgence en un état par défaut.

La plateforme permet également aux entreprises de contrôler leur connectivité. Grâce à une interface numérique unifiée et à des API, les entreprises peuvent surveiller les performances, recevoir des alertes proactives et adapter dynamiquement la bande passante à l'évolution des charges de travail. Les chefs d'entreprise n'ont plus besoin de deviner leurs besoins futurs ou à surpayer pour une bande passante « au cas où ». Le système fournit des informations prédictives pilotées par Al, permettant aux entreprises de prévoir à l'avance leurs besoins en capacité. Si une charge de travail soudaine nécessite une plus grande capacité ou un choix d'itinéraires, les utilisateurs peuvent instantanément augmenter leur bande passante ou ajouter des itinéraires grâce à la fonction libre-service.

L'impact sur les entreprises est le passage d'une gestion de crise à une croissance stratégique. En adoptant un modèle de tarification flexible et basé sur la consommation, les entreprises peuvent réduire le besoin de capacité de sauvegarde inutilisée et économiser jusqu'à 30 % sur les coûts d'exploitation. Les entreprises peuvent activer la résilience et la bande passante uniquement lorsqu'elles en ont besoin, ce qui permet d'optimiser les coûts tout en maintenant des performances déterministes dans toutes les zones géographiques.

C'est l'avantage de Tata Communications : associer une agilité de niveau entreprise avec une intelligence prédictive afin de maintenir les données les plus importantes du monde en mouvement et garantir que les entreprises sont toujours actives et toujours connectées.

Commentant le lancement, Genius Wong, vice-président exécutif, Services de connectivité de base et de la prochaine génération et directeur technologique chez Tata Communications, a déclaré : « Les centres de données sont les principaux moteurs de l'économie numérique actuels, et les connexions entre eux doivent être aussi résilientes que les réseaux qui les relient. Ils doivent être aussi dynamiques que les applications qu'ils soutiennent. Avec IZO™ DC Dynamic Connectivity, nous faisons passer la résilience d'un processus réactif à une capacité autonome. En combinant la portée mondiale, le routage déterministe et l'automatisation intelligente, nous permettons aux entreprises de développer une fondation numérique qui évolue en toute confiance et fonctionne sans interruption. »

À propos de Tata Communications

Membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un catalyseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Leader de confiance, Tata Communications accompagne la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale en proposant des solutions de collaboration et connectées, une connectabilité de base et de nouvelle génération, un hébergement dans le nuage, des solutions de sécurité et des services de médias. Trois cents des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi les clients de cette société, qui relie les entreprises à 80 % des géants mondiaux de l'informatique en nuage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et autres avertissements

Certains termes et déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, notamment celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, à l'évolution future de ses opérations et à l'économie générale de l'Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, en particulier financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives comprennent, notamment, l'incapacité à augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications, l'incapacité à développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables, l'incapacité à réussir les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information destinés à soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission vocale, l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise, l'incapacité à intégrer des acquisitions stratégiques et des changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde, en particulier des changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications, et en général les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. Les facteurs supplémentaires susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles à l'adresse suivante : www.tatacommunications.com. La société Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à cet égard.

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*DC signifie centre de données

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