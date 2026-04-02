Tata Communications 推出自我修復網絡，引領全球數據中心互聯邁向新境界

印度孟買2026年4月2日 /美通社/ -- Tata Communications 今日推出軟件定義平台 IZO™ Data Centre* Dynamic Connectivity，於人工智能 (AI) 驅動與分佈趨勢日益普及的時代革新企業數據中心互聯模式，從而重新確立全球數碼經濟的穩健配置。

在現今數碼經濟中，企業無不依賴暢通無阻的數據流，以保持時刻連接。 從金融交易、資訊科技-資訊科技賦能服務 (IT-ITeS)、製造業等，以至串流平台及網上零售，數據中心之間的互聯支撐現代世界運作。 一旦這些連接中斷，企業不單止運作減慢，更會完全停擺。

然而，現時連接許多企業數據中心的網絡，都是為過往時代而設。 傳統的數據中心互連 (DC-to-DC) 是為應付可預測的工作負荷及穩定的流量模式而設計。 時至今日，實際環境更複雜多變。 企業在環球地點及雲端環境中營運，實時傳輸大量數據以支持人工智能工作負載和業務需求。

在當前環境下，地緣政治限制加劇、電纜中斷、路由故障或需求突然飆升等情況，都可能迅速引發服務中斷及營運風險，造成代價沉重的停機事故。 面對這些情況，傳統做法往往是被動應對、人手操作，在企業需要分秒必爭地明確回應之際耗費寶貴時機。

Tata Communications 的 IZO™ DC Dynamic Connectivity 針對此挑戰，推出覆蓋全球五大洲主要數據中心而具備自我修復能力的智能網絡。有別於傳統架構，此平台採用確定性多路徑路由技術，確保延遲及性能表現均可預測。 換言之，此平台具備足夠智能，在網絡中斷時無需人手介入，即可在數秒內自動完成流量重新路由。 藉此，企業可在承載關鍵業務應用的核心基礎架構上，實現 >99.99% 的服務可用性，令穩健配置從應急狀態轉為恆常預設。

另外， 此平台更讓企業掌握自己的連接。 企業可透過統一的數碼介面及應用程式介面 (API)，監察性能表現、接收預警通知，並隨工作負載的變化動態調整頻寬。 商業領袖不再需要猜測未來的需求，亦不必為「以防萬一」的頻寬支付過多費用。 系統提供人工智能驅動的預測洞察分析，讓企業預判容量需求。 一旦出現突發工作負載，需要更大容量或更多路由選擇時，用戶可透過自助服務功能即時擴充頻寬或添加路由。

對企業而言，這意味著從危機管理模式轉向策略性增長。 轉向靈活的按用量計費模式，企業既可免卻閒置備用容量的負擔，更能節省高達 30% 的營運成本。 企業可根據實際需要啟用穩健配置及頻寬，既可完善成本，確保跨地域性能表現明確穩定。

這就是 Tata Communications 的優勢：結合企業級敏捷表現與預測智能，讓全球最重要的數據暢通無阻，確保企業時刻在線、時刻互聯。

Tata Communications 核心與新一代連接服務執行副總裁兼技術總監 Genius Wong 在評論此次發佈時表示：「數據中心是現今數碼經濟的核心引擎，數據中心之間的互聯連接，必須如背後支撐的網絡一樣穩健。 它們必須像所支援的應用程式一樣靈活多變。 透過 IZO™ DC Dynamic Connectivity，我們正將穩健配置由被動流程提升為自主能力。 結合全球覆蓋、確定性路由及智能自動化，我們正協助企業構建能夠自信擴展而無間斷運作的數碼基礎。」

關於 Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) 是 Tata Group 的旗下成員，致力推動全球數碼生態系統，業務遍及超過 190 個國家及地區，為現今蓬勃發展的數碼經濟注入活力。 公司秉持信任為先的原則，透過合作與互聯解決方案、核心及新一代連接技術、雲端託管與安全解決方案，以及媒體服務，以助全球企業實現數碼轉型。 全球有 300 間 Fortune 500 公司選用其服務，公司更協助企業連接全球八成的雲端服務龍頭。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com

前瞻性及警示陳述

本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些詞語和陳述，以及其他陳述，包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 營運未來發展以及印度整體經濟有關的陳述，均為前瞻性陳述。 此類陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，包括財務、監管及環境因素，以及與行業增長和趨勢預測相關的因素，這些因素可能導致 Tata Communications 的實際結果、表現或成就，或行業結果，與該等前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。 可能導致實際結果、表現或成就與該等前瞻性陳述截然不同的重要因素包括：未能增加 Tata Communications 網絡上的流量；未能開發滿足客戶需求並產生可接受利潤的新產品和服務；未能成功完成對支援新產品和服務（包括語音傳輸服務）的新技術和資訊系統的商業測試；未能穩定或降低公司若干通訊服務的價格壓縮率；未能整合策略性收購以及印度政府政策或規例的變動，特別是與 Tata Communications 所屬行業管理相關的變動；以及宏觀層面上印度的經濟、商業和信貸狀況。 其他可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述出現重大偏差的因素（其中許多超出 Tata Communications 的控制範圍），包括但不限於 Tata Communications Limited 年報中所討論的風險因素。

Tata Communications Limited 年報載於 www.tatacommunications.com。 Tata Communications 並無義務亦明確表示不會承擔任何義務，以更新或修訂其前瞻性陳述。

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*DC 代表 Data Centre（數據中心）

SOURCE Tata Communications