Tata Communications revela nova e ousada identidade de marca corporativa: 'Together, limitless'

MUMBAI, Índia, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, um dos principais players globais de tecnologia de comunicação que atende 300 empresas da Fortune 500, revelou hoje 'Together, limitless', uma nova identidade de marca e posicionamento global, marcando outro momento decisivo em seus 24 anos de trajetória. Este é um marco estratégico concebido para fortalecer a competitividade diferenciada, destacar o impulso de longo prazo e consolidar a liderança da empresa na nova era inteligente.

'Together, limitless' expressa a crença da empresa de que o maior progresso é alcançado quando conhecimento especializado, plataformas e parcerias se unem para criar resultados que vão além dos limites tradicionais.

"Nossos clientes confiam em nós por causa do profundo conhecimento especializado que trazemos e do compromisso com que nosso pessoal entrega todos os dias", declarou A.S. Lakshminarayanan, MD & CEO, Tata Communications. "Essa paixão define quem somos. Hoje, estamos evoluindo para uma empresa mais integrada e preparada para o futuro. 'Together, limitless' reflete esta nova Tata Communications – fundamentada na confiança, movida pela transformação e focada em capacitar nossos clientes a alcançar mais do que nunca."

O novo posicionamento ocorre em um momento em que as empresas estão fundamentalmente reestruturando sua forma de operar em ecossistemas cada vez mais complexos e hiperconectados, enquanto lidam com expectativas crescentes em relação a velocidade, resiliência, segurança e responsabilidade. Para a Tata Communications, isso reflete sua própria transformação: expansão da presença global, parcerias mais profundas com clientes e um foco mais apurado na criação de valor a longo prazo.

"Ao longo dos anos, nossa relevância para os clientes cresceu junto com suas ambições", afirmou Lakshminarayanan. "Agora entramos em uma nova fase de transformação – fortalecendo nossas capacidades em produtos, vendas, marketing e operações. Nossa Infraestrutura Digital está ajudando organizações a simplificar a complexidade e acelerar a inovação. Nossa nova promessa de marca reflete nossa ambição de desempenhar um papel ainda maior nas jornadas de crescimento de nossos clientes."

Em sua essência, 'Together, limitless' define como a Tata Communications trabalha com clientes, parceiros e acionistas. Hoje, as empresas operam em um ambiente de complexidade crescente – com plataformas tecnológicas em expansão, ciclos de inovação acelerados e expectativas cada vez maiores em relação a resiliência, segurança e velocidade. Por meio de uma extensa pesquisa com os clientes, a Tata Communications identificou uma tensão definidora: ruído excessivo no cenário tecnológico e uma necessidade crescente de clareza, integração e parceria confiável.

"'Together, limitless' não é apenas um slogan – finalmente estamos colocando em palavras aquilo em que sempre acreditamos e a forma como trabalhamos há anos", afirmou Sumeet Walia, vice-presidente executivo e diretor de negócios da Tata Communications. "Nossos clientes nos procuram com ambição: crescer mais rápido, operar de forma mais inteligente e competir globalmente. Eles buscam clareza, confiança e parceiros em quem possam confiar. 'Together, limitless' é o nosso compromisso de trabalhar lado a lado com nossos clientes, combinando nossas plataformas, conhecimento especializado e pessoas com a visão deles, nos recusando a aceitar limites para o que é possível."

O lançamento também traz a primeira campanha de marca televisiva e digital da Tata Communications, desenvolvida em parceria com a McCann. A peça criativa reflete o ambiente tecnológico moderno – movimentado, ruidoso e saturado – antes de revelar a calma, clareza e ritmo que vêm de uma orquestração cuidadosa.

"As empresas hoje não precisam de mais tecnologia – precisam de melhor integração", afirmou Stephen Meade, vice-presidente executivo – Corporativo e B2B, McCann. "Esta campanha reforça a posição daTata Communications como a parceira que traz clareza à complexidade, ajudando as empresas a concretizar o verdadeiro potencial da tecnologia."

Para assistir ao vídeo institucional, acesse nosso site https://www.tatacommunications.com/

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistema digital que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

