Tata Communications presenta una nueva y audaz identidad corporativa: "Together, limitless" (Juntos, sin límites)

La nueva identidad de marca está deliberadamente orientada a objetivos: alinear la experiencia de los empleados, la participación de los clientes y la estrategia comercial bajo una narrativa única y unificada

BOMBAY, India, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Tata Communications, empresa líder mundial en tecnología de comunicaciones que presta servicio a 300 de las empresas de la lista Fortune 500, presentó "Together, limitless", una nueva identidad de marca y posicionamiento global que marca otro momento decisivo en sus 24 años de trayectoria. Se trata de un hito estratégico diseñado para mejorar la competitividad diferenciada, destacar el impulso a largo plazo y afianzar el liderazgo de la empresa en la nueva era inteligente.

"Together, limitless" expresa la convicción de la empresa de que los mayores avances se logran cuando se combinan la experiencia, las plataformas y las alianzas para crear resultados que trascienden las fronteras tradicionales.

"Nuestros clientes confían en nosotros por la amplia experiencia que aportamos y el compromiso con el que nuestro personal trabaja cada día," declaró A.S. Lakshminarayanan, Dr. en medicina y CEO de Tata Communications. "La pasión define quiénes somos. Hoy en día, estamos evolucionando hacia una empresa más integrada y preparada para el futuro. "Together, limitless" refleja esta nueva imagen de marca de Tata Communications basada en la confianza, impulsada por la transformación y centrada en empoderar a nuestros clientes para sus logros más que nunca.

El nuevo posicionamiento llega en un momento en el que las empresas están transformando fundamentalmente su forma de operar en ecosistemas hiperconectados cada vez más complejos, a la vez que se afrontan expectativas cada vez mayores en materia de velocidad, resiliencia, seguridad y responsabilidad. Para Tata Communications esto refleja su propia transformación: una presencia mundial en expansión, relaciones más sólidas con los clientes y un enfoque más claro para generar valor a largo plazo.

"A lo largo de los años, nuestra relevancia para los clientes ha crecido al mismo ritmo que sus ambiciones", comentó Lakshminarayanan. "Ahora hemos entrado en una nueva fase de transformación: el fortalecimiento de nuestras capacidades en todos los ámbitos: productos, ventas y marketing, y operaciones. Nuestra estructura digital ayuda a las organizaciones a simplificar la complejidad y acelerar la innovación. Nuestra nueva promesa de marca refleja nuestra ambición de desempeñar un papel más importante en el crecimiento de nuestros clientes".

En esencia, "Together, limitless" define cómo la empresa colabora con sus clientes, socios y accionistas. Las empresas actuales operan en un entorno cada vez más complejo, con una tecnología cada vez más avanzada, ciclos de innovación cada vez más rápidos y expectativas cada vez mayores en cuanto a resiliencia, seguridad y velocidad. Mediante una escucha exhaustiva al cliente, Tata Communications identificó una tensión definitoria: demasiado ruido en el panorama tecnológico y una creciente necesidad de claridad, integración y colaboración de confianza.

"'Together, limitless' no es solo un eslogan: por fin estamos expresando con palabras lo que hemos creído y cómo hemos trabajado durante años", señaló Sumeet Walia, vicepresidente ejecutivo y director de Negocios de Tata Communications. "Nuestros clientes acuden a nosotros con una ambición: crecer más rápido, operar de forma más inteligente y competir a nivel mundial. Buscan claridad, confianza y socios en los que puedan confiar. 'Together, limitless' es nuestro compromiso de trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes, al combinar nuestras plataformas, experiencia y personal con su visión, sin aceptar límites en lo que es posible".

El lanzamiento también trae consigo la primera campaña de marca de Tata Communications en televisión y medios digitales , desarrollada en colaboración con McCann. La creatividad refleja el entorno tecnológico moderno, ajetreado, ruidoso y abarrotado, antes de revelar la calma, la claridad y el impulso que provienen de una organización cuidadosa.

"Las empresas actuales no necesitan más tecnología, sino una mejor integración", afirmó Stephen Meade, vicepresidente ejecutivo, Corporativo e interempresas de McCann. "Esta campaña refuerza a Tata Communications como socio que aporta claridad a la complejidad y ayuda a las empresas a hacer realidad la verdadera promesa de la tecnología".

Para ver el video promocional, visite nuestro sitio web https://www.tatacommunications.com/

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo, con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. La empresa enlaza negocios con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube y 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y cautelares

Determinadas palabras y declaraciones de este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichos enunciados implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores financieros, normativos y ambientales, así como los que se relacionan con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de lo que expresan o implican dichos enunciados con miras hacia el futuro. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la incapacidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la imposibilidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Existen factores adicionales que pudieran hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros difirieran materialmente de dichos enunciados con miras hacia el futuro, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications e incluyen de forma enunciativa más no limitativa, a los factores de riesgo que se plantean en los Informes anuales de Tata Communications Limited.

Los Informes Anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o alterar sus enunciados con miras hacia el futuro.

© 2026 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited en la India y en algunos países.

TOGETHER LIMITLESS es una marca registrada de Tata Communications en algunos países.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2811674/5597391/Tata_Communications_Logo.jpg

FUENTE Tata Communications