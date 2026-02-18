Tata Communications dévoile sa nouvelle image de marque audacieuse : « Together, limitless » (« Ensemble, sans limites »)

La nouvelle identité de marque est délibérément axée sur un objectif : aligner l'expérience des collaborateurs, l'engagement des clients et la stratégie commerciale sur un seul et même récit

MUMBAI, Inde, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, l'un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des technologies de la communication, au service de 300 entreprises du classement Fortune 500, a dévoilé aujourd'hui sa stratégie « Ensemble, sans limites », une nouvelle image de marque et un nouveau positionnement mondial qui ouvrent un nouveau moment décisif pour les 24 ans de la société. Cette étape stratégique vise à développer la compétitivité différenciée, à souligner la dynamique à long terme et à ancrer le leadership de l'entreprise dans la nouvelle ère de l'intelligence.

Le mot d'ordre « Ensemble, sans limites » exprime une conviction de l'entreprise : les plus grands progrès sont réalisés lorsque les compétences, les plateformes et les partenariats convergent pour créer des résultats qui dépassent les frontières traditionnelles.

« Nos clients nous font confiance en raison des compétences approfondies que nous leur apportons et de l'engagement avec lequel nos collaborateurs travaillent chaque jour », a déclaré A.S. Lakshminarayanan, directeur général et CEO de Tata Communications. « Cette passion définit ce que nous sommes. Nous devenons aujourd'hui une entreprise plus intégrée, prête pour l'avenir. "Ensemble, sans limites" reflète cette nouvelle identité de Tata Communications, fondée sur la confiance, guidée par la transformation et axée sur un objectif : donner plus que jamais à nos clients les moyens d'améliorer leurs performances. »

Ce nouveau positionnement intervient à un moment où les entreprises réorganisent fondamentalement leur mode de fonctionnement dans des écosystèmes hyperconnectés de plus en plus complexes, tout en répondant à des attentes croissantes en matière de rapidité, de résilience, de sécurité et de responsabilité. Pour Tata Communications, cela illustre sa propre transformation : une présence mondiale croissante, des partenariats plus étroits avec les clients et un accent plus marqué sur la création de valeur à long terme.

« Au fil des ans, notre pertinence pour les clients a grandi en même temps que leurs ambitions », a ajouté M. Lakshminarayanan. « En renforçant nos capacités dans les domaines des produits, des ventes, de la commercialisation et des opérations, nous sommes désormais entrés dans une nouvelle phase de transformation. Notre structure numérique Digital Fabric aide les organisations et les entreprises à simplifier la complexité et à accélérer l'innovation. Notre nouvelle promesse de marque renvoie à notre volonté de jouer un rôle plus important dans le parcours de croissance de nos clients. »

La stratégie « Ensemble, sans limites » définit essentiellement la manière dont Tata Communications travaille avec ses clients, ses partenaires et ses actionnaires. Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un environnement de plus en plus complexe, marqué par l'expansion des piles technologiques, l'accélération des cycles d'innovation et des attentes accrues en matière de résilience, de sécurité et de rapidité. En écoutant attentivement ses clients, Tata Communications a relevé une tension déterminante : trop de bruit dans le paysage technologique et un besoin grandissant de clarté, d'intégration et de partenariat de confiance.

« Ensemble, sans limites » n'est pas seulement un slogan, c'est une approche qui nous permet enfin de mettre des mots sur nos convictions et sur la manière dont nous travaillons depuis des années », a commenté Sumeet Walia, vice-président directeur et directeur commercial chez Tata Communications. « Nos clients viennent nous voir avec leurs aspirations : croître plus rapidement, travailler plus intelligemment et être compétitifs au niveau mondial. Ils recherchent la clarté, la confiance et des partenaires fiables. "Ensemble, sans limites" résume notre détermination à collaborer main dans la main avec nos clients, en combinant nos plateformes, nos compétences et notre personnel avec leur vision, et en refusant d'assigner des limites au possible. »



Le lancement inaugure aussi la première campagne de marque télévisée et numérique de Tata Communications, conçue en partenariat avec McCann. Dans l'hyperactivité, le bruit et la surcharge qui caractérisent l'environnement technologique moderne, la création révèle le calme, la clarté et l'élan qui résultent d'une organisation réfléchie.

« Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin de plus de technologie, mais d'une meilleure intégration », a indiqué Stephen Meade, vice-président directeur chargé des services généraux et des opérations interentreprises chez McCann. « Cette campagne consolide la position de Tata Communications comme partenaire privilégié pour apporter de la clarté dans la complexité, en aidant les entreprises à concrétiser la véritable promesse de la technologie. »

À propos de Tata Communications

Membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un catalyseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Leader de confiance, Tata Communications accompagne la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale en proposant des solutions de collaboration et connectées, une connectabilité de base et de nouvelle génération, un hébergement dans le nuage, des solutions de sécurité et des services de médias. Trois cents des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi les clients de cette société, qui relie les entreprises à 80 % des géants mondiaux de l'informatique en nuage. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com.

