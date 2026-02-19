Tata Communications 發佈大膽創新的企業品牌形象：「Together, limitless」

新形象特意以目標為本，將員工體驗、客戶參與及商業策略，整合到統一連貫的理念之中

印度孟買2026年2月19日 /美通社/ -- 為 300 間 Fortune 500 企業提供服務的全球領先通訊技術公司 Tata Communications，今日公佈其全新品牌形象及全球定位「Together, limitless」（攜手並肩，無遠弗屆），為公司 24 年的發展創下重要新篇章。 此舉是公司的策略里程碑，旨在提升獨特競爭優勢，彰顯長遠發展動力，並確立在智能新時代的領導地位。

「Together, limitless」體現公司信念：唯有將專業知識、技術平台與合作夥伴關係結合，才能突破傳統框架，推動非凡進展。

Tata Communications 董事總經理兼行政總裁 A.S. Lakshminarayanan 指出：「客戶的信任，源於我們行事專業，團隊矢志投入，日復一日，兌現承諾。 此份熱忱，正是我們的本色。 時至今日，我們銳意進化，成為更加整合且擁抱未來的公司。 『Together, limitless』正正體現這個全新的 Tata Communications — 以信任為基石，以轉型為動力，致力協助客戶超越以往的輝煌佳績。」

新定位推出之際，正值企業從根本上重新構思其在日益複雜的超連接生態系統中如何運作，同時應對圍繞迅速運作、穩健發展、安全保障和問責制度方面不斷提高的期望。 這亦是 Tata Communications 自身轉型的寫照：全球版圖擴張，客戶夥伴關係日益深厚，聚焦長遠價值，目光如炬。

Lakshminarayanan 說：「多年來，客戶雄心壯志與日俱增，我們與客戶的緊密關係亦隨之加深。 如今我們步入轉型新章，從產品、銷售、市場推廣到營運均全面精進。 憑著我們的 Digital Fabric，機構能夠化繁為簡，讓創新之路快馬加鞭。 品牌新承諾，正是我們抱負之所繫：期望能在客戶增長旅途上貢獻更多。」

究其核心，「Together, limitless」是 Tata Communications 與客戶、夥伴及股東同行共創的行事綱領。 時下企業的營運環境日趨複雜：技術架構層層疊加，創新週期不斷加速，市場對穩健發展、安全保障及迅速運作的要求亦越漸嚴苛。 廣納客戶心聲後，Tata Communications 洞察到一大關鍵張力：科技世界充滿紛擾，而清晰明朗、互相整合且值得信賴的夥伴關係成為日漸殷切的需求。

Tata Communications 執行副總裁兼業務總監 Sumeet Walia 分享道：「『Together, limitless』豈止標語，它實為我們多年來貫徹實行的信念及行事之道，如今終於形諸筆墨。 客戶滿懷壯志而來：期望加速增長，明智營運，馳騁全球。 他們追求清晰方向、堅定信心，以及值得信賴的合作夥伴。 『Together, limitless』是我們對客戶的承諾：與之並肩同行，將我方平台、專業及人才，融入客戶的願景之中，一同打破界限，探索無限可能。」

與新形象同步登場是 Tata Communications 破天荒聯手 McCann 營造的電視及數碼品牌宣傳活動。 廣告創意先映照出當今科技環境的紛繁嘈雜，繼而展現經過精心編排後帶來的從容、清晰及動力。

McCann 企業及 B2B 業務執行副總裁 Stephen Meade 說：「現今公司需要的不是更多技術，而是更進一步的整合。 是次企劃鞏固 Tata Communications 作為企業夥伴的形象，能在複雜環境中理出清晰脈絡，協助客戶將科技的真正潛能化為現實。」

如欲查看品牌影片，請瀏覽公司網站：https://www.tatacommunications.com/ 

關於 Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) 是 Tata Group 的旗下成員，致力推動全球數碼生態系統，業務遍及超過 190 個國家及地區，為現今蓬勃發展的數碼經濟注入活力。 公司秉持信任為先的原則，透過合作與互聯解決方案、核心及新一代連接技術、雲端託管與安全解決方案，以及媒體服務，以助全球企業實現數碼轉型。 全球有 300 間 Fortune 500 公司選用其服務，公司更協助企業連接全球八成的雲端服務龍頭。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com

前瞻性及警示陳述

本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些詞語和陳述，以及其他陳述，包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 營運未來發展以及印度整體經濟有關的陳述，均為前瞻性陳述。 此類陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，包括財務、監管及環境因素，以及與行業增長和趨勢預測相關的因素，這些因素可能導致 Tata Communications 的實際結果、表現或成就，或行業結果，與該等前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。 可能導致實際結果、表現或成就與該等前瞻性陳述截然不同的重要因素包括：未能增加 Tata Communications 網絡上的流量；未能開發滿足客戶需求並產生可接受利潤的新產品和服務；未能成功完成對支援新產品和服務（包括語音傳輸服務）的新技術和資訊系統的商業測試；未能穩定或降低公司若干通訊服務的價格壓縮率；未能整合策略性收購以及印度政府政策或規例的變動，特別是與 Tata Communications 所屬行業管理相關的變動；以及宏觀層面上印度的經濟、商業和信貸狀況。 其他可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述出現重大偏差的因素（其中許多超出 Tata Communications 的控制範圍），包括但不限於 Tata Communications Limited 年報中所討論的風險因素。

Tata Communications Limited 年報載於 www.tatacommunications.com。 Tata Communications 並無義務亦明確表示不會承擔任何義務，以更新或修訂其前瞻性陳述。

© 2026 Tata Communications Ltd. 版權所有。 保留所有權利。

TATA COMMUNICATIONS 及 TATA 是 Tata Sons Private Limited 在印度及某些國家／地區的商標或註冊商標。

TOGETHER LIMITLESS 是 Tata Communications 在某些國家／地區的商標。

SOURCE Tata Communications

