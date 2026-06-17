Tecnologias e serviços móveis movimentaram US$ 240 bilhões na economia africana em 2025, enquanto o continente avança para uma nova etapa da transformação digital

Relatório da GSMA mostra que inteligência artificial, serviços digitais e conectividade móvel estão impulsionando o crescimento econômico em toda a África, embora a acessibilidade ainda represente um desafio importante para a inclusão digital

LONDRES, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- As tecnologias e os serviços móveis geraram US$ 240 bilhões para a economia africana em 2025, o equivalente a 7,8% do PIB do continente, segundo o relatório Mobile Economy Africa 2026, da GSMA. O setor também sustentou cerca de 13 milhões de empregos e contribuiu com US$ 45 bilhões em receitas para os cofres públicos, reforçando a importância crescente da conectividade móvel como motor de crescimento econômico, inovação e transformação digital em toda a África.

De acordo com o relatório, a indústria móvel africana está entrando em uma nova fase de evolução. Após uma década marcada pela expansão da conectividade, as operadoras passam a concentrar seus esforços em extrair o máximo valor das redes digitais para consumidores, empresas e governos. Em todo o continente, as operadoras estão ampliando sua atuação para além do fornecimento de conectividade, assumindo um papel estratégico como parceiras da transformação digital. Esse movimento inclui a adoção de inteligência artificial (IA), a expansão de serviços digitais e a disponibilização de recursos de rede para desenvolvedores por meio de APIs padronizadas. Segundo pesquisa da GSMA Intelligence, 79% das operadoras africanas apontam como principal objetivo tornar-se parceiras de transformação digital.

Até 2030, a expectativa é que as tecnologias e os serviços móveis gerem US$ 290 bilhões para a economia africana, impulsionados pelo avanço da digitalização e pelo papel cada vez mais relevante da conectividade na produtividade, na inovação e no desenvolvimento econômico da região. Hoje, o principal desafio digital da África já não é ampliar a cobertura de rede, mas garantir que cidadãos, empresas e governos consigam aproveitar plenamente os benefícios da conectividade disponível.

Vivek Badrinath, diretor-geral da GSMA, afirmou: "A indústria móvel africana está entrando em uma nova etapa de desenvolvimento. Depois de conectar milhões de pessoas e empresas ao longo da última década, o foco agora está cada vez mais voltado para a geração de valor por meio da inteligência artificial, dos serviços digitais e de novos modelos de inovação. A concretização desse potencial exigirá investimentos contínuos, políticas públicas que incentivem a inovação e um compromisso conjunto para garantir que todos possam se beneficiar das oportunidades criadas pelas tecnologias digitais. Também conclamamos toda a cadeia global de tecnologia — incluindo os fabricantes dos componentes que tornam os dispositivos possíveis — a reconhecer que seu próprio crescimento depende de um mundo cada vez mais conectado e a colaborar conosco para reduzir a lacuna de uso da internet móvel, ampliando o acesso e tornando a conectividade mais acessível para todos."

Leia o comunicado completo da GSMA aqui.

FONTE GSMA