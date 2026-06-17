流動技術在 2025 年為非洲經濟貢獻了 2,400 億美元，正值非洲踏入數碼轉型的新階段

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GSMA

18 6月, 2026, 00:34 CST

GSMA 新報告揭示，人工智能 (AI)、數碼服務與流動連接正推動非洲經濟蓬勃發展，惟負擔能力仍是實現數碼共融的主要障礙

倫敦2026年6月18日 /美通社/ -- GSMA《2026 年非洲流動經濟》(GSMA's Mobile Economy Africa 2026) 報告顯示，2025 年流動技術及服務為非洲經濟帶來 2,400 億美元的貢獻，佔國內生產總值 (GDP) 的 7.8%。 此行業更創造了約 1,300 萬個就業機會，並為公共財政貢獻 450 億美元，足見流動連接在推動非洲經濟增長、激發創新和深化數碼轉型中發揮著日益重要的作用。

報告發現，非洲流動行業正進入新發展階段。 過去十年專注擴大網絡覆蓋後，營運商現時日益注重為消費者、企業和政府徹底釋放數碼網絡的全部價值。 在非洲各地，營運商正逐漸超越傳統的連接供應商定位，轉型為數碼轉型夥伴，部署人工智能、拓展數碼服務，並通過標準化的應用程式介面 (API) 向開發者開放網絡功能。 GSMA Intelligence 的研究顯示，非洲有 79% 的營運商把成為數碼轉型夥伴定為首要企業目標。

預計到 2030 年，隨着數碼應用漸趨普及，加上流動連接繼續推動整個地區的生產力、創新及經濟發展，流動技術與服務將為非洲經濟帶來 2,900 億美元的貢獻。 時至今日，非洲的數碼挑戰已從拓展網絡覆蓋，轉為確保大眾、企業及政府皆能充分受惠於現有的網絡連接。

GSMA 總幹事 Vivek Badrinath 表示：「非洲流動行業正進入新發展階段。 過去十年已成功連接數百萬用戶和企業，現時重點正逐步轉向借助人工智能、數碼服務和各類創新模式來釋放更大價值。 為將這一機遇化為現實，既要持續投資，亦要制定鼓勵創新的政策，更要各方作出共同承諾，確保數碼技術所締造的機會，人人皆可享有。 我們亦呼籲整個技術供應鏈，包括那些製造設備元件的生產商，反思自身成就如何與互聯世界相連共生，並與我們並肩，縮窄數碼使用差距，讓這個世界變得更親民可及，一切更易負擔。」

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SOURCE GSMA

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