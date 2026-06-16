Alors que l'Afrique entre dans une nouvelle phase de transformation numérique, les technologies mobiles ont généré 240 milliards de dollars pour l'économie du continent en 2025

Un nouveau rapport de la GSMA souligne comment l'IA, les services numériques et la connectabilité mobile stimulent la croissance économique à travers l'Afrique, tandis que le coût reste un obstacle majeur à l'inclusion numérique

LONDRES, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Selon le rapport Mobile Economy Africa 2026 (L'économie mobile en Afrique) de la GSMA, les technologies et services mobiles ont contribué à hauteur de 240 milliards de dollars à l'économie africaine en 2025, soit 7,8 % du PIB. Ce secteur, qui a également permis de soutenir environ 13 millions d'emplois et généré 45 milliards de dollars de recettes publiques, met ainsi en avant le rôle accru de la connectabilité mobile dans la stimulation de la croissance économique, de l'innovation et de la transformation numérique à travers le continent.

Le rapport indique que le secteur africain de la téléphonie mobile entre dans une nouvelle phase de développement. Après avoir consacré la dernière décennie à développer la connectabilité, les opérateurs s'attachent désormais de plus en plus à exploiter pleinement le potentiel des réseaux numériques au bénéfice des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics. Partout sur le continent, les opérateurs dépassent leur rôle traditionnel de fournisseurs de services de connectabilité pour devenir des partenaires de la transformation numérique en déployant l'intelligence artificielle (IA), en élargissant leur offre de services numériques et en mettant leurs capacités de réseau à la disposition des développeurs via des API standardisées. Selon une étude de GSMA Intelligence, 79 % des opérateurs africains considèrent l'obtention du statut de partenaire de la transformation numérique comme l'un de leurs principaux objectifs stratégiques.

D'ici à 2030, les technologies et services mobiles devraient générer 290 milliards de dollars pour l'économie africaine, à mesure que la transition numérique s'accélère et que la connectabilité continue de soutenir la productivité, l'innovation et le développement économique dans toute la région. Aujourd'hui, le défi numérique de l'Afrique ne consiste plus à étendre la couverture des réseaux, mais à faire en sorte que les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics puissent tirer pleinement parti de la connectabilité déjà en place.

Vivek Badrinath, directeur général de la GSMA, a déclaré : « Le secteur africain de la téléphonie mobile entre dans une nouvelle phase de développement. Après avoir mis en relation des millions de personnes et d'entreprises au cours de la dernière décennie, il place désormais de plus en plus l'accent sur la création de valeur ajoutée grâce à l'IA, aux services numériques et aux nouvelles formes d'innovation. Pour y parvenir, il faudra des investissements soutenus, des politiques favorisant l'innovation et un engagement commun visant à garantir que chacun puisse profiter des possibilités offertes par les technologies numériques. Nous invitons aussi tous les membres de la chaîne d'approvisionnement technologique, notamment les fabricants des composants présents dans les appareils, à réfléchir à la manière dont leur propre réussite est liée à un monde connecté, et à se joindre à nous pour réduire la fracture numérique et rendre ce monde plus accessible et abordable pour tous. »

Le communiqué de presse complet de la GSMA est disponible ici.