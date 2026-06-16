- Las tecnologías móviles aportaron 240.000 millones de dólares a la economía de África en 2025, a medida que el continente entra en una nueva fase de transformación digital

Un nuevo informe de la GSMA destaca cómo la IA, los servicios digitales y la conectividad móvil están impulsando el crecimiento económico en África, mientras que la asequibilidad sigue siendo una barrera clave para la inclusión digital

LONDRES, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Según el informe Mobile Economy Africa 2026 de la GSMA, las tecnologías y los servicios móviles aportaron 240.000 millones de dólares a la economía africana en 2025, lo que equivale al 7,8% del PIB. El sector también ha generado aproximadamente 13 millones de empleos y 45.000 millones de dólares en ingresos públicos, lo que subraya el creciente papel de la conectividad móvil en el impulso del crecimiento económico, la innovación y la transformación digital en todo el continente.

El informe muestra que la industria móvil africana está entrando en una nueva fase de desarrollo. Tras haber dedicado la última década a expandir la conectividad, los operadores se centran cada vez más en aprovechar al máximo el potencial de las redes digitales para consumidores, empresas y gobiernos. En todo el continente, los operadores están evolucionando más allá de su rol tradicional como proveedores de conectividad para convertirse en socios de la transformación digital, implementando inteligencia artificial (IA), ampliando los servicios digitales y abriendo las capacidades de la red a los desarrolladores mediante API estandarizadas. Según un estudio de GSMA Intelligence, el 79% de los operadores en África identifica la transformación digital como un objetivo empresarial prioritario.

Está previsto que para el año 2030, las tecnologías y los servicios móviles aporten 290.000 millones de dólares a la economía africana, gracias a la creciente adopción digital y al continuo impulso de la conectividad para la productividad, la innovación y el desarrollo económico en toda la región. En la actualidad, el reto digital de África ha evolucionado: ya no se trata solo de ampliar la cobertura de red, sino de garantizar que las personas, las empresas y los gobiernos puedan beneficiarse plenamente de la conectividad ya existente.

Vivek Badrinath, director general de la GSMA, declaró: "La industria móvil africana está entrando en una nueva fase de desarrollo. Tras haber conectado a millones de personas y empresas durante la última década, la atención se centra cada vez más en generar mayor valor a través de la IA, los servicios digitales y las nuevas formas de innovación. Aprovechar esta oportunidad requerirá una inversión continua, políticas que fomenten la innovación y un compromiso compartido para garantizar que todos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales. Hacemos un llamamiento a toda la cadena de suministro tecnológico —incluidos los fabricantes de los componentes que hacen posible el funcionamiento de los dispositivos— para que reflexionen sobre cómo su propio éxito está ligado a un mundo conectado y se unan a nosotros para reducir la brecha de uso y hacer que ese mundo sea más accesible y asequible para todos".

Lea el comunicado de prensa completo de GSMA aquí.