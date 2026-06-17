Las tecnologías para dispositivos móviles contribuyeron con 240.000 millones de dólares a la economía de África en 2025, a medida que el continente entra en una nueva fase de transformación digital

El nuevo informe de la Asociación del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSMA) destaca cómo la IA, los servicios digitales y la conectividad móvil están impulsando el crecimiento económico en África, mientras que la asequibilidad sigue siendo una barrera clave para la inclusión digital

LONDRES, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Las tecnologías y servicios para dispositivos móviles contribuyeron con 240.000 millones a la economía de África en 2025, lo que equivale al 7,8 % del PIB, según el informe Mobile Economy Africa 2026 de la GSMA. Además, el sector apoyó aproximadamente 13 millones de empleos y generó 45.000 millones de dólares en ingresos públicos, lo que destaca el creciente papel de la conectividad móvil en el impulso del crecimiento económico, la innovación y la transformación digital en todo el continente.

El informe señala que el sector de los dispositivos móviles de África está entrando en una nueva fase de desarrollo. Después de haber dedicado la última década a expandir la conectividad, los operadores se centran cada vez más en liberar todo el valor de las redes digitales para consumidores, empresas y gobiernos. En todo el continente, los operadores están evolucionando más allá de su papel tradicional como proveedores de conectividad para convertirse en socios de transformación digital e implementan inteligencia artificial (IA), amplían servicios digitales y generan capacidades de red a los desarrolladores mediante API estandarizadas. Según la investigación de GSMA Intelligence, el 79 % de los operadores en África identifican volverse socios de transformación digital como un objetivo principal de la empresa.

Se espera que las tecnologías y servicios para dispositivos móviles contribuyan con 290.000 millones a la economía de África para 2030, a medida que se profundice la adopción digital y la conectividad continúe apoyando la productividad, la innovación y el desarrollo económico en toda la región. En la actualidad, el desafío digital de África pasó de ampliar la cobertura de red a garantizar que personas, empresas y gobiernos puedan beneficiarse plenamente de la conectividad ya existente.

Vivek Badrinath, director general de la GSMA, declaró: "El sector para dispositivos móviles de África está entrando en una nueva fase de desarrollo. Después de haber conectado a millones de personas y empresas durante la última década, el enfoque está cambiando cada vez más hacia el desbloqueo de mayor valor mediante la IA, los servicios digitales y las nuevas formas de innovación. Aprovechar esta oportunidad requerirá una inversión continua, políticas que promuevan innovación y compromiso compartido para garantizar que todos puedan beneficiarse de las oportunidades que generan las tecnologías digitales. Además, instamos a empresas de la cadena de suministro de tecnología más amplia, incluidos los fabricantes de componentes para dispositivos, a que reflexionen sobre cómo su propio éxito está vinculado a un mundo conectado y para que se unan a nosotros para cerrar la brecha de uso y hacer que ese mundo sea más accesible y asequible para todos".

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FUENTE GSMA