Thailand läutet das neue Jahr auf dem „Times Square Asiens" in Bangkok, dem Central World, ein

BANGKOK, Jan. 6, 2026 /PRNewswire/ -- Ein Feuerwerk zog über den Himmel von Bangkok. Drohnen erhellten den Nachthimmel. Eine Menschenmenge füllte den Stadtteil Ratchaprasong, als die Stadt gemeinsam den Countdown zählte.

Um Mitternacht, centralwOrld Bangkok Countdown 2026: The Original - A Tribute to Love verwandelte das Herz der thailändischen Hauptstadt in eine globale Bühne und festigte damit den Ruf von centralwOrld als „Times Square Asiens".

Thailand Rings in the New Year at Bangkok’s ‘Times Square of Asia’, Central World Thailand Rings in the New Year at Bangkok’s ‘Times Square of Asia’, Central World

Mehr als 350.000 Menschen, darunter auch internationale Besucher, versammelten sich an der bekanntesten Kreuzung der Stadt, um das neue Jahr zu begrüßen, und verwandelten damit einen der belebtesten Stadtteile Südostasiens in einen einzigen gemeinsamen Moment der Feier, der landesweit übertragen wurde.

Die Veranstaltung wurde von Central Pattana plc, Thailands führendem Immobilienentwickler im Einzelhandelsbereich, organisiert und bot ein groß angelegtes Countdown-Spektakel, das zu 100 % von einem thailändischen Produktionsteam gestaltet wurde. Von der Bühnenarchitektur und dem Lichtdesign bis hin zu den Soundsystemen und den beeindruckenden visuellen Effekten unterstrich die Produktion Thailands wachsende Fähigkeit, Unterhaltungserlebnisse auf globalem Niveau zu bieten.

Das visuelle Highlight des Abends war Thailands längstes Feuerwerk über der Stadt, das im Herzen von Bangkok gezündet und zum ersten Mal mit einer Drohnenshow kombiniert wurde, die mit dem riesigen panOramix-Digitalbildschirm über dem Ratchaprasong-Viertel synchronisiert war. Das koordinierte Spektakel schuf ein einheitliches, stadtweites Countdown-Erlebnis sowohl vor Ort als auch durch landesweite Live-Übertragungen.

Musik spielte weiterhin eine zentrale Rolle bei den Feierlichkeiten, da centralwOrld ein kontinuierliches „World's Music Festival" mit Thailands führenden T-Pop-Künstlern präsentierte. Alle Auftritte wurden exklusiv für die centralwOrld-Countdown-Bühne produziert, wobei die Veranstaltung auch den ersten Countdown-Auftritt von Butter Bear, einer viralen thailändischen Figur, markierte.

Die Feierlichkeiten wurden durch die Zusammenarbeit zwischen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor ermöglicht und spiegelten die koordinierten Bemühungen wider, Bangkok als globales Neujahrsziel zu positionieren. Über die Hauptstadt hinaus erstreckten sich die Feierlichkeiten mit Thailand Countdown 2026 auf das ganze Land und aktivierten die Central-Einkaufszentren in den wichtigsten Provinzen.

Mit seiner Größe, seiner visuellen Ambition und seiner anhaltenden öffentlichen Anziehungskraft bestätigte centralwOrld Bangkok Countdown 2026 erneut seine Führungsposition als Thailands Nr. 1 unter den Countdown-Landmarken – fest positioniert neben den weltweit bekanntesten urbanen Countdowns.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854210/countdown.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854211/countdown2.jpg