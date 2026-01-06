BANGKOK, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Los fuegos artificiales se elevaron sobre el horizonte de Bangkok. Los drones iluminaron el cielo nocturno. Una multitud personas llenó el distrito de Ratchaprasong mientras la ciudad realizaba al unísono la cuenta regresiva.

A medianoche, centralwOrld Bangkok Countdown 2026: The Original – A Tribute to Love (Cuenta regresiva 2026 de centralwOrld en Bangkok: el original, un homenaje al amor), convirtió el corazón de la capital de Tailandia en escenario mundial, consolidando la reputación de centralwOrld como "el Times Square de Asia".

Tailandia recibe el año nuevo en Central World, el 'Times Square de Asia', en Bangkok (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA) Tailandia recibe el año nuevo en Central World, el 'Times Square de Asia', en Bangkok (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

Más de 350.000 personas, incluyendo visitantes internacionales, se reunieron en la intersección más famosa de la ciudad para recibir el año nuevo, transformando uno de los distritos urbanos más concurridos del sudeste asiático en un único momento de celebración compartido y retransmitido a nivel nacional.

Organizado por Central Pattana plc., el principal promotor inmobiliario minorista de Tailandia, el evento ofreció un espectáculo de cuenta regresiva a gran escala creado en su totalidad por un equipo de producción 100 % tailandés. Desde la arquitectura del escenario y el diseño de luces hasta el sistema de sonido y las imágenes inmersivas, la producción destacó la capacidad cada vez mayor de Tailandia para ofrecer experiencias de entretenimiento acorde a los estándares internacionales.

El principal atractivo visual de la noche fue el mayor espectáculo pirotécnico urbano de Tailandia, lanzado en el corazón de Bangkok y combinado por primera vez con un espectáculo de drones, sincronizado con la gran pantalla digital panOramix que se extiende por la zona de Ratchaprasong. El espectáculo coordinado creó una experiencia unificada de cuenta regresiva en toda la ciudad, tanto en las calles como a través de transmisiones en vivo a nivel nacional.

La música se mantuvo como elemento central de la celebración, con la presentación por parte de centralwOrld de un "Festival de música mundial" ininterrumpido que incluyó a los principales artistas del T-Pop de Tailandia. Todas las interpretaciones fueron producidas exclusivamente para el escenario de cuenta regresiva de centralwOrld, el evento también contó con la primera aparición en la cuenta regresiva de Butter Bear, el personaje tailandés viral.

La celebración se realizó a través de la cooperación entre socios del sector público y privado, lo que reflejó el esfuerzo coordinado por posicionar a Bangkok como destino mundial para recibir el Año Nuevo. Más allá de la capital, los festejos se extendieron por toda el país a través del Thailand Countdown 2026, que incluyó centros comerciales en las principales provincias.

Con su magnitud, ambición visual y atractivo constante para el público, centralwOrld Bangkok Countdown 2026 reafirma de nuevo su liderazgo como el referente No.1 de Tailandia para la cuenta regresiva, posicionándose firmemente junto a las cuentas regresivas urbanas más emblemáticas del mundo.

