泰國在曼谷「亞洲時代廣場」Central World迎接新年

包括國際遊客在內的逾35萬人齊聚曼谷最具標誌性的十字路口迎接新年，將東南亞最繁忙的城市區域之一，轉化為全國直播、全民共享的慶祝時刻。

該活動由泰國領先的以零售為主導的房地產開發商Central Pattana plc主辦，呈現了一場完全由泰國本土團隊打造的大型跨年盛典。從舞台結構、燈光設計到音響系統及沉浸式視覺呈現，整場制作充分展現了泰國在打造世界級娛樂體驗方面日益增強的實力。

當晚的視覺焦點是泰國最長的城市景觀煙花秀，首次在曼谷市中心與無人機表演聯動，並與橫跨拉差巴頌區域的panOramix超大型數字屏幕實現同步呈現。這一高度協同的視聽盛宴，通過現場體驗與全國直播相結合，為城市打造了一個統一而震撼的跨年倒計時體驗。

音樂始終是慶祝活動的核心，centralwOrld打造了不間斷的「世界音樂節」，匯聚泰國頂級T-Pop藝術家同台獻演。所有演出均為centralwOrld跨年舞台量身打造，本次活動亦是泰國人氣虛擬形象Butter Bear首次亮相跨年倒計時舞台。

此次慶祝活動由公私部門攜手合作完成，體現了各方合力將曼谷打造為全球新年慶祝目的地的共同願景。除曼谷外，「Thailand Countdown 2026」也在全國範圍內展開，覆蓋多座重點省份的Central購物中心。

憑借宏大的規模、富有雄心的視覺呈現以及持續高漲的公眾參與度，centralwOrld Bangkok Countdown 2026再次確立了其作為泰國第一跨年地標的領先地位，並與全球最具標誌性的城市跨年活動比肩而立。

SOURCE CENTRAL PATTANA