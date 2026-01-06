La Thaïlande fête le passage à la nouvelle année à Central World, le « Times Square d'Asie » de Bangkok

BANGKOK, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Des feux d'artifice ont embrasé la ligne d'horizon de Bangkok. Des drones ont illuminé le ciel nocturne. Une marée humaine a rempli le quartier de Ratchaprasong au moment où la ville entière participait au compte à rebours.

À minuit, le compte à rebours de centralwOrld de Bangkok 2026 : The Original - A Tribute to Love a transformé le cœur de la capitale thaïlandaise en une scène mondiale, renforçant la réputation de CentralwOrld en tant que « Times Square de l'Asie ».

Plus de 350 000 personnes, dont des visiteurs internationaux, se sont rassemblées au carrefour le plus connu de la ville pour accueillir la nouvelle année, transformant l'un des quartiers urbains les plus animés d'Asie du Sud-Est en un moment de célébration unique et partagé, retransmis dans tout le pays.

Organisé par Central Pattana plc, le principal promoteur immobilier thaïlandais axé sur la vente au détail, l'événement a donné lieu à un spectacle de compte à rebours à grande échelle, entièrement créé par une équipe de production 100 % thaïlandaise. De l'architecture de la scène à la conception de l'éclairage, en passant par les systèmes de sonorisation et les effets visuels immersifs, la production a souligné la capacité croissante de la Thaïlande à offrir des expériences de divertissement de niveau mondial.

La pièce maîtresse de la soirée a été le plus long feu d'artifice urbain de la Thaïlande, lancé au cœur de Bangkok et combiné pour la première fois à un spectacle de drones, synchronisé avec l'immense écran numérique panOramix qui couvre le quartier de Ratchaprasong. Ce spectacle coordonné a permis de créer une expérience unifiée du compte à rebours à l'échelle de la ville, sur le terrain et par le biais de retransmissions en direct à l'échelle nationale.

La musique est restée au cœur des festivités, puisque centralwOrld a présenté en continu un « festival de musique du monde » mettant en vedette les principaux artistes thaïlandais de T-Pop. Toutes les performances ont été produites exclusivement pour la scène du compte à rebours de centralwOrld, et l'événement a également marqué la toute première apparition de Butter Bear, personnage thaïlandais viral, dans le cadre du compte à rebours.

La célébration a eu lieu grâce à la coopération entre les partenaires des secteurs public et privé, reflétant un effort coordonné pour positionner Bangkok comme une destination mondiale pour le Nouvel An. Au-delà de la capitale, les festivités se sont étendues à l'ensemble du pays grâce au compte à rebours de la Thaïlande 2026, qui a activé les centres commerciaux centraux des principales provinces.

Par son ampleur, son ambition visuelle et l'attrait durable auprès du public, le compte à rebours de Bangkok de centralwOrld 2026 a une fois de plus affirmé sa position de leader en tant que point de repère numéro 1 du compte à rebours en Thaïlande, solidement positionné aux côtés des comptes à rebours urbains les plus emblématiques du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854210/countdown.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854211/countdown2.jpg