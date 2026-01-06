Tailandia da la bienvenida al Año Nuevo en la «Times Square de Asia», Central World, en Bangkok

BANGKOK, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Los fuegos artificiales iluminaron el horizonte de Bangkok. Los drones iluminaron el cielo nocturno. Una marea humana inundó el distrito de Ratchaprasong mientras la ciudad hacía la cuenta atrás al unísono.

A medianoche, centralwOrld Bangkok Countdown 2026: The Original – A Tribute to Love transformó el corazón de la capital tailandesa en un escenario global, reforzando la reputación de centralwOrld como la «Times Square de Asia».

Thailand Rings in the New Year at Bangkok’s ‘Times Square of Asia’, Central World Thailand Rings in the New Year at Bangkok’s ‘Times Square of Asia’, Central World

Más de 350.000 personas, incluidos visitantes internacionales, se reunieron en el cruce más emblemático de la ciudad para dar la bienvenida al Año Nuevo, convirtiendo uno de los distritos urbanos más concurridos del sudeste asiático en un único momento de celebración compartido y retransmitido a nivel nacional.

Organizado por Central Pattana plc, el principal promotor inmobiliario minorista de Tailandia, el evento ofreció un espectáculo de cuenta atrás a gran escala creado íntegramente por un equipo de producción 100% tailandés. Desde la arquitectura del escenario y el diseño de la iluminación hasta los sistemas de sonido y las imágenes inmersivas, la producción puso de relieve la creciente capacidad de Tailandia para ofrecer experiencias de entretenimiento a nivel mundial.

El centro visual de la noche fue el espectáculo pirotécnico más largo de Tailandia, lanzado en el corazón de Bangkok y combinado por primera vez con un espectáculo de drones, sincronizado con la amplia pantalla digital panOramix que abarca la zona de Ratchaprasong. El espectáculo coordinado creó una experiencia de cuenta atrás unificada en toda la ciudad, tanto en el terreno como a través de las retransmisiones en directo a nivel nacional.

La música siguió siendo el elemento central de la celebración, ya que centralwOrld presentó un «Festival de Música del Mundo» continuo con los principales artistas de T-Pop de Tailandia. Todas las actuaciones se produjeron en exclusiva para el escenario de la cuenta atrás de centralwOrld, y el evento también supuso la primera aparición en una cuenta atrás de Butter Bear, el personaje tailandés viral.

La celebración fue posible gracias a la cooperación entre socios del sector público y privado, lo que refleja un esfuerzo coordinado para posicionar a Bangkok como destino mundial para celebrar el Año Nuevo. Más allá de la capital, las festividades se extendieron por todo el país a través de Thailand Countdown 2026, activando los centros comerciales Central en las principales provincias.

Con su magnitud, su ambición visual y su atractivo público sostenido, el centralwOrld Bangkok Countdown 2026 reafirmó una vez más su liderazgo como el lugar de referencia número uno de Tailandia para la cuenta atrás, posicionándose firmemente junto a las cuentas atrás urbanas más emblemáticas del mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854210/countdown.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854211/countdown2.jpg