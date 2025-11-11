The Frequency School lança o primeiro "Dia Mundial da Frequência" em 11/11 para espalhar a unidade global através da música e do bem-estar

11 nov, 2025, 10:11 GMT

  • O novo dia internacional  visa aumentar a conscientização sobre os impactos positivos das frequências sonoras na saúde mental e física
  • Declarada pela Frequency School, uma iniciativa g lobal do produtor Maejor, indicado ao Grammy nos EUA, para promover a musicoterapia e o bem-estar em todo o mundo
  • O Dia Mundial da Frequência será marcado em  11 de novembro de cada ano
  • Eventos emblemáticos realizados em Dubai, com dezenas de ativações de satélites em todo o mundo
  • Momento global celebrado às  11:11 e 23:11, hora local em todos os fusos horários
  • Lançado em parceria com  Learnstar , a principal plataforma de edutainment da África, e  ALPHAWHISPERS™, um motor de liderança global e movimento para a mudança
  • Para mais informações:  www.internationaldays.co/event/world-frequency-day/r/recDT7ct2E9qnLMDu
  • Junte-se ao movimento global:  https://frequency.school/   www.instagram.com/thefrequencyschool/  www.linkedin.com/company/the-frequency-school 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Escola de Frequência da Maejor , produtora norte-americana indicada ao Grammy e multi-platina, lançou o "Dia Mundial da Frequência" inaugural em Dubai em 11/11 (terça-feira), em uma tentativa de ampliar a linguagem universal da música e aproveitar o poder transformador das frequências sonoras para promover unidade, harmonia e bem-estar físico, emocional e mental em todo o planeta.


O Dia Mundial da Frequência é comemorado em 11 de novembro de cada ano. A missão deste dia é aumentar a conscientização sobre os efeitos positivos das frequências sonoras na saúde mental e física e no bem-estar geral das pessoas em todo o mundo.
Com o mantra "Tuned in Together", o Dia Mundial da Frequência é celebrado na terça-feira, 11 de novembro de 2025, e será observado anualmente, com pessoas de todo o mundo elevando um novo ritmo de conexão, ressonância e humanidade.

A data 11/11 foi escolhida para simbolizar unidade, equilíbrio e ressonância - princípios centrais no centro do movimento de frequência.

Maejor, Fundador e Visionário da Frequency School:

"O Dia Mundial da Frequência é um marco no reconhecimento do poder universal do som para conectar e inspirar. Ao dedicar o dia 11 de novembro ao avanço das artes, da ciência e da prática das frequências intencionais, estamos dando um passo importante para aumentar a conscientização sobre seu profundo impacto na saúde e no bem-estar humanos em todo o mundo."

Martina Fuchs, Iniciadora do Dia Mundial da Frequência e Cofundadora da Frequency School:

"Do ritmo de nossos batimentos cardíacos à ressonância da música, as frequências moldam todos os aspectos de nossas vidas. O Dia Mundial da Frequência é um momento global em que a humanidade se conecta - aproveitando o poder do som e da vibração para inspirar unidade, bem-estar e harmonia ."

A iniciativa histórica é impulsionada pelo mecanismo de liderança global ALPHAWHISPERERS™, um movimento inovador para mudanças sistêmicas, geracionais e sustentáveis, e pela Learnstar, uma das principais plataformas africanas de edutainment que oferece cursos de e-learning de líderes e celebridades do setor a criativos e profissionais.

O dia culmina com um evento emblemático na sede da Creators em Dubai, reunindo criativos globais, especialistas em bem-estar e líderes empresariais:

Alia Al Hammadi, vice-presidente do Escritório de Mídia do Governo dos Emirados Árabes Unidos e CEO da Cúpula de 1 Bilhão de Seguidores; Artista Britânico e Humanitário de renome mundial, Sacha Jafri; empreendedor de impacto, Kunal Sood; Carol Carter, fundadora e CEO da GlobalMindED; professor espiritual, empreendedor e influenciador, Mestre Sri Akarshana; instrutor mestre de ioga e especialista em bem-estar, Allaoua Gaham; especialista em longevidade, Sabinije von Gaffke; fundadora da Our Highest Mantra (OHM), Sathi Roy; T Chanela Ibrahim, fundadora da Rodeo Park; hipnoterapeuta clínica e curandeira de som, Letizia Silvestri; fundadora da FutureVerse, Dr. Batoul Salman Kherbiek; arquiteta de liderança em transformação, Anna Kuusela; e muitos outros.

Essa ativação global inovadora também provocou dezenas de eventos via satélite, campanhas de amplificação e colaboração com artistas, inovadores e defensores do bem-estar em todos os fusos horários e realizadas às 11h11 e 23h11, horário local.

Comunidades e parceiros em todo o mundo foram convidados a participar e realizar atividades, como:

  • Eddie Stern, professor de ioga e autor, em Nova York
  • Casa de caridade indiana Harmony, em Nova Deli
  • Aiglon College, na Suíça
  • Mestre Oh, mestre de Qi e embaixador da felicidade, no México
  • Lang Lang International Music Foundation, em Londres
  • Wellness Collective, nas Filipinas
  • High Frequency Highway, em Charlotte, EUA
  • Experiência de bem-estar Omakase, na Malásia; e muito mais.

Janet C. Salazar, Presidente do ALPHAWIN Venture Group e Presidente Executivo da Fundação para o Apoio das Nações Unidas (FSUN):

"Estamos à beira de uma revolução de liderança global. Agora, mais do que nunca, uma coisa é clara: a urgência da mudança, com foco em ressignificar como o poder e a influência operam em nossa sociedade, é inegável. À medida que enfrentamos desafios globais sem precedentes, precisamos de arquitetos para uma nova era de liderança exponencial - mais inovadora, inclusiva, sustentável e justa - onde a mudança comece a partir do poder por trás do poder."

Kshitij Sainani, fundador e CEO da Learnstar e diretor da KGSK Alliance África Ocidental e Ásia:

" O Dia Mundial da Frequência marca o surgimento de uma nova consciência - aquela em que a criatividade, o aprendizado e a vibração se unem para elevar a humanidade. Na Learnstar, sempre acreditamos que a educação não se trata apenas de conhecimento, mas de energia - do tipo que inspira, eleva e conecta pessoas de todas as culturas. Por meio de nossa parceria com a Frequency School, este dia histórico é mais do que um encontro de criadores; é um movimento global para mostrar como o som e a narrativa podem reimaginar a maneira como aprendemos e vivemos. Este é o início de um novo capítulo - onde a educação vibra em uma frequência mais alta, desbloqueando a criatividade e o propósito para uma nova geração de pensadores e sonhadores em todo o mundo."

Kingsley Maduka, cofundador e diretor de estratégia da Frequency School:

" Agradeço por fazer parte do lançamento do Dia Mundial da Frequência. Trazer mais conscientização sobre como a música e o bem-estar se cruzam permite que a Frequency School, organizações e indivíduos com ideias semelhantes entrem na humanidade de uma maneira muito intencional. Esta frase de chamariz destaca como podemos usar ferramentas de terapia sonora e bem-estar diariamente para nossa mente e corpo. "

Brandon Lee, co-fundador e diretor de operações da Frequency School:

" O Dia Mundial da Frequência nos lembra que o som não é apenas ouvido, ele molda nossas emoções, nossa saúde e nossa conexão uns com os outros. Ao nos sintonizarmos com o poder da frequência, podemos nos alinhar e ao nosso mundo em direção a uma maior harmonia."

Aaron Dawson, co-fundador e diretor criativo da Frequency School:

"O Dia Mundial da Frequência é um dia para celebrar o dom do som da vida e o poder da música para criar ressonância e alinhamento globais. É uma oportunidade para o mundo se harmonizar em bem-estar, unidade e alegria. Este dia é para os sonhadores que ainda têm fé e trabalham para isso todos os dias, começando por dentro."

SOBRE O DIA MUNDIAL DA FREQUÊNCIA:

O Dia Mundial da Frequência é uma observância global anual realizada em 11 de novembro para aumentar a conscientização sobre os efeitos positivos das frequências sonoras na saúde mental e física e no bem-estar geral das pessoas em todo o mundo.

Criado em 2025 pela The Frequency School - uma iniciativa global fundada pela produtora indicada ao Grammy dos EUA Maejor, Martina Fuchs, Kingsley M, Brandon Lee e Aaron Dawson - o dia promove a terapia do som como uma ferramenta para nutrir a mente, o corpo e o espírito.

Para marcar a ocasião, sintonize frequências relaxantes, experimente meditar ou respirar, toque tigelas ou gongos, ou desfrute dos sons da natureza. 

SOBRE A ESCOLA DE FREQUÊNCIA:

Site: https://frequency.school

Instagram: @thefrequencyschool

LinkedIn: www.linkedin.com/company/the-frequency-school

A Frequency School foi lançada pela primeira vez no Aiglon College, na Suíça, em 2024, introduzindo terapia de som e música para apoiar a saúde mental e o bem-estar emocional dos alunos.

Nascida da experiência vivida, não apenas da ambição, a Frequency School começou quando o artista indicado ao Grammy Maejor se voltou para o som durante sua recuperação do câncer e descobriu seu poder terapêutico. Juntamente com os cofundadores Brandon Lee, Kingsley Maduka, Martina Fuchs e Aaron Dawson, eles se propuseram a tornar o bem-estar baseado em som mais acessível por meio de ferramentas que se encaixam na vida real.

Em sua essência, a Frequency School acredita em mudanças pequenas e consistentes, melhorando 1% a cada dia. Por meio de música, criatividade e práticas sonoras apoiadas pela ciência, a escola convida a se reconectar e criar clareza, equilíbrio e resiliência de dentro para fora.

