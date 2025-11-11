La Frequency School lance le premier World Frequency Day le 11/11 pour répandre l'unité mondiale via la musique et le bien-être

La nouvelle journée internationale vise à sensibiliser le public aux effets positifs des fréquences sonores sur la santé mentale et physique

Déclaré par la Frequency School , une initiative globale du producteur américain Maejor , nominé aux Grammy Awards, pour promouvoir la musicothérapie et le bien-être dans le monde entier

Le World Frequency Day sera célébré le 11 novembre de chaque année

Les événements phares se déroulent à Dubaï, avec des dizaines d'activations satellites dans le monde entier

Moment mondial célébré à 11h11 et 23h11 heure locale sur tous les fuseaux horaires

Lancé en partenariat avec Learnstar , la principale plateforme ludo-éducative d'Afrique, et ALPHAWHISPERERS™ , un moteur de leadership mondial et un mouvement pour le changement

DUBAÏ, ÉAU, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Frequency School du producteur américain Maejor, nominé aux Grammy Awards et multi-platine, a lancé la première édition du « World Frequency Day » à Dubaï le 11/11 (mardi), dans le but d'amplifier le langage universel de la musique et d'exploiter le pouvoir transformationnel des fréquences sonores pour promouvoir l'unité, l'harmonie et le bien-être physique, émotionnel et mental dans le monde enteir.

Le World Frequency Day est célébré le 11 novembre de chaque année. La mission de cette journée est de sensibiliser aux effets positifs des fréquences sonores sur la santé mentale et physique et sur le bien-être général des personnes dans le monde entier.

Avec le mantra « Tuned in Together », le World Frequency Day est célébré le mardi 11 novembre 2025 et sera observé chaque année, avec des personnes du monde entier qui promeuvent un nouveau rythme de connexion, de résonance et d'humanité.

La date du 11/11 a été choisie pour symboliser l'unité, l'équilibre et la résonance, des principes fondamentaux au cœur du mouvement des fréquences.

Maejor, fondateur et visionnaire de la Frequency School :

« Le World Frequency Day est une étape importante dans la reconnaissance du pouvoir universel du son, qui permet de créer des liens et d'inspirer. En consacrant le 11 novembre à l'avancement des arts, de la science et de la pratique des fréquences intentionnelles, nous franchissons une étape importante dans la prise de conscience de leur impact profond sur la santé et le bien-être des êtres humains dans le monde entier.

Martina Fuchs, initiatrice du World Frequency Day et cofondatrice de la Frequency School :

« Du rythme des battements de notre cœur à la résonance de la musique, les fréquences façonnent tous les aspects de notre vie. Le World Frequency Day est un moment global dans lequel l'humanité se met au diapason - en exploitant le pouvoir des sons et des vibrations pour inspirer l'unité, le bien-être et l'harmonie . »

Cette initiative historique est alimentée par le moteur de leadership mondial ALPHAWHISPERERS™, un mouvement pionnier soutenant un changement systémique, générationnel et durable, et Learnstar, une plateforme ludo-éducative africaine de premier plan qui propose des cours d'apprentissage en ligne dispensés par des leaders de l'industrie et des célébrités, ainsi que par des créatifs et des professionnels.

La journée se termine par un événement phare au Creators HQ, à Dubaï, réunissant des créateurs, des experts en bien-être et des chefs d'entreprise du monde entier :

Alia Al Hammadi, vice-présidente du Bureau des médias du gouvernement des ÉAU et CEO du 1 Billion Followers Summit ; Sacha Jafri, artiste et humanitaire britannique de renommée mondiale ; Kunal Sood, entrepreneur à impact social ; Carol Carter, fondatrice et CEO de GlobalMindED ; maître Sri Akarshana, enseignant spirituel, entrepreneur et influenceur ; Allaoua Gaham, maître de yoga et expert en bien-être ; Sabinije von Gaffke, experte en longévité ; Sathi Roy, fondatrice de Our Highest Mantra (OHM) ; T Chanela Ibrahim, fondatrice de Rodeo Park ; Letizia Silvestri, hypnothérapeute clinique et guérisseuse sonore certifiée ; Dr Batoul Salman Kherbiek, fondateur de FutureVerse ; Anna Kuusela, architecte en leadership de transformation, et bien d'autres encore.

Cette activation mondiale inédite a également donné lieu à des dizaines d'événements satellites, de campagnes d'amplification et de collaboration avec des artistes, des innovateurs et des défenseurs du bien-être couvrant tous les fuseaux horaires et se déroulant à 11h11 et à 23h11, heure locale.

Les communautés et les partenaires du monde entier ont été invités à participer à des activités, telles que :

Eddie Stern, professeur de yoga et auteur, à New York

L'organisation caritative indienne Harmony House, à New Delhi

Aiglon College, en Suisse

Maître Oh, maître de Qi et ambassadeur du bonheur, au Mexique

Lang Lang International Music Foundation, à Londres

Wellness Collective, aux Philippines

High Frequency Highway, à Charlotte, États-Unis

Wellness Omakase Experience, en Malaisie ; et bien d'autres encore.

Janet C. Salazar, présidente de l'ALPHAWIN Venture Group et présidente exécutive de la Fondation pour le soutien des Nations unies (FSUN) :

« Nous sommes à l'aube d'une révolution mondiale en matière de leadership. Aujourd'hui plus que jamais, une chose est claire : l'urgence d'un changement, axé sur le recadrage de la manière dont le pouvoir et l'influence fonctionnent dans notre société, est indéniable. Face à des défis mondiaux sans précédent, nous avons besoin d'architectes pour une nouvelle ère de leadership exponentiel - plus innovante, inclusive, durable et juste - où le changement part du pouvoir derrière le pouvoir ».

Kshitij Sainani, fondateur et CEO de Learnstar et directeur de KGSK Alliance pour l'Afrique de l'Ouest et l'Asie :

« Le World Frequency Day marque l'avènement d'une nouvelle conscience, où la créativité, l'apprentissage et les vibrations s'unissent pour élever l'humanité. Chez Learnstar, nous avons toujours pensé que l'éducation n'est pas seulement une question de connaissances, mais aussi d'énergie - celle qui inspire, élève et relie les gens à travers les cultures. Grâce à notre partenariat avec Frequency School, cette journée historique est plus qu'un rassemblement de créateurs ; il s'agit d'un mouvement mondial visant à montrer comment le son et la narration peuvent réimaginer notre façon d'apprendre et de vivre. C'est l'aube d'un nouveau chapitre - où l'éducation vibre à une fréquence plus élevée, libérant la créativité et l'objectif d'une nouvelle génération de penseurs et de rêveurs dans le monde entier. »

Kingsley Maduka, cofondateur et responsable de la stratégie de la Frequency School :

« Je suis reconnaissant de participer au lancement du World Frequency Day. En sensibilisant davantage au lien entre musique et bien-être, la Frequency School, les entreprises et les individus qui partagent les mêmes idées peuvent se consacrer à l'humanité de façon très intentionnelle. Cet appel à l'action souligne comment nous pouvons utiliser la thérapie sonore et les outils de bien-être au quotidien pour notre corps et notre esprit. »

Brandon Lee, cofondateur et directeur des opérations de la Frequency School :

« Le World Frequency Day nous rappelle que le son n'est pas seulement entendu, mais qu'il façonne aussi nos émotions, notre santé et nos liens les uns avec les autres. En nous mettant au diapason du pouvoir de la fréquence, nous pouvons nous aligner, nous et notre monde, sur une plus grande harmonie ».

Aaron Dawson, cofondateur et directeur créatif de la Frequency School :

« Le World Frequency Day est l'occasion de célébrer le pouvoir vital qu'ont le son et la musique de créer une résonance et un alignement à l'échelle mondiale. C'est l'occasion pour le monde de s'harmoniser dans le bien-être, l'unité et la joie. Cette journée est destinée aux rêveurs qui ont encore la foi et qui la renforcent, jour après jour, en commençant par eux-mêmes ».

À PROPOS DU WORLD FREQUENCY DAY :

Le World Frequency Day est une manifestation mondiale annuelle organisée le 11 novembre pour sensibiliser aux effets positifs des fréquences sonores sur la santé mentale et physique et sur le bien-être général dans le monde entier.

Créée en 2025 par la Frequency School, cette initiative mondiale fondée par Maejor, Martina Fuchs, Kingsley M, Brandon Lee et Aaron Dawson, producteurs américains nommés aux Grammy Awards, vise à promouvoir la thérapie par le son en tant qu'outil permettant de nourrir l'esprit, le corps et l'âme.

Pour marquer l'occasion, écoutez des fréquences apaisantes, essayez la méditation ou le travail sur la respiration, jouez du bol chantant ou des gongs, ou profitez des sons de la nature.

À PROPOS DE LA FREQUENCY SCHOOL :

La Frequency School a été lancée pour la première fois à l'Aiglon College en Suisse en 2024, introduisant la thérapie par le son et la musique pour soutenir la santé mentale et le bien-être émotionnel des étudiants.

Fruit d'une expérience vécue, et non d'une simple ambition, la Frequency School a vu le jour lorsque l'artiste Maejor, nominé aux Grammy Awards, s'est tourné vers le son pendant la guérison de son cancer et a découvert son pouvoir thérapeutique. Avec les cofondateurs Brandon Lee, Kingsley Maduka, Martina Fuchs et Aaron Dawson, ils ont entrepris de rendre le bien-être par le son plus accessible grâce à des outils qui s'adaptent à la vie réelle.

La Frequency School croit aux petits changements cohérents pour améliorer son bien-être d'un pour cent chaque jour. Par le biais de la musique, de la créativité et de pratiques sonores soutenues par la science, l'école invite à se reconnecter et à développer la clarté, l'équilibre et la résilience intérieure.

