Die Frequency School lanciert am 11.11. den ersten „World Frequency Day", um durch Musik und Wellness globale Einheit zu fördern

DUBAI, VAE, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Frequency School des US-amerikanischen Grammy-nominierten und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Produzenten Maejor hat am 11.11. (Dienstag) in Dubai den „World Frequency Day" ins Leben gerufen, um die universelle Sprache der Musik zu verstärken und die transformative Kraft der Schallfrequenzen zu nutzen, um Einheit, Harmonie und körperliches, emotionales und geistiges Wohlbefinden in der ganzen Welt zu fördern.

Der World Frequency Day wird jedes Jahr am 11. November gefeiert. Die Mission dieses Tages ist es, das Bewusstsein für die positiven Auswirkungen von Schallfrequenzen auf die geistige und körperliche Gesundheit sowie das allgemeine Wohlbefinden der Menschen weltweit zu schärfen.

Unter dem Motto „Tuned in Together" wird der World Frequency Day am Dienstag, dem 11. November 2025, gefeiert und soll fortan jährlich begangen werden, wobei Menschen auf der ganzen Welt einen neuen Rhythmus der Verbindung, Resonanz und Menschlichkeit schaffen.

Das Datum 11.11. wurde gewählt, um Einheit, Gleichgewicht und Resonanz zu symbolisieren – Kernprinzipien, die im Mittelpunkt der Frequenzbewegung stehen.

Maejor, Gründer und Visionär der Frequency School:

„Der Weltfrequenztag ist ein Meilenstein in der Anerkennung der universellen Kraft des Klangs, zu verbinden und zu inspirieren. Indem wir den 11. November der Förderung der Künste, der Wissenschaft und der Praxis bewusster Frequenzen widmen, machen wir einen wichtigen Schritt, um das Bewusstsein für deren tiefgreifenden Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen weltweit zu schärfen."

Martina Fuchs, Initiatorin des World Frequency Day und Mitbegründerin der Frequency School:

„Vom Rhythmus unseres Herzschlags bis zur Resonanz der Musik prägen Frequenzen jeden Aspekt unseres Lebens. Der World Frequency Day ist ein globaler Moment, in dem sich die Menschheit gemeinsam einstimmt – und die Kraft von Klang und Schwingung nutzt, um Einheit, Wohlbefinden und Harmonie zu fördern. ."

Die bahnbrechende Initiative wird von der globalen Führungsplattform ALPHAWHISPERERS™, einer wegweisenden Bewegung für systemischen, generationsübergreifenden und nachhaltigen Wandel, und Learnstar, einer führenden afrikanischen Edutainment-Plattform, die E-Learning-Kurse von Branchenführern und Prominenten für Kreative und Fachleute anbietet, unterstützt.

Der Tag gipfelt in einer Flaggschiff-Veranstaltung im Creators HQ in Dubai, zu der globale Kreative, Wellness-Experten und Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammenkommen:

Alia Al Hammadi, stellvertretende Vorsitzende des Medienbüros der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate und CEO des 1 Billion Followers Summit; der weltbekannte britische Künstler und Philanthrop Sacha Jafri; der Impact-Unternehmer Kunal Sood; Carol Carter, Gründerin und CEO von GlobalMindED; spiritueller Lehrer, Unternehmer und Influencer Master Sri Akarshana; Yogameisterin und Wellness-Expertin Allaoua Gaham; Langlebigkeits-Expertin Sabinije von Gaffke; Gründerin von Our Highest Mantra (OHM) Sathi Roy; T Chanela Ibrahim, Gründerin von Rodeo Park; staatlich geprüfte klinische Hypnotherapeutin und Klangheilerin Letizia Silvestri; Dr. Batoul Salman Kherbiek, Gründerin von FutureVerse; Anna Kuusela, Architektin für transformative Führung; und viele mehr.

Diese bahnbrechende globale Aktivierung hat auch Dutzende von Satellitenveranstaltungen, Verstärkungs- und Kooperationskampagnen mit Künstlern, Innovatoren und Wellness-Befürwortern aus allen Zeitzonen ausgelöst, die um 11:11 Uhr und 23:11 Uhr Ortszeit stattfanden.

Gemeinschaften und Partner auf der ganzen Welt wurden eingeladen, sich zu beteiligen und Aktivitäten zu veranstalten, wie zum Beispiel:

Eddie Stern, Yogalehrer und Autor, in NYC

Die indische Wohltätigkeitsorganisation Harmony House in Neu-Delhi

Aiglon College in der Schweiz

Meister Oh, Qi-Meister und Glücksbotschafter, in Mexiko

Lang Lang International Music Foundation in London

Wellness Collective auf den Philippinen

High Frequency Highway, in Charlotte, USA

Wellness Omakase Experience in Malaysia; und viele mehr.

Janet C. Salazar, Vorsitzende der ALPHAWIN Venture Group und Vorstandsvorsitzende der Foundation for the Support of the United Nations (FSUN):

„Wir stehen an der Schwelle zu einer globalen Führungsrevolution. Mehr denn je ist eines klar: Die Dringlichkeit von Veränderungen, die sich darauf konzentrieren, die Funktionsweise von Macht und Einfluss in unserer Gesellschaft neu zu gestalten, ist unbestreitbar. Angesichts beispielloser globaler Herausforderungen brauchen wir Architekten für eine neue Ära exponentieller Führung – eine Ära, die innovativer, integrativer, nachhaltiger und gerechter ist und in der Veränderungen von der Macht hinter der Macht ausgehen."

Kshitij Sainani, Gründer und CEO von Learnstar und Direktor der KGSK Alliance Westafrika und Asien:

„ Der World Frequency Day markiert den Aufstieg eines neuen Bewusstseins – eines Bewusstseins, in dem Kreativität, Lernen und Schwingung zusammenkommen, um die Menschheit zu erheben. Bei Learnstar haben wir immer geglaubt, dass es bei Bildung nicht nur um Wissen geht, sondern auch um Energie – die Art von Energie, die Menschen inspiriert, beflügelt und über Kulturen hinweg verbindet. Durch unsere Partnerschaft mit der Frequency School ist dieser historische Tag mehr als nur ein Treffen von Kreativen; es ist eine globale Bewegung, die zeigt, wie Klang und Geschichtenerzählen die Art und Weise, wie wir lernen und leben, neu gestalten können. Dies ist der Beginn eines neuen Kapitels – in dem Bildung auf einer höheren Frequenz schwingt und Kreativität und Sinnhaftigkeit für eine neue Generation von Denkern und Träumern weltweit freisetzt.

Kingsley Maduka, Mitbegründer und Chief Strategy Officer der Frequency School:

„ Ich bin dankbar, Teil der Einführung des World Frequency Day zu sein. Indem wir das Bewusstsein dafür schärfen, wie Musik und Wellness sich überschneiden, können die Frequency School, gleichgesinnte Organisationen und Einzelpersonen auf sehr bewusste Weise einen Beitrag für die Menschheit leisten. Dieser Aufruf zum Handeln zeigt, wie wir Klangtherapie und Wellness-Tools täglich für unseren Geist und Körper nutzen können. "

Brandon Lee, Mitbegründer und Chief Operations Officer der Frequency School:

„ Der World Frequency Day erinnert uns daran, dass Klang nicht nur gehört wird, sondern auch unsere Emotionen, unsere Gesundheit und unsere Verbindung zueinander prägt. Indem wir uns auf die Kraft der Frequenz einstimmen, können wir uns selbst und unsere Welt auf mehr Harmonie ausrichten."

Aaron Dawson, Mitbegründer und Kreativdirektor der Frequency School:

„Der World Frequency Day ist ein Tag, an dem wir das Geschenk des Klangs und die Kraft der Musik feiern, die weltweit Resonanz und Harmonie schafft. Er ist eine Gelegenheit für die Welt, sich in Wohlbefinden, Einheit und Freude zu vereinen. Dieser Tag ist für die Träumer, die noch immer daran glauben und jeden Tag daran arbeiten, beginnend bei sich selbst."

INFORMATIONEN ZUM WORLD FREQUENCY DAY:

Der World Frequency Day ist ein jährlich am 11. November begangener globaler Gedenktag, der das Bewusstsein für die positiven Auswirkungen von Schallfrequenzen auf die geistige und körperliche Gesundheit sowie das allgemeine Wohlbefinden der Menschen weltweit schärfen soll.

Der Tag wurde 2025 von der Frequency School ins Leben gerufen - einer globalen Initiative, die von dem Grammy-nominierten US-Produzenten Maejor, von Martina Fuchs, Kingsley M, Brandon Lee und Aaron Dawson gegründet wurde - und fördert die Klangtherapie als Mittel zur Stärkung von Körper, Geist und Seele.

Um diesen Anlass zu feiern, stimmen Sie sich auf beruhigende Frequenzen ein, probieren Sie Meditation oder Atemübungen aus, spielen Sie Klangschalen oder Gongs oder genießen Sie die Klänge der Natur.

INFORMATIONEN ZUR FREQUENCY SCHOOL:

Die Frequency School wurde 2024 am Aiglon College in der Schweiz ins Leben gerufen und führte Klang- und Musiktherapie ein, um die psychische Gesundheit und das emotionale Wohlbefinden der Schüler zu fördern.

Die Frequency School entstand nicht nur aus Ambitionen, sondern auch aus gelebter Erfahrung, als der für den Grammy nominierte Künstler Maejor während seiner Krebsbehandlung auf Klang als Heilmittel zurückgriff und dessen therapeutische Kraft entdeckte. Zusammen mit den Mitbegründern Brandon Lee, Kingsley Maduka, Martina Fuchs und Aaron Dawson machten sie sich daran, klangbasiertes Wohlbefinden durch Tools, die zum realen Leben passen, zugänglicher zu machen.

Im Kern glaubt die Frequency School an kleine, beständige Veränderungen, um jeden Tag 1 % besser zu werden. Durch Musik, Kreativität und wissenschaftlich fundierte Klangpraktiken lädt die Schule dazu ein, sich wieder zu verbinden und Klarheit, Ausgeglichenheit und Resilienz von innen heraus aufzubauen.

