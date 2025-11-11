The Frequency School lanza el primer "Día Mundial de la Frecuencia" el 11/11 para difundir la unidad mundial a través de la música y el bienestar

El nuevo día internacional tiene como objetivo crear conciencia sobre los impactos positivos de las frecuencias de sonido en la salud mental y física

Declarada por la Frequency School , una iniciativa g lobal del productor estadounidense nominado al Grammy Maejor para promover la musicoterapia y el bienestar en todo el mundo

El Día Mundial de la Frecuencia se celebrará el 11 de noviembre de cada año

Eventos emblemáticos celebrados en Dubái, con docenas de activaciones de satélites en todo el mundo

Momento global celebrado a las 11:11 a. m. y a las 11:11 p. m., hora local en todas las zonas horarias

Se lanzó en colaboración con Learnstar , la plataforma de entretenimiento educativo líder en África, y ALPHAWHISPERERS™ , un motor de liderazgo mundial y movimiento para el cambio

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Frequency School del productor multiplatino y nominado al Grammy estadounidense Maejor lanzó el "Día Mundial de la Frecuencia" inaugural en Dubái el 11/11 (martes) en un intento por amplificar el lenguaje universal de la música y aprovechar el poder transformador de las frecuencias de sonido para promover la unidad, la armonía y el bienestar físico, emocional y mental en todo el planeta.

El Día Mundial de la Frecuencia se celebra el 11 de noviembre de cada año. La misión de este día es crear conciencia sobre los efectos positivos de las frecuencias de sonido en la salud mental y física y el bienestar general de las personas en todo el mundo.

Con el mantra "Sintonizados juntos", el Día Mundial de la Frecuencia se celebra el martes 11 de noviembre de 2025 y se celebrará anualmente, con personas de todo el mundo elevando un nuevo ritmo de conexión, resonancia y humanidad.

La fecha 11/11 fue elegida para simbolizar la unidad, el equilibrio y la resonancia, principios fundamentales en el corazón del movimiento de frecuencia.

Maejor, fundador y visionario de la Frequency School:

"El Día Mundial de la Frecuencia es un hito en el reconocimiento del poder universal del sonido para conectar e inspirar. Al dedicar el 11 de noviembre al avance de las artes, la ciencia y la práctica de las frecuencias intencionales, estamos dando un paso importante para crear conciencia sobre su profundo impacto en la salud y el bienestar humanos en todo el mundo ".

Martina Fuchs, iniciadora del Día Mundial de la Frecuencia y cofundadora de la Escuela de Frecuencia:

"Desde el ritmo de los latidos de nuestro corazón hasta la resonancia de la música, las frecuencias dan forma a todos los aspectos de nuestras vidas. El Día Mundial de la Frecuencia es un momento global en el que la humanidad se sintoniza, aprovechando el poder del sonido y la vibración para inspirar unidad, bienestar y armonía ."

La iniciativa histórica está impulsada por el motor de liderazgo global ALPHAWHISPERERS™, un movimiento innovador para el cambio sistémico, generacional y sostenible, y Learnstar, una plataforma de entretenimiento educativo africana que ofrece cursos de aprendizaje electrónico desde líderes de la industria y celebridades hasta creativos y profesionales.

El día culmina con un evento emblemático en la sede de Creators en Dubai que reúne a creativos globales, expertos en bienestar y líderes empresariales:

Alia Al Hammadi, vicepresidenta de la Oficina de Medios del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y directora general de la Cumbre de Mil Millones de Seguidores; el artista británico y humanitario de renombre mundial Sacha Jafri; el empresario de impacto Kunal Sood; Carol Carter, fundadora y directora general de GlobalMindED; el maestro espiritual, empresario e influyente Maestro Sri Akarshana; el instructor de yoga y experto en bienestar Allaoua Gaham; el experto en longevidad Sabinije von Gaffke; el fundador de Our Highest Mantra (OHM) Sathi Roy; T Chanela Ibrahim, fundadora de Rodeo Park; la hipnoterapeuta clínica y sanadora de sonido certificada por la junta Letizia Silvestri; el fundador de FutureVerse, el Dr. Batoul Salman Kherbiek; la arquitecta de liderazgo de transformación Anna Kuusela; y muchos más.

Esta innovadora activación global también ha desencadenado docenas de eventos satélite, campañas de amplificación y colaboración con artistas, innovadores y defensores del bienestar que abarcan todas las zonas horarias y se celebran a las 11:11 a. m. y 11:11 p. m., hora local.

Se invitó a comunidades y socios de todo el mundo a participar y organizar actividades, como:

Eddie Stern, profesor de yoga y autor, en Nueva York

La organización benéfica india Harmony House, en Nueva Delhi

Aiglon College, en Suiza

Maestro Oh, maestro de Qi y embajador de la felicidad, en México

Fundación Internacional de Música Lang Lang, en Londres

Wellness Collective, en Filipinas

Carretera de alta frecuencia, en Charlotte, EE. UU.

Wellness Omakase Experience, en Malasia; y muchos más.

Janet C. Salazar, presidenta del ALPHAWIN Venture Group y presidenta ejecutiva de la Foundation for the Support of the United Nations (FSUN):

"Estamos al borde de una revolución de liderazgo global. Ahora más que nunca, una cosa está clara: la urgencia del cambio, centrándose en replantear cómo operan el poder y la influencia en nuestra sociedad, es innegable. A medida que nos enfrentamos a desafíos globales sin precedentes, necesitamos arquitectos para una nueva era de liderazgo exponencial, una que sea más innovadora, inclusiva, sostenible y justa, donde el cambio comience desde el poder detrás del poder ".

Kshitij Sainani, fundador y director ejecutivo de Learnstar y director de la Alianza KGSK para África Occidental y Asia:

" El Día Mundial de la Frecuencia marca el surgimiento de una nueva conciencia, una en la que la creatividad, el aprendizaje y la vibración se unen para elevar a la humanidad. En Learnstar, siempre hemos creído que la educación no se trata solo de conocimiento, sino de energía, del tipo que inspira, eleva y conecta a las personas de todas las culturas. A través de nuestra asociación con Frequency School, este día histórico es más que una reunión de creadores; es un movimiento global para mostrar cómo el sonido y la narración pueden reimaginar la forma en que aprendemos y vivimos. Este es el amanecer de un nuevo capítulo, donde la educación vibra en una frecuencia más alta, desbloqueando la creatividad y el propósito para una nueva generación de pensadores y soñadores de todo el mundo ".

Kingsley Maduka, cofundador y director de Estrategia de Frequency School:

" Estoy agradecido de formar parte del lanzamiento del Día Mundial de la Frecuencia. Crear más conciencia sobre cómo la música y el bienestar se cruzan permite que la Escuela de Frecuencia, las organizaciones e individuos con ideas afines se viertan en la humanidad de una manera muy intencional. Este llamado a la acción destaca cómo podemos usar la terapia de sonido y las herramientas de bienestar a diario para nuestra mente y cuerpo. .

Brandon Lee, cofundador y director de operaciones de Frequency School:

" El Día Mundial de la Frecuencia nos recuerda que el sonido no solo se escucha, sino que moldea nuestras emociones, nuestra salud y nuestra conexión mutua. Al sintonizar con el poder de la frecuencia, podemos alinearnos con nuestro mundo hacia una mayor armonía ".

Aaron Dawson, cofundador y director creativo de Frequency School:

"El Día Mundial de la Frecuencia es un día para celebrar el regalo de la vida del sonido y el poder de la música para crear resonancia y alineación global. Es una oportunidad para que el mundo armonice en bienestar, unidad y alegría. Este día es para los soñadores que todavía tienen fe y trabajan para lograrlo todos los días, comenzando por dentro ".

SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA FRECUENCIA:

El Día Mundial de la Frecuencia es una celebración mundial anual que se celebra el 11 de noviembre para crear conciencia sobre los efectos positivos de las frecuencias sonoras en la salud mental y física y el bienestar general de las personas de todo el mundo.

Creado en 2025 por The Frequency School, una iniciativa global fundada por la productora estadounidense nominada al Grammy Maejor, Martina Fuchs, Kingsley M, Brandon Lee y Aaron Dawson, el día promueve la terapia de sonido como una herramienta para nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu.

Para celebrar la ocasión, sintonice frecuencias relajantes, pruebe la meditación o el trabajo de respiración, juegue a cantar cuencos o gongs, o disfrute de los sonidos de la naturaleza.

SOBRE LA ESCUELA DE FRECUENCIA:

La Escuela de Frecuencia se lanzó por primera vez en Aiglon College en Suiza en 2024, introduciendo la terapia de sonido y música para apoyar la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes.

Nacida de la experiencia vivida, no solo de la ambición, Frequency School comenzó cuando el artista nominado al Grammy Maejor recurrió al sonido durante su recuperación del cáncer y descubrió su poder terapéutico. Junto con los cofundadores Brandon Lee, Kingsley Maduka, Martina Fuchs y Aaron Dawson, se propusieron hacer que el bienestar basado en el sonido fuera más accesible a través de herramientas que se ajustaran a la vida real.

En esencia, la Escuela de Frecuencia cree en cambios pequeños y consistentes, mejorando un 1 % cada día. A través de la música, la creatividad y las prácticas de sonido respaldadas por la ciencia, la escuela invita a reconectarse y desarrollar claridad, equilibrio y resiliencia de adentro hacia afuera.

