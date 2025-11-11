La Frequency School lanza el primer 'Día Mundial de la Frecuencia' el 11/11 para difundir la unidad global a través de la música y el bienestar

Nuevo día internacional con el objetivo de crear conciencia sobre los impactos

Declarado por Frequency School, una iniciativa global del productor estadounidense nominado al Grammy , Maejor, para promover la musicoterapia y el bienestar en todo el mundo.

El Día Mundial de la Frecuencia se celebrará el 11 de noviembre de cada año.

Eventos principales en Dubái, con decenas de actividades satélite en todo el mundo.

Celebración global a las 11:11 AM y a las 11:11 PM, hora local en todas las zonas horarias.

Lanzado en colaboración con Learnstar, la plataforma líder de entretenimiento educativo en África, y ALPHAWHISPERERS™, un motor de liderazgo global y un movimiento para el cambio.

Para más información: www.internationaldays.co/event/world-frequency-day/r/recDT7ct2E9qnLMDu

Para unirese al movimiento global: https://frequency.school/ www.instagram.com/thefrequencyschool/ www.linkedin.com/company/the-frequency-school

DUBAI, EAU, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Frequency School, del productor estadounidense Maejor, nominado al Grammy y multiplatino, lanzó el primer "Día Mundial de la Frecuencia" en Dubái el 11/11 (martes) con el objetivo de amplificar el lenguaje universal de la música y aprovechar el poder transformador de las frecuencias sonoras para promover la unidad, la armonía y el bienestar físico, emocional y mental en todo el planeta.

World Frequency Day is celebrated on November 11th each year. The mission of this day is to raise awareness about the positive effects of sound frequencies on mental and physical health and the overall well-being of people around the globe.

Con el lema "Conectados", el Día Mundial de la Frecuencia se celebra el martes 11 de noviembre de 2025 y se conmemorará anualmente, con personas de todo el mundo elevando un nuevo ritmo de conexión, resonancia y humanidad.

La fecha 11/11 se eligió para simbolizar la unidad, el equilibrio y la resonancia: principios fundamentales del movimiento de la frecuencia.

Maejor, fundador y visionario de la Frequency School:

"El Día Mundial de la Frecuencia es un hito en el reconocimiento del poder universal del sonido para conectar e inspirar. Al dedicar el 11 de noviembre al avance de las artes, la ciencia y la práctica de las frecuencias intencionales, damos un paso importante para crear conciencia sobre su profundo impacto en la salud y el bienestar humanos en todo el mundo".

Martina Fuchs, impulsora del Día Mundial de la Frecuencia y cofundadora de la Frequency School:

"Desde el ritmo de nuestro corazón hasta la resonancia de la música, las frecuencias dan forma a cada aspecto de nuestras vidas. El Día Mundial de la Frecuencia es un momento global donde la humanidad se une, aprovechando el poder del sonido y la vibración para inspirar unidad, bienestar y armonía".

Esta iniciativa histórica cuenta con el respaldo de ALPHAWHISPERERS™, un movimiento innovador para el cambio sistémico, generacional y sostenible, y Learnstar, una plataforma africana líder en educación y entretenimiento que ofrece cursos en línea impartidos por líderes de la industria y celebridades a creativos y profesionales.

El día culmina con un evento principal en Creators HQ en Dubái, que reúne a creativos, expertos en bienestar y líderes empresariales de todo el mundo:

Alia Al Hammadi, vicepresidente de UAE Government Media Office y consejero delegado de 1 Billion Followers Summit; Sacha Jafri, artista y filántropo británico de renombre mundial; el emprendedor de impacto Kunal Sood; Carol Carter, fundadora y consejera delegada de GlobalMindED; el maestro espiritual, emprendedor e influencer Sri Akarshana; la maestra de yoga y experta en bienestar Allaoua Gaham; la experta en longevidad Sabinije von Gaffke; el fundador de Our Highest Mantra (OHM), Sathi Roy; T Chanela Ibrahim, fundadora de Rodeo Park; la hipnoterapeuta clínica certificada y sanadora de sonido Letizia Silvestri; el Dr. Batoul Salman Kherbiek, fundador de FutureVerse; la arquitecta de liderazgo transformacional Anna Kuusela; y muchos más.

Esta innovadora iniciativa global también ha dado lugar a decenas de eventos satélite, campañas de amplificación y colaboración con artistas, innovadores y defensores del bienestar, abarcando todas las zonas horarias y celebrándose a las 11:11 AM y a las 11:11 PM, hora local.

Se invitó a comunidades y socios de todo el mundo a participar y organizar actividades, tales como:

Eddie Stern, Profesor de yoga y autor, en NYC

Indian charity Harmony House, en Nueva Delhi

Aiglon College, en Suiza

Master Oh, Maestro de Qi y embajador de la felicidad, en México

Lang Lang International Music Foundation, en Londres

Wellness Collective, en Filipinas

High Frequency Highway, en Charlotte, EE.UU.

Wellness Omakase Experience, en Malasia, y muchos más.

Janet C. Salazar, presidenta de ALPHAWIN Venture Group y presidenta ejecutiva de la Foundation for the Support of the United Nations (FSUN):

" Nos encontramos al borde de una revolución del liderazgo global. Ahora más que nunca, una cosa está clara: la urgencia del cambio, centrado en reformular cómo operan el poder y la influencia en nuestra sociedad, es innegable. Ante desafíos globales sin precedentes, necesitamos artífices de una nueva era de liderazgo exponencial: una era más innovadora, inclusiva, sostenible y justa, donde el cambio comience desde el poder que está detrás del poder".

Kshitij Sainani, fundador y consejero delegado de Learnstar y director de la Alianza KGSK para África Occidental y Asia:

" El Día Mundial de la Frecuencia marca el surgimiento de una nueva conciencia, donde la creatividad, el aprendizaje y la vibración se unen para elevar a la humanidad. En Learnstar, siempre hemos creído que la educación no se trata solo de conocimiento, sino de energía: la que inspira, eleva y conecta a personas de diferentes culturas. Gracias a nuestra colaboración con Frequency School, este día histórico es más que una reunión de creadores; es un movimiento global que muestra cómo el sonido y la narración pueden reimaginar nuestra forma de aprender y vivir. Este es el comienzo de un nuevo capítulo, donde la educación vibra a una frecuencia más alta, liberando la creatividad y el propósito de una nueva generación de pensadores y soñadores en todo el mundo."

Kingsley Maduka, cofundador y director de estrategia de Frequency School:

"Me siento agradecido de formar parte del lanzamiento del Día Mundial de la Frecuencia. Al generar mayor conciencia sobre la intersección entre la música y el bienestar, Frequency School, organizaciones afines e individuos pueden contribuir al bienestar de la humanidad de manera significativa. Este llamamiento a la acción resalta cómo podemos utilizar la terapia de sonido y las herramientas de bienestar a diario para nuestra mente y cuerpo"

Brandon Lee, cofundador y director de operaciones de Frequency School:

"El Día Mundial de la Frecuencia nos recuerda que el sonido no solo se escucha, sino que moldea nuestras emociones, nuestra salud y nuestra conexión con los demás. Al sintonizar con el poder de la frecuencia, podemos alinearnos a nosotros mismos y a nuestro mundo hacia una mayor armonía".

Aaron Dawson, cofundador y director creativo de Frequency School:

" El Día Mundial de la Frecuencia es una jornada para celebrar el don del sonido que nos brinda la vida y el poder de la música para crear resonancia y armonía global. Es una oportunidad para que el mundo armonice en bienestar, unidad y alegría. Este día está dedicado a los soñadores que aún conservan la fe y trabajan por ella cada día, comenzando desde su interior ".

ACERCA DEL DÍA MUNDIAL DE LA FRECUENCIA:

El Día Mundial de las Frecuencias es una celebración global anual que tiene lugar el 11 de noviembre para concienciar sobre los efectos positivos de las frecuencias sonoras en la salud mental y física, así como en el bienestar general de las personas en todo el mundo.

Creado en 2025 por The Frequency School, una iniciativa global fundada por el productor estadounidense nominado al Grammy, Maejor, Martina Fuchs, Kingsley M, Brandon Lee y Aaron Dawson, este día promueve la terapia de sonido como herramienta para nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu.

Para conmemorar la ocasión, sintoniza con frecuencias relajantes, practica la meditación o ejercicios de respiración, toca cuencos tibetanos o gongs, o disfruta de los sonidos de la naturaleza.

ACERCA DE FREQUENCY SCHOOL:

Sitio web: https://frequency.school

Instagram: @thefrequencyschool

LinkedIn: www.linkedin.com/company/the-frequency-school

La Frequency School se inauguró en el Aiglon College de Suiza en 2024, introduciendo la musicoterapia y la terapia de sonido para apoyar la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes.

Nacida de la experiencia personal, no solo de la ambición, Frequency School surgió cuando el artista nominado al Grammy, Maejor, recurrió al sonido durante su recuperación del cáncer y descubrió su poder terapéutico. Junto con los cofundadores Brandon Lee, Kingsley Maduka, Martina Fuchs y Aaron Dawson, se propusieron hacer que el bienestar basado en el sonido fuera más accesible mediante herramientas adaptadas a la vida real.

En esencia, Frequency School cree en el cambio pequeño y constante, mejorando un 1% cada día. A través de la música, la creatividad y prácticas sonoras respaldadas por la ciencia, la escuela invita a reconectar y a cultivar claridad, equilibrio y resiliencia desde dentro hacia fuera.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814432/The_Frequency_School.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2699891/5603532/Frequency_School_Logo.jpg