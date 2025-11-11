Frequency School 於 11 月 11 日首度推出「世界頻率日」(World Frequency Day)，透過音樂與健康推廣全球團結理念

新國際日 旨在提高人們對聲頻對身心健康產生積極影響的認知

由 Frequency School 發起的 全球活動，由美國格林美獎提名製作人 Maejor 打造，旨在全球推廣音樂治療與身心健康

世界頻率日 (World Frequency Day) 將於 每年 11 月 11 日舉行

於杜拜舉辦的旗艦活動，並在全球各地展開數十場衛星活動

全球時刻，於當地時間 上午 11 時 11 分 及 晚上 11 時 11 分 ，橫跨 所有時區同步慶祝

與非洲領先的教育娛樂平台 Learnstar ，以及 ALPHAWHISPERERS™ （全球領導力引擎與 變革運動 ）合作推出。

阿聯酋迪拜 2025年11月11日 /美通社/ -- Frequency School 由美國葛萊美獎提名、多白金唱片製作人 Maejor 創立，將在杜拜啟動首屆「 世界頻率日」(World Frequency Day)，日期為 11 月 11 日 （星期二），旨在放大音樂的普世語言，運用聲頻的轉化力量促進全球更趨團結、和諧，並提升人類身心靈的整體福祉。

以「同頻共振」 (Tuned in Together) 為核心理念，世界頻率日將於2025年11月11日星期二首度慶祝，此後每年固定舉行。屆時全球民眾將共同奏響連結、共鳴與人性的全新節奏。

日期 11 月 11 日之所以被選中，象徵著統一、平衡與共鳴，正是頻率運動核心理念的精髓所在。

Frequency School 創辦人兼遠見者 Maejor：

「『世界頻率日』是人類認知聲音具有連結與激勵普世力量的重要里程碑。透過將 11 月 11 日定為『有意頻率藝術、科學與實踐發展日』，我們正朝著提升全球對其深刻影響人類健康與福祉的認知邁出重要一步。」

世界頻率日啟動者兼 The Frequency School 共同創辦人 Martina Fuchs：

「從心跳的節奏到音樂的共鳴，頻率塑造了我們生活的每個範疇。 世界頻率日是一個全球性的時刻，全人類共同調頻共振——運用聲音與振動的力量，激發團結、健康與和諧 。」

這項里程碑式計劃由全球領導力引擎 ALPHAWHISPERERS™ 驅動，該突破性運動致力推動系統性、跨世代且可持續的變革；同時攜手非洲頂尖教育娛樂平台 Learnstar，為創意工作者與專業人士提供來自業界領袖及名人的網上學習課程。

這一天的壓軸盛事將於杜拜 Creators HQ 舉行，匯聚全球創意人才、健康專家及企業領袖：

Alia Al Hammadi，阿聯酋政府媒體辦公室副董事長兼 1 Billion Followers Summit 行政總裁 ；享譽全球的英國藝術家兼人道主義者 Sacha Jafri；影響力企業家 Kunal Sood；Carol Carter，GlobalMindED 創辦人兼行政總裁；企業家兼影響力人物 Sri Akarshana 大師；瑜伽大師級導師兼健康專家 Allaoua Gaham；長壽專家 Sabinije von Gaffke；Our Highest Mantra (OHM) 創辦人 Sathi Roy；Rodeo Park 創辦人 T Chanela Ibrahim；經委員會認證的臨床催眠治療師兼聲音療癒師 Letizia Silvestri；FutureVerse 創辦人 Batoul Salman Kherbiek 醫生；轉型領導架構師 Anna Kuusela；以及更多。

這項創先河的全球性活動更引發數十場衛星活動，並與橫跨所有時區的藝術家、創新者及健康倡導者展開擴增與合作企劃，所有活動均於當地時間上午 11 點 11 分及晚上 11 點 11 分同步舉行。

全球各地的社群與合作夥伴皆受邀參與並主辦活動，例如：

Eddie Stern，瑜伽老師兼作家，現居紐約市

印度慈善機構和諧之家 (Harmony House)，位於新德里

Aiglon College，位於瑞士

Oh 大師，氣功大師兼幸福大使，現居墨西哥

朗朗國際音樂基金會 (Lang Lang International Music Foundation)，位於倫敦

Wellness Collective，位於菲律賓

High Frequency Highway，位於美國夏洛特

Wellness Omakase Experience，位於馬來西亞；以及更多。

Janet C. Salazar，ALPHAWIN Venture Group 董事長兼聯合國支援基金會（FSUN）執行主席如是說：

「我們站在全球領導革命的邊緣。此刻比以往任何時候都更為清晰：變革的迫切性已不容置疑，我們必須重新構思權力與影響力在社會中的運作模式。面對前所未有的全球挑戰，我們需要新時代的指數型領導者——這些男女更具創新力、包容性、可持續性與正義感——而這場變革的起點，正是源於權力背後的力量。」

Learnstar 創辦人兼行政總裁，另兼 KGSK 西非和亞洲聯盟董事 Kshitij Sainani：

「 世界頻率日標誌著一個新意識的興起，創造力、學習和振動融合在一起，提升人類。在 Learnstar，我們一直相信教育不僅是關於知識，而且是關於能量，能夠激發、振奮和聯繫跨文化人們。透過與 Frequency School 的合作，這個歷史性時刻不僅是創作者的聚會，更是一場全球性運動，旨在展現聲音與敘事如何重新定義我們的學習與生活方式。這是嶄新篇章的曙光——教育在此以更高頻率躍動，為全球新一代的思想者與夢想家開啟創造力與使命的關鍵。」

Frequency School 共同創辦人兼策略總監 Kingsley Maduka 表示：

「 我感謝能夠參與世界頻率日啟動的一部分。提高了對音樂和健康的交叉的意識，使頻率學校、類似思想的組織和個人以非常有意的方式投入人類。這項行動呼籲強調我們如何每日運用聲音療法與健康工具，為身心帶來益處。 」

Frequency School 共同創辦人兼營運總監 Brandon Lee 表示：

「 世界頻率日提醒我們， 聲音不只是聽覺上的感知，更塑造著我們的感情、健康與人與人之間的情感連結。透過調諧頻率的力量，我們能使自身與世界趨向更深的和諧。」

Frequency School共同創辦人兼創意總監 Aaron Dawson 表示：

「世界頻率日是慶祝生命賦予的聲響之禮，並頌揚音樂創造全球共鳴與調和的力量。這是讓世界在福祉、團結與喜悅中達成和諧的契機。今日獻給那些懷抱夢想的人——仍懷抱信念，每日從自身出發，朝著夢想奮力邁進。」

世界頻率日 (World Frequency Day) 簡介：

由全球倡議機構 Frequency School 於 2025 年創立—— Frequency School 由美國格林美獎提名製作人 Maejor、Martina Fuchs、Kingsley M、Brandon Lee 及 Aaron Dawson 共同創立——此紀念日旨在推廣聲音療法作為滋養心靈、身體與精神的工具。

為此盛事，不妨聆聽舒緩的音頻，嘗試冥想或呼吸練習，演奏頌缽或鑼聲，或沉浸在大自然的聲音中。

Frequency School 簡介：

Frequency School 於2024年首度在瑞士艾格龍學院推出，透過聲音與音樂治療支持學生心理健康與情緒福祉。

源於親身經歷而非僅是抱負，Frequency School 的創立始於格林美獎提名藝術家 Maejor 在癌症康復期間轉向聲音領域，並發現其療癒力量的契機。與共同創辦人 Brandon Lee、Kingsley Maduka、Martina Fuchs 及 Aaron Dawson 攜手，這些男女致力透過契合真實生活的工具，讓聲音療法更普及於大眾。

Frequency School 的核心信念在於微小而持續的改變 —— 每日進步 1%。透過音樂、創意與科學驗證的聲音療法，學派引領人們由內而外重建連結，培養清晰思維、平衡狀態與抗壓韌力。

