Thunes adere ao serviço de pagamentos gerenciados Circle Payments Network (CPN) para promover a interoperabilidade global de pagamentos

SINGAPURA, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Thunes , a supervia inteligente para movimentação de recursos financeiros em todo o mundo, anunciou hoje que aderiu ao serviço de pagamentos gerenciados Circle Payments Network (CPN). Esta iniciativa é um marco significativo na missão da Thunes de alcançar a interoperabilidade total no panorama financeiro global, preenchendo as lacunas entre o sistema bancário tradicional, as carteiras digitais e o ecossistema de ativos digitais.

No âmbito desta aliança, a Thunes disponibilizará aos seus clientes o serviço de pagamentos gerenciados CPN, oferecendo recursos de liquidação baseados em stablecoins e permitindo que estes continuem a operar dentro dos fluxos de trabalho existentes baseados em moedas fiduciárias. A colaboração ressalta a ambição de Thunes de tornar todos os sistemas de pagamento, independentemente da tecnologia utilizada, totalmente interoperáveis, permitindo que as movimentações financeiras ocorram com a mesma liberdade e rapidez que as informações.

Um legado de inovação: Thunes e Circle desde 2024

Esta colaboração aproveita uma base sólida estabelecida em 2024, quando a Thunes e a Circle se uniram pela primeira vez como pioneiras na adoção de liquidez baseada em stablecoins. Desde então, as duas empresas trabalharam para integrar o USDC à Rede Global Direta da Thunes, mudando a forma como a liquidez é gerenciada em mais de 140 países.

Ao utilizar USDC para liquidação quase em tempo real, a Thunes eliminou com sucesso as restrições do horário bancário tradicional e a necessidade de pré-financiamento pesado em contas "nostro" locais. Para os membros da Thunes, incluindo bancos, plataformas de economia gig e operadores de transferência de dinheiro, isso se traduziu em:

Pré-financiamento 24 horas por dia, 7 dias por semana: permitindo o gerenciamento de liquidez 24 horas por dia e o financiamento em tempo real, independentemente do horário bancário.

Eficiência de Capital: liberação de milhões em capital de giro anteriormente preso em contas inativas.

Alcance inigualável: conectando de forma integrada 12 bilhões de carteiras móveis e de stablecoins, além de contas bancárias, à velocidade e transparência da infraestrutura de blockchain.

Chloé Mayenobe, Vice-CEO da Thunes, comentou: "A adesão aos Pagamentos Gerenciados CPN é o próximo passo natural em nossa jornada para tornar os sistemas de pagamento do mundo verdadeiramente interoperáveis. Nosso objetivo sempre foi eliminar as barreiras à movimentação de recursos. Ao aprofundar nossa colaboração de longa data com a Circle, estamos garantindo que, independentemente de um cliente usar uma conta bancária tradicional na Europa, uma carteira digital na África ou ativos digitais na Ásia, a experiência seja rápida, segura e invisível. Estamos construindo a ponte entre esses universos para apoiar o futuro da economia global."

Nikhil Chandhok, diretor de produtos e tecnologia da Circle, disse: "A Thunes traz profunda experiência em conectividade de pagamento global e escala operacional. Sua experiência operando em diversos ecossistemas de pagamento fornece informações valiosas à medida que continuamos a desenvolver a Circle Payments Network e expandimos o acesso a acordos baseados em stablecoins para instituições financeiras em todo o mundo."

Sobre a Thunes:

A Thunes é a Smart Superhighway para transferir dinheiro pelo mundo.// A Direct Global Network, de propriedade da Thunes, permite que os membros realizem pagamentos em tempo real em mais de 140 países e em mais de 90 moedas. A rede da Thunes se conecta diretamente a mais de 12 bilhões de carteiras digitais, carteiras de stablecoins e contas bancárias em todo o mundo, além de 15 bilhões de cartões por meio de mais de 220 métodos de pagamento diferentes, como GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK e muito mais. A Rede Global Direta da Thunes se diferencia por seu alcance mundial, Sistema de Tesouraria SmartX interno e Plataforma de Conformidade Fortress, garantindo que os Membros da Rede recebam velocidade, controle, visibilidade, proteção e eficiência de custos incomparáveis ao fazer pagamentos em tempo real, globalmente. Os membros da Rede Global Direta da Thunes incluem gigantes da economia gig como Uber e Deliveroo, super-apps como Grab e WeChat, MTOs, fintechs, PSPs e bancos. Com sede em Singapura, a Thunes tem escritórios em 14 locais, incluindo Atlanta, Barcelona, Pequim, Dubai, Hong Kong, Joanesburgo, Londres, Manila, Nairóbi, Paris, Riade, São Francisco e Xangai. Para obter mais informações, acesse: https://www.thunes.com/

Sobre a Circle Internet Group (Circle)

A Circle é uma das principais empresas de plataformas financeiras da Internet, construindo a base de uma economia global mais aberta por meio de infraestrutura de blockchain programável, ativos digitais e aplicativos de pagamento.

A plataforma da Circle inclui a maior rede de stablecoins do mundo, ancorada pelo USDC, a Circle Payments Network para transferências financeiras globais e a Arc, uma blockchain de nível empresarial projetada para se tornar o sistema operacional econômico da internet. Empresas, instituições financeiras e desenvolvedores utilizam o Circle para impulsionar inovações financeiras confiáveis e em escala da Internet. Saiba mais em circle.com

FONTE Thunes