튠즈, 서클 페이먼트 네트워크 매니지드 페이먼트 합류로 글로벌 결제 상호운용성 강화

싱가포르, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 전 세계 자금 이동을 위한 스마트 슈퍼하이웨이(Smart Superhighway)인 튠즈(Thunes)가 4월 8일, 서클 페이먼트 네트워크(Circle Payments Network, CPN)의 매니지드 페이먼트(Managed Payments)에 합류했다고 발표했다. 이번 이니셔티브는 기존 은행 업무, 모바일 지갑, 디지털 자산 생태계 간의 격차를 해소하며 글로벌 금융 환경 전반에 걸친 완전한 상호운용성 달성이라는 튠즈의 미션에서 중요한 이정표를 의미한다.

이번 협력의 일환으로 튠즈는 고객들이 기존 법정화폐 기반 워크플로 내에서 계속 운영할 수 있도록 하면서 스테이블코인 기반 결제 역량을 지원하며 CPN 매니지드 페이먼트에 대한 접근을 구현할 예정이다. 이번 협력은 기반 기술과 관계없이 모든 결제 시스템을 완전히 상호운용 가능하게 만들어 정보처럼 자유롭고 즉각적으로 자금이 이동할 수 있게 하겠다는 튠즈의 야망을 강조한다.

혁신의 유산: 2024년부터 이어진 튠즈와 서클의 협력

이번 협력은 튠즈와 서클이 스테이블코인 기반 유동성의 초기 도입자로서 처음 힘을 합쳤던 2024년에 구축된 견고한 토대를 바탕으로 한다. 이후 두 회사는 USDC를 튠즈의 다이렉트 글로벌 네트워크(Direct Global Network)에 통합해 140개국 이상에 걸쳐 유동성이 관리되는 방식을 혁신해 왔다.

USDC를 활용한 실시간에 가까운 결제를 통해 튠즈는 전통적인 은행 영업시간의 제약과 현지 '노스트로(nostro)' 계좌에 대한 대규모 사전 자금 조달의 필요성을 성공적으로 제거했다. 은행, 긱 이코노미 플랫폼, 자금 이체 사업자를 포함한 튠즈 회원사들에게 이는 다음과 같은 성과로 이어졌다.

24/7 사전 자금 조달: 은행 영업시간과 관계없이 연중무휴 유동성 관리 및 실시간 자금 조달

자본 효율성: 휴면 계좌에 묶여 있던 수백만 달러의 운전자본 확보

타의 추종을 불허하는 도달 범위: 120억 개의 모바일 및 스테이블코인 지갑과 은행 계좌를 블록체인 레일의 속도 및 투명성과 원활하게 연결

튠즈의 클로에 마예노브(Chloé Mayenobe) 부최고경영자는 "CPN 매니지드 페이먼트에 합류하는 것은 세계의 결제 시스템을 진정으로 상호 운용할 수 있게 만들기 위한 우리 여정의 자연스러운 다음 단계다. 우리의 목표는 항상 자금 이동의 경계를 제거하는 것이었다. 서클과의 오랜 협력을 심화함으로써 우리는 고객이 유럽의 기존 은행 계좌를 사용하는 고객, 아프리카의 모바일 지갑을 사용하는 고객, 아시아의 디지털 자산을 사용하는 고객 모두에게 빠르고 안전하며 원활한 경험을 보장하고 있다. 우리는 글로벌 경제의 미래를 지원하기 위해 이러한 세계 사이의 다리를 구축하고 있다"고 말했다.

서클의 니킬 찬독(Nikhil Chandhok) 최고제품기술책임자는 "튠즈는 글로벌 결제 연결성과 운영 규모에서 깊은 전문성을 보유하고 있다. 다양한 결제 생태계 전반에 걸친 운영 경험은 우리가 서클 페이먼트 네트워크를 계속 발전시키고 전 세계 금융 기관을 위한 스테이블코인 기반 결제 접근성을 확대하는 데 있어 귀중한 인사이트를 제공한다"고 말했다.

튠즈 소개

튠즈(Thunes)는 전 세계 자금 이동을 위한 스마트 슈퍼하이웨이다. 튠즈의 독자적인 다이렉트 글로벌 네트워크는 회원사들이 140개국 이상, 90개 이상의 통화로 실시간 결제를 할 수 있도록 지원한다. 튠즈 네트워크는 전 세계 120억 개 이상의 모바일 지갑, 스테이블코인 지갑, 은행 계좌에 직접 연결되며, 지캐시(GCash), 엠페사(M-Pesa), 에어텔(Airtel), MTN, 오렌지(Orange), 재즈캐시(JazzCash), 이지파이사(Easypaisa), 알리페이(AliPay), 위챗페이 HK(WeChat Pay HK) 등 220개 이상의 다양한 결제 수단을 통해 150억 장의 카드와도 연결된다. 튠즈의 다이렉트 글로벌 네트워크는 전 세계적인 도달 범위, 자체 스마트엑스 트레저리 시스템(SmartX Treasury System), 포트리스 컴플라이언스 플랫폼(Fortress Compliance Platform)을 통해 차별화되며, 네트워크 회원사들이 전 세계적으로 실시간 결제를 할 때 타의 추종을 불허하는 속도, 제어, 가시성, 보호 및 비용 효율성을 누릴 수 있도록 보장한다. 튠즈 다이렉트 글로벌 네트워크 회원사에는 우버(Uber), 딜리버루(Deliveroo) 같은 긱 이코노미 대기업, 그랩(Grab), 위챗(WeChat) 같은 슈퍼앱, 자금 이체 사업자(MTO), 핀테크, 결제 서비스 제공업체(PSP), 은행 등이 포함된다. 싱가포르에 본사를 두고 있는 튠즈는 애틀랜타, 바르셀로나, 베이징, 두바이, 홍콩, 요하네스버그, 런던, 마닐라, 나이로비, 파리, 리야드, 샌프란시스코, 상하이를 포함한 14개 지역에 사무소를 운영하고 있다. 자세한 내용은 https://www.thunes.com/에서 확인할 수 있다.

서클 인터넷 그룹(서클) 소개

서클은 프로그래머블 블록체인 인프라, 디지털 자산, 결제 애플리케이션을 통해 보다 개방적이고 글로벌한 경제의 기반을 구축하는 세계 최고의 인터넷 금융 플랫폼 기업 중 하나다. 서클의 플랫폼에는 USDC를 중심으로 한 세계 최대 스테이블코인 네트워크, 글로벌 자금 이동을 위한 서클 페이먼트 네트워크, 인터넷의 경제 운영체제(Economic OS)가 되도록 설계된 엔터프라이즈급 블록체인 아크(Arc)가 포함된다. 기업, 금융 기관, 개발자들은 서클을 활용해 신뢰할 수 있는 인터넷 규모의 금융 혁신을 구현하고 있다. 자세한 내용은 circle.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Thunes