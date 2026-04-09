Thunes 加入 Circle 支付網絡託管支付服務，推動全球支付互聯互通

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Thunes

09 4月, 2026, 19:30 CST

新加坡2026年4月9日 /美通社/ -- 獲譽為全球資金流動「智能高速公路」的 Thunes，今天宣佈正式加入 Circle 支付網絡（Circle Payments Network，簡稱 CPN）的託管支付 (Managed Payments) 服務。 此計劃是 Thunes 邁向全球金融體系全面互聯互通使命中的一大重要里程碑，有助拉近傳統銀行、流動錢包與數碼資產生態系統之間的差距。

作為此聯盟的一環，Thunes 將為客戶敞開 CPN 託管支付服務的大門，支援基於穩定幣的結算，而客戶仍可沿用現有的法定貨幣工作流程。 是次合作彰顯 Thunes 的遠大抱負，就是讓每個支付系統（不論採用任何底層技術）都能實現全面互聯互通，使資金如同資訊一般自由、即時地流轉。

創新傳承：Thunes 與 Circle 自 2024 年起的合作

是次合作源於 2024 年所建的深厚根基，當年 Thunes 與 Circle 首度合作，成為利用穩定幣流動性解決方案的早期採用者。 此後，雙方攜手將 USDC（美元穩定幣）融入 Thunes 的 Direct Global Network（直連全球網絡），為橫跨 140 多個國家的流動性管理帶來破格轉變。

Thunes 藉著使用 USDC 進行近乎即時的結算，成功擺脫傳統銀行營業時間的限制，亦無需再在本地「往來賬戶」("nostro" accounts) 中預留大量資金。 對於 Thunes 的成員（包括銀行、零工經濟平台以及匯款營運商）來說，這意味著：

  • 全天候預先資金配置：不受銀行營業時間限制，隨時進行流動性管理及即時資金調配。
  • 資本效率：解放以往鎖死在閒置賬戶中的數百萬營運資金。
  • 無可比擬的覆蓋範圍：將 120 億個流動錢包、穩定幣錢包及銀行賬戶，無縫接入區塊鏈軌道，盡享飛快速度及高度透明。

Thunes 副行政總裁 Chloé Mayenobe 表示：「加入 CPN 託管支付服務，是我們推動全球支付系統真正互聯互通進程中，順理成章的下一步。 我們向來致力讓資金流動再無邊界。 透過深化我們與 Circle 的長期合作關係，我們確保客戶無論是使用歐洲的傳統銀行賬戶、非洲的流動錢包或亞洲的數碼資產，都能獲得快速安全、渾然無縫的體驗。 我們正在這些不同體系之間建構橋樑，攜手支持全球經濟的未來。」

Circle 產品與技術總監 Nikhil Chandhok 指出：「Thunes 在全球支付連接與營運規模方面，擁有深厚的專業知識。 他們縱橫於多元支付生態系統的營運經驗，為我們持續完善 Circle 支付網絡、並讓全球金融機構更廣泛地使用穩定幣結算，提供寶貴意見。」

關於 Thunes：

Thunes 是全球資金流動的智能高速公路。 Thunes 專有的 Direct Global Network，讓會員可以即時支付款項，服務覆蓋逾 140 個國家/地區，支援超過 90 種貨幣。 Thunes 網絡直接連通全球超過 120 億個流動錢包、穩定幣錢包及銀行戶口，並透過逾 220 種支付方式（包括 GCash、M-Pesa、Airtel、MTN、Orange、JazzCash、Easypaisa、AliPay、WeChat Pay HK 等）連繫 150 億張卡。 Thunes Direct Global Network 的獨特之處，在於其全球覆蓋範圍、自家 SmartX Treasury System（SmartX 資金管理系統）及 Fortress Compliance Platform（Fortress 合規平台），讓網絡成員在進行全球即時支付時，盡享卓越的速度、控制、可視性、安全保障及成本效率。 Thunes Direct Global Network 的成員涵蓋 Uber 和 Deliveroo 等零工經濟龍頭、Grab 和 WeChat 等超級應用程式、以及匯款營運商 (MTO)、金融科技公司、支付服務供應商 (PSP) 及銀行。 Thunes 的總部設於新加坡，並在亞特蘭大、巴塞羅那、北京、杜拜、香港、約翰內斯堡、倫敦、馬尼拉、內羅比、巴黎、利雅得、三藩市及上海等 14 個地點設有辦事處。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.thunes.com/

關於 Circle Internet Group (Circle)

Circle 是全球領先互聯網金融平台公司之一，透過可編程的區塊鏈基礎設施、數碼資產及支付應用程式，為更開放的全球經濟建立基礎。

Circle 的平台涵蓋以 USDC 為核心的全球最大穩定幣網絡、用於環球資金流動的 Circle 支付網絡，以及Arc——一個致力成為互聯網經濟作業系統 (Economic OS) 的企業級區塊鏈。 企業、金融機構及開發人員均採用 Circle，以推動值得信賴而達到互聯網規模的金融創新。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 circle.com

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