-Thunes se une a Circle Payments Network Managed Payments para impulsar la interoperabilidad global de los pagos

SINGAPUR, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la plataforma inteligente para transferir dinero en todo el mundo, anunció hoy su incorporación a Circle Payments Network (CPN) Managed Payments. Esta iniciativa representa un hito importante en la misión de Thunes de lograr la interoperabilidad total en el panorama financiero global, uniendo la banca tradicional, las billeteras móviles y el ecosistema de activos digitales.

Como parte de esta alianza, Thunes permitirá a sus clientes acceder a CPN Managed Payments, habilitando capacidades de liquidación con stablecoins y permitiéndoles seguir operando dentro de sus flujos de trabajo basados en moneda fiduciaria. Esta colaboración subraya la ambición de Thunes de lograr que todos los sistemas de pago, independientemente de su tecnología subyacente, sean totalmente interoperables, permitiendo que el dinero se mueva con la misma libertad e inmediatez que la información.

Un legado de innovación: Thunes y Circle desde 2024

Esta colaboración se basa en una sólida trayectoria establecida en 2024, cuando Thunes y Circle unieron fuerzas como pioneros en la adopción de liquidez basada en stablecoins. Desde entonces, ambas compañías han trabajado para integrar USDC en la Red Global Directa de Thunes, transformando la gestión de liquidez en más de 140 países.

Al utilizar USDC para la liquidación casi en tiempo real, Thunes ha eliminado con éxito las limitaciones de los horarios bancarios tradicionales y la necesidad de grandes depósitos previos en cuentas bancarias locales. Para los miembros de Thunes, incluyendo bancos, plataformas de economía colaborativa y operadores de transferencia de dinero, esto se ha traducido en:

Prefinanciación 24/7: permite la gestión de liquidez las 24 horas del día y la financiación en tiempo real, independientemente del horario bancario.

Eficiencia de capital: Libera millones en capital circulante que antes estaba atrapado en cuentas inactivas.

Alcance sin igual: conecta sin problemas 12.000 millones de monederos móviles y de stablecoins, así como cuentas bancarias, con la velocidad y transparencia de la tecnología blockchain.

Chloé Mayenobe, consejera delegada adjunta de Thunes, dijo: "Unirnos a CPN Managed Payments es el siguiente paso lógico en nuestro camino hacia la verdadera interoperabilidad de los sistemas de pago del mundo. Nuestro objetivo siempre ha sido eliminar las barreras para el movimiento de dinero. Al fortalecer nuestra larga colaboración con Circle, garantizamos que, independientemente de si un cliente utiliza una cuenta bancaria tradicional en Europa, una billetera móvil en África o activos digitales en Asia, la experiencia sea rápida, segura e imperceptible. Estamos construyendo el puente entre estos universos para impulsar el futuro de la economía global".

Nikhil Chandhok, director de producto y tecnología de Circle declaró: "Thunes aporta una amplia experiencia en conectividad de pagos globales y escala operativa. Su trayectoria en diversos ecosistemas de pago nos proporciona información valiosa a medida que continuamos desarrollando la red de pagos de Circle y ampliamos el acceso a la liquidación basada en stablecoins para instituciones financieras de todo el mundo".

Acerca de Thunes:

Thunes es la autopista inteligente para transferir dinero por todo el mundo. La red Direct Global Network, propiedad de Thunes, permite a sus miembros realizar pagos en tiempo real en más de 140 países y con más de 90 divisas. La red de Thunes se conecta directamente a más de 12.000 millones de monederos móviles, monederos de stablecoins y cuentas bancarias en todo el mundo, así como a 15.000 millones de tarjetas a través de más de 220 métodos de pago diferentes, como GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK y muchos más. La red Direct Global Network de Thunes se distingue por su alcance mundial, su sistema de tesorería SmartX propio y su plataforma de cumplimiento Fortress Compliance Platform, lo que garantiza a sus miembros una velocidad, control, visibilidad, protección y eficiencia de costes sin precedentes al realizar pagos en tiempo real a nivel global. Entre los miembros de la red Direct Global Network de Thunes se incluyen gigantes de la economía colaborativa como Uber y Deliveroo, superaplicaciones como Grab y WeChat, MTOs, empresas fintech, proveedores de servicios de pago (PSP) y bancos. Thunes, con sede en Singapur, cuenta con oficinas en 14 ciudades, entre ellas Atlanta, Barcelona, Pekín, Dubái, Hong Kong, Johannesburgo, Londres, Manila, Nairobi, París, Riad, San Francisco y Shanghái. Para más información, visite: https://www.thunes.com/

Acerca de Circle Internet Group (Circle)

Circle es una de las empresas líderes mundiales en plataformas financieras por internet, que sienta las bases de una economía global más abierta mediante infraestructura blockchain programable, activos digitales y aplicaciones de pago.

La plataforma de Circle incluye la red de stablecoins más grande del mundo, con USDC como base; Circle Payments Network para la transferencia global de dinero; y Arc, una blockchain empresarial diseñada para convertirse en el sistema operativo económico de internet. Empresas, instituciones financieras y desarrolladores utilizan Circle para impulsar la innovación financiera confiable a escala de internet. Obtenga más información en circle.com