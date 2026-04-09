Thunes rejoint Circle Payments Network Managed Payments afin de favoriser l'interopérabilité des paiements à l'échelle mondiale

SINGAPOUR, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Thunes , le réseau intelligent qui permet de faire circuler l'argent dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui qu'il avait rejoint le Circle Payments Network (CPN) Managed Payments. Cette initiative marque une étape importante dans la mission de Thunes, qui est de parvenir à une interopérabilité totale dans le paysage financier mondial, en comblant le fossé entre les services bancaires traditionnels, les portefeuilles mobiles et l'écosystème des actifs numériques.

Dans le cadre de cette alliance, Thunes permettra à ses clients d'accéder à CPN Managed Payments, leur offrant ainsi des capacités de règlement basées sur les stablecoins tout en leur permettant de continuer à opérer dans le cadre des flux de travail existants basés sur fiat. Cette collaboration souligne l'ambition de Thunes de rendre tous les systèmes de paiement totalement interopérables, quelle que soit leur technologie sous-jacente, afin que l'argent puisse circuler aussi librement et instantanément que l'information.

Un héritage d'innovation : Thunes et Circle depuis 2024

Cette collaboration repose sur des bases solides établies en 2024, lorsque Thunes et Circle ont commencé à collaborer en tant que premiers utilisateurs de la liquidité alimentée par les stablecoins. Depuis, les deux entreprises ont travaillé à l'intégration de l'USDC dans le Direct Global Network de Thunes, transformant ainsi la manière dont les liquidités sont gérées dans plus de 140 pays.

En utilisant l'USDC pour les règlements en temps quasi réel, Thunes a réussi à éliminer les contraintes des horaires bancaires traditionnels et la nécessité d'un préfinancement important sur des comptes nostro locaux. Pour les membres de Thunes, notamment les banques, les plateformes de l'économie à la tâche et les opérateurs de transfert d'argent, cela s'est traduit par :

Préfinancement 24/7 : permet de gérer les liquidités 24 heures sur 24 et le financement en temps réel, indépendamment des heures d'ouverture des banques.

Efficacité du capital : libère des millions de dollars de fonds de roulement auparavant bloqués dans des comptes dormants.

Portée inégalée : connecte de manière fluide 12 milliards de portefeuilles mobiles et de stablecoins et comptes bancaires à la rapidité et à la transparence des infrastructures blockchain.

Chloé Mayenobe, directrice générale adjointe de Thunes, a déclaré : « Rejoindre CPN Managed Payments constitue la prochaine étape naturelle de notre parcours pour rendre les systèmes de paiement du monde entier vraiment interopérables. Notre objectif a toujours été de supprimer les frontières qui entravent les mouvements d'argent. En approfondissant notre collaboration de longue date avec Circle, nous veillons à ce que l'expérience soit rapide, sécurisée et invisible, qu'un client utilise un compte bancaire traditionnel en Europe, un portefeuille mobile en Afrique ou des actifs numériques en Asie. Nous créons un lien entre ces univers afin de soutenir l'avenir de l'économie mondiale. »

Nikhil Chandhok, directeur des produits et des technologies chez Circle, a déclaré : « Thunes fournit une expertise approfondie en matière de connectivité des paiements mondiaux et d'échelle opérationnelle. Leur expérience au sein de divers écosystèmes de paiement nous apporte un éclairage précieux pendant que nous continuons à développer le Circle Payments Network et à élargir l'accès des institutions financières du monde entier à des règlements alimentés par des stablecoins. »

À propos de Thunes :

Thunes est le réseau intelligent qui permet de faire circuler l'argent dans le monde entier. Le réseau exclusif Direct Global Network de Thunes permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 140 pays et plus de 90 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de 12 milliards de portefeuilles mobiles, de portefeuilles de stablecoins et de comptes bancaires dans le monde entier, ainsi qu'à 15 milliards de cartes via plus de 220 méthodes de paiement différentes, telles que GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK et bien d'autres encore. Le Direct Global Network de Thunes se différencie par sa portée mondiale, son système SmartX Treasury et sa plateforme Fortress Compliance, garantissant aux membres du réseau une rapidité, un contrôle, une visibilité, une protection et une rentabilité inégalés lorsqu'ils effectuent des paiements en temps réel, partout dans le monde. Parmi les membres du Direct Global Network de Thunes figurent des géants de l'économie à la tâche comme Uber et Deliveroo, des super-applications comme Grab et WeChat, des entreprises de production à la demande, des fintechs, des prestataires de services de paiement et des banques. Thunes, dont le siège est à Singapour, possède des bureaux dans 14 villes, dont Atlanta, Barcelone, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Pékin, Riyad, San Francisco et Shanghai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: https://www.thunes.com/ .

À propos de Circle Internet Group (Circle)

Circle est l'une des principales sociétés mondiales spécialisées dans les plateformes financières en ligne. Elle pose les fondations d'une économie mondiale plus ouverte grâce à une infrastructure blockchain programmable, à des actifs numériques et à des applications de paiement.