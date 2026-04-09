Thunes se une a Circle Payments Network Managed Payments para promover la interoperabilidad de los pagos globales

SINGAPUR, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes , la supercarretera inteligente para transferir dinero en todo el mundo, anunció hoy que su incorporación a Circle Payments Network (CPN) Managed Payments. Esta iniciativa marca un hito importante en la misión de Thunes de lograr una interoperabilidad total en todo el panorama financiero mundial, al cerrar brechas entre la banca tradicional, las billeteras móviles y el ecosistema de activos digitales.

Como parte de esta alianza, Thunes permitirá a sus clientes el acceso a CPN Managed Payments, lo que habilitará capacidades de liquidación mediante monedas estables y permitirá que continúen operando dentro de los flujos de trabajo actuales basados en dinero fiduciario. La colaboración destaca la ambición de Thunes de lograr que cada sistema de pago, sin importar su tecnología subyacente, sea totalmente interoperable, para permitir que el dinero fluya con la misma libertad e inmediatez que la información.

Un legado de innovación: Thunes y Circle desde 2024

Esta colaboración se construye sobre una base sólida establecida en 2024, cuando Thunes y Circle unieron fuerzas por primera vez como los primeros en adoptar la liquidez impulsada por monedas estables. Desde entonces, las dos empresas han trabajado para integrar el USDC (moneda estable vinculada al dólar estadounidense) en la Direct Global Network de Thunes, lo cual ha transformado la gestión de la liquidez en más de 140 países.

Mediante el uso de USDC para la liquidación casi en tiempo real, Thunes ha logrado eliminar las restricciones de los horarios bancarios tradicionales y la necesidad de un elevado prefinanciamiento en cuentas locales "nostro". Para los miembros de Thunes, lo que incluye bancos, plataformas de economía colaborativa y operadores de transferencia de dinero, esto se ha traducido en:

Prefinanciamiento 24/7: permite la gestión de la liquidez las 24 horas del día y el financiamiento en tiempo real, independientemente del horario bancario.

Eficiencia de capital: liberar millones en capital de trabajo previamente atrapado en cuentas inactivas.

Alcance incomparable: conecta sin problemas 12.000 millones de billeteras de monedas estables y móviles, así como cuentas bancarias, con la velocidad y transparencia de las redes de blockchain.

Chloé Mayenobe, directora ejecutiva adjunta de Thunes, afirmó: "La incorporación a CPN Managed Payments es el siguiente paso natural en nuestro camino para lograr que los sistemas de pago del mundo sean realmente interoperables. Nuestro objetivo siempre ha sido eliminar las fronteras del movimiento de dinero. Al profundizar nuestra colaboración de larga data con Circle, garantizamos que, ya sea que un cliente utilice una cuenta bancaria tradicional en Europa, una billetera móvil en África o activos digitales en Asia, la experiencia sea rápida, segura e invisible. Estamos construyendo el puente entre estos universos para respaldar el futuro de la economía mundial".

Nikhil Chandhok, director de Producto y Tecnología de Circle, señaló: "Thunes aporta una vasta experiencia en conectividad de pagos globales y escala operativa. Su experiencia al operar en diversos ecosistemas de pago brinda información valiosa mientras continuamos con el desarrollo de Circle Payments Network y ampliamos el acceso a la liquidación mediante monedas estables para las instituciones financieras de todo el mundo".

Acerca de Thunes:

Thunes es la supercarretera inteligente para mover dinero por todo el mundo. La Direct Global Network patentada de Thunes permite a los miembros realizar pagos en tiempo real en más de 140 países y en más de 90 monedas. La red de Thunes se conecta directamente a más de 12 mil millones de billeteras móviles, billeteras de monedas estables y cuentas bancarias en todo el mundo, así como a 15 mil millones de tarjetas mediante más de 220 métodos de pago diferentes, como GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK y muchos más. La Red Global Directa de Thunes se distingue por su alcance mundial, su sistema interno de tesorería SmartX y su plataforma de cumplimiento Fortress, lo cual garantiza que los miembros de la red cuenten con una velocidad, control, visibilidad, protección y eficiencia de costos inigualables al realizar pagos en tiempo real a nivel mundial. Entre los miembros de la Direct Global Network de Thunes se incluyen gigantes de la economía colaborativa como Uber y Deliveroo, superaplicaciones como WeChat, remesadoras (MTO), empresas de tecnología financiera (fintech), proveedores de servicios de pago (PSP) y bancos. Con sede en Singapur, Thunes tiene oficinas en 14 ubicaciones, incluidas Atlanta, Barcelona, Pekín, Dubái, Hong Kong, Johannesburgo, Londres, Manila, Nairobi, París, Riad, San Francisco y Shanghái. Para más información, visite: https://www.thunes.com/

Acerca de Circle Internet Group (Circle)

Circle es una de las principales empresas de plataformas financieras por Internet del mundo, que construye las bases de una economía más abierta y global a través de una infraestructura de cadena de bloques programable, activos digitales y aplicaciones de pago.

La plataforma de Circle incluye la red de monedas estables más grande del mundo anclada por USDC, Circle Payments Network para el movimiento mundial de dinero y Arc, una cadena de bloques de nivel empresarial diseñada para convertirse en el sistema operativo económico de Internet. Las empresas, las instituciones financieras y los desarrolladores utilizan Circle para impulsar la innovación financiera confiable a escala de Internet. Más información en circle.com

FUENTE Thunes