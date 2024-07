Travis Leonard se junta à Equipe de Liderança Global da Lockton como Diretor Financeiro

KANSAS CITY, Missouri, 8 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Lockton tem o prazer de anunciar que Travis Leonard ingressou na empresa como Diretor Financeiro (CFO), sucedendo a Troy Cook, que ocupa o cargo desde 2020. Cook fará a transição para o papel de Desenvolvimento Corporativo como consultor de Ron Lockton, Presidente e CEO.

Travis Leonard

Leonard é um executivo de finanças altamente conceituado e profundamente qualificado, com experiência de trabalho em mercados globais. Ele começará a atuar como CFO da Lockton em 8 de julho de 2024 e trabalhará em estreita colaboração com Cook para executar uma transição de funções e um processo de integração aprofundado.

"Estamos entusiasmados por Travis se juntar à equipe de liderança global da Lockton", disse Ron Lockton, presidente e CEO. "Ele traz uma riqueza de experiência financeira, uma perspectiva global e uma grande energia para apoiar o crescimento futuro da Lockton."

Leonard trabalhou em vários segmentos da indústria e mercados globais, destacando-se em funções de liderança financeira e liderando projetos de transformação significativos. Mais recentemente, Leonard foi CFO da Hostess Brands, até a venda para a J.M. Smucker Co. em novembro de 2023. Antes disso, Travis foi CFO do segmento médico da Cardinal Health e ocupou cargos de liderança financeira na Kraft Foods, incluindo tempo no Brasil, e na Cargill depois de iniciar sua carreira na Arthur Andersen como consultor financeiro e econômico.

Travis foi criado na área metropolitana de Kansas City e passou a frequentar a Universidade de Illinois-Urbana-Champaign, onde obteve seu bacharelado em Finanças, seguido de seu MBA na Northwestern University – Kellogg School of Management.

Cook permanecerá no conselho de administração da Lockton, Inc. e assumirá a função de Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento Corporativo, reportando-se a Ron Lockton, Presidente e CEO. Nesta função, Troy ajudará ativamente na transição de funções e na integração de Travis, ao mesmo tempo em que faz parceria com a liderança em oportunidades de desenvolvimento global e desempenha um papel consultivo para o CEO.

"Agradeço o compromisso e a liderança de Troy como CFO durante um período de crescimento muito importante para a empresa", disse Lockton. "Quando Troy passou da função de conselheiro independente para CFO, em 2020, estava previsto um mandato de 5 anos. Ele ajudou a posicionar a Lockton para um crescimento forte e sustentado e continuará a ter um impacto positivo na Lockton através desta transição planejada e liderança no desenvolvimento corporativo."

A Lockton, Inc. está entusiasmada em receber Travis Leonard na equipe e aguarda ansiosamente as contribuições que ele fará para o crescimento e sucesso futuros da empresa.

Sobre a Lockton

O que faz Lockton se destacar também é o que nos torna melhores: a independência. A propriedade privada da Lockton capacita seus mais de 11.700 associados que fazem negócios em mais de 140 países para se concentrar exclusivamente nas necessidades de risco, seguro e pessoas dos clientes. Com experiência que atinge todo o mundo, a Lockton oferece o profundo conhecimento necessário para alcançar resultados notáveis. Para mais informações, visite www.lockton.com

FONTE Lockton