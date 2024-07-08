Трэвис Леонард вошел в глобальное руководство Lockton в качестве финансового директора

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Lockton

Jul 08, 2024, 07:00 ET

КАНЗАС-СИТИ, Миссури, 8 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Lockton рада сообщить, что Трэвис Леонард (Travis Leonard) присоединится к организации в качестве финансового директора (CFO) и сменит на этом посту Троя Кука (Troy Cook), который занимает эту должность с 2020 года. Далее Кук займется корпоративным развитием в качестве советника Рона Локтона (Ron Lockton), председателя и генерального директора компании.

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Travis Leonard
Travis Leonard

Леонард — уважаемый и высококвалифицированный финансовый руководитель с опытом работы на мировых рынках. Он начнет выполнять обязанности финансового директора компании Lockton с 8 июля 2024 года и будет тесно сотрудничать с Куком для передачи дел и тщательного ввода в должность.

«Мы рады, что Трэвис присоединяется к глобальной команде руководителей компании Lockton, — сказал Рон Локтон, председатель и генеральный директор. — Он привносит богатый финансовый опыт, глобальное видение и большую энергию для поддержки будущего роста Lockton».

Леонард работал в различных сегментах отрасли и на мировых рынках, преуспевая на различных финансовых руководящих должностях и возглавляя значительные проекты по трансформации. Предыдущим местом работы Леонарда была должность финансового директора компании Hostess Brands до ее продажи J.M. Smucker Co. в ноябре 2023 года. До этого Трэвис был финансовым директором медицинского сегмента в Cardinal Health и занимал руководящие финансовые должности в Kraft Foods, включая работу в Бразилии, и в Cargill после начала карьеры в Arthur Andersen в качестве финансового и экономического консультанта.

Трэвис вырос в пригороде Канзас-Сити и получил диплом бакалавра финансов в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, а затем степень магистра делового администрирования (MBA) в школе менеджмента им. Келлога Северо-Западного университета.

Кук останется членом совета директоров Lockton, Inc. и займет должность исполнительного вице-президента по корпоративному развитию, перейдя в подчинение непосредственно Рона Локтона, председателя и генерального директора. Занимая эту должность, Трой будет активно принимать участие в передаче дел и введении Трэвиса в должность, одновременно занимаясь вместе с руководством компании поиском возможностей глобального развития и выполняя роль консультанта генерального директора.

«Я благодарен Трою за его преданность и лидерство на должности финансового директора в очень важный период роста компании, — сказал Локтон. — Когда в 2020 году Трой перешел с поста независимого члена правления на должность финансового директора, планировалось, что он будет занимать эту должность в течение 5 лет. Он помог Lockton добиться сильного, устойчивого роста и будет продолжать оказывать положительное влияние на Lockton благодаря этому плановому переходу и руководству корпоративным развитием».

Коллектив компании Lockton, Inc. рад приветствовать Трэвиса Леонарда и с нетерпением ожидает его вклада в будущий рост и успех компании.

О компании Lockton

Отличительная особенность Lockton, которая делает нас лучше, — это независимость. Lockton как частная компания позволяет более чем 11 700 партнерам, ведущим бизнес в более чем 140 странах, сосредоточиться исключительно на рисках, страховании и потребностях клиентов. Наличие опыта по всему миру позволяет Lockton глубоко понимать, что необходимо для достижения замечательных результатов. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.lockton.com 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2453778/Travis_Leonard.jpg
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