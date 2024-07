Travis Leonard dołącza do grona globalnych przywódców firmy Lockton w charakterze dyrektora finansowego

KANSAS CITY, stan Missouri, 8 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Lockton ma przyjemność ogłosić, że Travis Leonard dołącza do zespołu jako dyrektor finansowy, zastępując Troya Cooka, który zajmował to stanowisko od 2020 roku. Cook będzie teraz pełnić funkcję doradcy Rona Locktona, prezesa i dyrektora generalnego, w obszarze rozwoju przedsiębiorstwa.

Travis Leonard

Leonard jest wysoko cenionym i wykwalifikowanym dyrektorem finansowym, z doświadczeniem w pracy na rynkach globalnych. Rozpocznie pracę jako dyrektor finansowy Lockton z dniem 8 lipca 2024 roku i będzie ściśle współpracował z Cookiem w ramach przekazania obowiązków i dogłębnego procesu wdrożeniowego.

„Cieszymy się, że Travis dołącza do globalnego zespołu kierowniczego Lockton - powiedział Ron Lockton, prezes i dyrektor generalny. - Wniesie on swoje bogate doświadczenie finansowe, globalną perspektywę i ogromną energię, która wesprze przyszły rozwój Lockton".

Leonard pracował w różnych segmentach przemysłu i na rynkach globalnych, wyróżniając się na kierowniczych stanowiskach finansowych i prowadząc znaczące projekty transformacyjne. W ostatnim czasie Leonard pełnił funkcję dyrektora finansowego Hostess Brands do czasu wykupienia tego podmiotu przez J.M. Smucker Co. w listopadzie 2023 roku. Wcześniej Travis był dyrektorem finansowym segmentu medycznego w Cardinal Health i zajmował kierownicze stanowiska finansowe w Kraft Foods, w tym w Brazylii, oraz Cargill po rozpoczęciu kariery w Arthur Andersen jako konsultant finansowy i ekonomiczny.

Travis dorastał na obszarze metropolitalnym Kansas City i uczęszczał na University of Illinois-Urbana-Champaign, gdzie uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie finansów. Następnie uzyskał tytuł MBA na Northwestern University - Kellogg School of Management.

Cook pozostanie w zarządzie Lockton, Inc. i obejmie stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju korporacyjnego, podlegając Ronowi Locktonowi, prezesowi i dyrektorowi generalnemu. W tej roli Troy będzie aktywnie pomagał w przekazywaniu obowiązków i wdrażaniu Travisa, jednocześnie współpracując z kierownictwem w zakresie globalnych możliwości rozwoju i pełniąc rolę doradczą dla dyrektora generalnego.

„Jestem wdzięczny za zaangażowanie i przywództwo Troya jako dyrektora finansowego w bardzo ważnym okresie rozwoju firmy - powiedział Lockton. - Kiedy Troy z funkcji niezależnego członka zarządu objął funkcję dyrektora finansowego w 2020 roku, planowano, że będzie to 5-letnia kadencja. Pomógł on przygotować Lockton na silny, trwały wzrost i nadal będzie miał pozytywny wpływ na Lockton w ramach planowanej zmiany oraz przywództwa w rozwoju korporacyjnym".

Lockton, Inc. z radością wita Travisa Leonarda w swoim zespole i cieszy się na jego wkład w przyszły rozwój i sukces firmy

