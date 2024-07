Travis Leonard se stává členem globálního vedení společnosti Lockton na pozici finančního ředitele

KANSAS CITY, Missouri, 8. července 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Lockton s potěšením oznámila, že na pozici finančního ředitele (CFO) nastupuje Travis Leonard. Nahradí tak Troye Cooka, který tuto funkci zastával od roku 2020. Cook se ujme role poradce Rona Locktona, předsedy představenstva a generálního ředitele, a to v oblasti rozvoje společnosti.

Travis Leonard

Leonard je vysoce ceněný a kvalifikovaný finanční manažer s bohatými zkušenostmi s působením na globálních trzích. Do funkce finančního ředitele společnosti Lockton nastoupí 8. července 2024, kdy v rámci úzké spolupráce s Cookem po podrobném zapracování převezme veškeré povinnosti s touto pozicí související.

„Je nám velkým potěšením, že se Travis stává členem týmu globálního vedení společnosti Lockton," konstatoval Ron Lockton, předseda představenstva a generální ředitel. „Disponuje bohatými zkušenostmi z oblasti financí, má celosvětový přehled a je velice motivován zajistit podporu budoucího růstu společnosti Lockton."

Leonard působil v celé řadě průmyslových segmentů a na různých globálních trzích, kde vynikal na vedoucích pozicích v oblasti financí a vedl významné transformační projekty. Zatím naposledy zastával Leonard pozici finančního ředitele společnosti Hostess Brands, a to až do jejího prodeje společnosti J.M. Smucker Co. v listopadu 2023. Předtím byl finančním ředitelem zdravotnického segmentu ve společnosti Cardinal Health a zastával různé vedoucí finanční pozice ve společnosti Kraft Foods, pro kterou po nějakou dobu pracoval také v Brazílii, a ve společnosti Cargill. Svou kariéru zahájil u společnosti Arthur Andersen jako finanční a ekonomický poradce.

Travis vyrůstal v metropolitní oblasti Kansas City. Poté získal bakalářský titul v oboru financí na University of Illinois-Urbana-Champaign, a následně získal titul MBA na Northwestern University - Kellogg School of Management.

Troy Cook zůstává i nadále členem představenstva společnosti Lockton, Inc. a přechází na pozici výkonného viceprezidenta pro rozvoj společnosti, kde bude jeho přímým nadřízeným Ron Lockton, předseda představenstva a generální ředitel celé společnosti. Na této pozici Troy aktivně podpoří předání svých předchozích povinností Travisovi a pomůže s jeho zapracováním, a zároveň bude spolupracovat s vedením na globálních rozvojových příležitostech a zastávat roli poradce generálního ředitele.

„Jsem Troyovi velice vděčný za jeho nasazení i vysoké vedoucí schopnosti, které na pozici finančního ředitele v období velmi důležitého růstu společnosti prokázal," uvedl Lockton. „Když Troy v roce 2020 přecházel z role nezávislého člena představenstva na pozici finančního ředitele, plánovali jsme, že se této role ujme na pět let. Pomohl společnosti Lockton dosáhnout silného a setrvalého růstu a v rámci tohoto plánovaného přechodu bude mít i nadále pozitivní vliv na společnost Lockton jako takovou i na její vedení v oblasti rozvoje."

Společnost Lockton, Inc. s potěšením vítá Travise Leonarda v týmu a těší se na jeho přínosy pro budoucí růst a úspěchy společnosti.

O společnosti Lockton

Nejvýraznějším a zároveň nejpřínosnějším rysem společnosti Lockton je její nezávislost. Díky tomu, že je společnost Lockton v soukromém vlastnictví, se jejích více než 11.700 spolupracovníků, kteří působí ve více než 140 zemích, může soustředit výhradně na potřeby klientů v oblasti rizik, pojištění a pracovních sil. Její odborné znalosti a globální zkušenosti jí umožňují dokonale porozumět klientům a dosáhnout tak pozoruhodných výsledků. Další informace najdete na stránkách www.lockton.com