انضمام ترافيس ليونارد إلى فريق القيادة العالمي لِـLockton بصفته المدير المالي

كانساس سيتي، ميزوري، 8 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Lockton أن تعلن عن انضمام ترافيس ليونارد إلى الشركة في منصب المدير المالي (CFO)، خلفاً لتروي كوك الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2020. سينتقل كوك إلى دور التنمية المؤسسية كمستشار لرون لوكتون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

ليونارد هو مدير تنفيذي مالي يحظى بتقدير كبير وذو مؤهلات عالية وذو خبرة في العمل في الأسواق العالمية. سيبدأ في العمل كمدير مالي في Lockton في 8 يوليوز/تموز 2024، وسيعمل بشكل وثيق مع كوك لتنفيذ نقل الواجبات وعملية تأهيل متعمقة.

Travis Leonard

قال رون لوكتون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "نحن متحمسون لانضمام ترافيس إلى فريق القيادة العالمي لشركة Lockton". "إنه يجلب ثروة من الخبرة المالية، ووجهة نظر عالمية وطاقة كبيرة لدعم النمو المستقبلي لِـLockton".

عمل ليونارد في مختلف قطاعات الصناعة والأسواق العالمية، وتميز في أدوار القيادة المالية وقيادة مشاريع التحول المهمة. في الآونة الأخيرة، كان ليونارد المدير المالي لشركة Hostess Brands، حتى بيعها لشركة J.M.Smucker Co. في نونبر/تشرين الثاني 2023. قبل ذلك، شغل ترافيس منصب المدير المالي للقطاع الطبي في شركة Cardinal Health وتولى أدوارًا قيادية مالية في شركة Kraft Foods، بما في ذلك الفترة التي قضاها في البرازيل، وفي Cargill بعد أن بدأ حياته المهنية في شركة Arthur Andersen كمستشار مالي واقتصادي.

نشأ ترافيس في منطقة كانساس سيتي الحضرية وذهب إلى جامعة إلينوي في إربانا-شامبين حيث حصل على درجة البكالوريوس في التمويل تليها درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة نورث ويسترن في كلية كيلوج للإدارة.

سيبقى كوك عضوًا في مجلس إدارة شركة Lockton, Inc. وسينتقل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الشركة، وسيقدم تقاريره إلى رون لوكتون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. في هذا الدور، سيساعد تروي بنشاط في نقل الواجبات وتأهيل ترافيس أثناء الشراكة مع القيادة بشأن فرص التطوير العالمية ولعب دور استشاري للرئيس التنفيذي.

وقال لوكتون: "أنا ممتن لالتزام تروي وقيادته كرئيس مالي خلال فترة نمو مهمة للغاية للشركة". "عندما انتقل تروي من دور عضو مجلس الإدارة المستقل إلى المدير المالي في عام 2020، كان من المخطط أن تكون فترة ولايته 5 سنوات. لقد ساعد شركة Lockton على تحقيق نمو قوي ومستدام وسيستمر في إحداث تأثير إيجابي على Lockton من خلال هذا التحول المخطط له والقيادة في تطوير الشركات."

تتطلع شركة Lockton, Inc. إلى الترحيب بترافيس ليونارد في الفريق وتتطلع إلى المساهمات التي سيقوم بها في النمو والنجاح المستقبلي للشركة.

نبذة عن Lockton

إن ما يجعل Lockton متميزة هو أيضًا ما يجعلنا أفضل: الاستقلال. تُمكِّن الملكية الخاصة لـ Lockton أكثر من 11700 شريك لها من ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 140 دولة للتركيز فقط على مخاطر العملاء والتأمين واحتياجات الأشخاص. بفضل الخبرة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم، توفر Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج رائعة. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.lockton.com.

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