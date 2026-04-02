Triumph Higher Education Group adquire o Pacific Institute of Culinary Arts e expande a rede de educação culinária para o Canadá

Transação une instituições culinárias canadenses e norte-americanas no portfólio da Triumph

SCHAUMBURG, Ill. e VANCOUVER, BC, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Triumph Higher Education Group anunciou hoje que adquiriu a PICA Holdings Incorporated, a empresa controladora do Pacific Institute of Culinary Arts (PICA), uma instituição de ensino profissional de culinária e confeitaria com sede em Vancouver, a partir de 1º de abril.

Pacific Institute of Culinary Arts

A aquisição traz a PICA para o portfólio de educação culinária da Triumph, juntamente com a Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier), a maior marca de escolas de culinária dos Estados Unidos,* expandindo sua rede de instituições culinárias credenciadas e focadas na carreira em toda a América do Norte. Os termos financeiros não foram divulgados.

Além de seu currículo focado em negócios, que inclui programas de empreendedorismo e bem-estar, a Triumph disse que a aquisição se alinha à sua estratégia de expandir ainda mais os programas de educação profissional em setores de alta demanda, incluindo hospitalidade e artes culinárias, para lidar com a escassez de mão de obra qualificada dos empregadores. Tanto PICA quanto Escoffier combinam métodos tradicionais com inovação moderna, representando uma base que moldou as artes culinárias atuais na América do Norte e no mundo. Essa filosofia e abordagem compartilhadas ressaltam o alinhamento entre as duas instituições.

"Temos o prazer de receber os alunos, professores e parceiros da PICA na família Triumph", disse Jack Larson, presidente, CEO e presidente do Triumph Higher Education Group. "A abordagem da PICA à educação culinária, enraizada na excelência, tradição e inovação, se alinha à nossa estratégia de expansão de programas focados na carreira nas áreas de hospitalidade e culinária, onde a demanda por profissionais qualificados continua a crescer."

"A PICA ganhou uma forte reputação por desenvolver graduados prontos para o setor por meio de treinamento disciplinado e prático e conexões profundas com os empregadores", disse Kirk T. Bachmann, reitor da Escoffier. "As nossas missões partilham o compromisso de cultivar a paixão e carreiras ao longo da vida nas profissões culinárias e de hospitalidade. Trazer a PICA para a família Triumph nos permite expandir as oportunidades para os alunos, ao mesmo tempo em que fortalecemos o pipeline de talentos culinários na América do Norte e internacionalmente."

Fundada em 1997 em Vancouver, Colúmbia Britânica, a PICA oferece programas intensivos de diploma em culinária e artes de panificação e pastelaria, com um modelo de treinamento centrado em instrução prática, turmas pequenas e envolvimento direto da indústria. A instituição é credenciada na Colúmbia Britânica e prepara os alunos para carreiras em restaurantes, hotéis, padarias e empresas relacionadas a alimentos. A instituição também participou de eventos do setor ligados ao crescente perfil culinário internacional de Vancouver.

A PICA continuará operando em seu campus de Vancouver, sem interrupções esperadas para os alunos ou programas atuais. Os ex-proprietários Yves e Sylvia Potvin continuarão em um papel consultivo ativo após a aquisição. A instituição manterá seu modelo instrucional prático e as relações com a indústria local. A PICA operará dentro da divisão culinária da Triumph, juntamente com a Escola de Artes Culinárias Auguste Escoffier. A Triumph continuará a investir no campus, nas instalações e na comunidade de PICA.

Os alunos de ambas as instituições terão acesso a recursos académicos expandidos, parcerias mais amplas com empregadores, experiências internacionais e percursos de carreira transfronteiriços. Os programas combinados apoiarão a educação e o desenvolvimento de futuros líderes culinários e de hospitalidade.

"Juntar-se à Triumph é um passo importante para a PICA", disse Yves Potvin, do Instituto de Artes Culinárias do Pacífico. "Estamos orgulhosos de nosso papel na comunidade culinária de Vancouver e esperamos expandir as oportunidades para nossos alunos, ex-alunos e instrutores, continuando a servir o oeste do Canadá e nossa população estudantil internacional."

A PICA treinou mais de 4.500 ex-alunos desde a sua fundação, com graduados trabalhando em restaurantes, hotéis e empresas de hospitalidade em toda a América do Norte e internacionalmente.

A aquisição expande a educação culinária e as capacidades de desenvolvimento da força de trabalho da Triumph por meio de suas operações existentes, incluindo a Escola de Artes Culinárias Auguste Escoffier. Escoffier oferece programas de graduação e diploma credenciados por meio de campi em Boulder, Colorado, e Austin, Texas, além de on-line. A Auguste Escoffier Global Solutions fornece suporte de contratação, treinamento e retenção para empregadores de hospitalidade.

Juntas, a rede da Triumph atenderá aproximadamente 8.000 alunos anualmente, com uma rede de ex-alunos de mais de 25.000 e mais de 125 instrutores de professores e chefs em toda a América do Norte.

Sobre a Triumph Higher Education Group A

Triumph Higher Education Group é uma fornecedora global de educação, treinamento e recrutamento de profissionais para as indústrias de hospitalidade e artes culinárias. Suas operações incluem a Auguste Escoffier School of Culinary Arts, a Gecko Hospitality, a Auguste Escoffier Global Solutions e o Pacific Institute of Culinary Arts.

Sobre o Pacific Institute of Culinary Arts O

Pacific Institute of Culinary Arts, a escola de culinária privada mais antiga do Canadá, foi fundado em 1997 e está localizado na entrada da Granville Island, um dos destinos turísticos e de hospitalidade mais emblemáticos de Vancouver. Consistentemente classificado como um dos melhores centros de treinamento culinário do Canadá, as ofertas do instituto variam de programas de diploma profissional nas artes culinárias e de panificação e pastelaria a aulas de educação vinícola e culinária para o público. Uma padaria no local e um espaço para eventos de bistrô ao lado da marina garantem que haja algo para todos os tipos de entusiastas da culinária. Comprometida com a excelência, a missão do Pacific Institute of Culinary Arts é oferecer educação culinária e de hospitalidade da mais alta qualidade para todos.

Sobre a Auguste Escoffier School of Culinary Arts A

Auguste Escoffier School of Culinary Arts é a maior marca de escolas de culinária dos EUA*, com uma comunidade de milhares de ex-alunos representados nos Estados Unidos e internacionalmente. Os programas de Escoffier combinam uma abordagem clássica e contemporânea das artes culinárias e da confeitaria, enfatizando a sustentabilidade, as práticas da fazenda à mesa, as habilidades empresariais e o empreendedorismo alimentar. O campus de Austin, Texas, é credenciado nacionalmente pelo Conselho de Educação Ocupacional (COE), e o campus de Boulder, Colorado (incluindo programas on-line) é credenciado nacionalmente pelo Conselho de Credenciamento para Educação e Treinamento Continuados (ACCET). A Escoffier é classificada como uma das Melhores Faculdades de Artes Culinárias da América em 2026 pela Niche.com. Ambos os campi de Boulder e Austin são instituições Great Place to Work-Certified™. O campus de Boulder da Escoffier (incluindo programas on-line) também foi reconhecido como uma Escola Military Friendly® e pela Newsweek como um dos principais provedores de aprendizado on-line para 2026.

* A Auguste Escoffier School of Culinary Arts é a maior marca de escola de culinária dos EUA (com base em dados comparáveis da população estudantil atualmente relatados no IPEDS) .

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FONTE Triumph Higher Education Group