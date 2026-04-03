트라이엄프 하이어 에듀케이션 그룹, 퍼시픽 인스티튜트 오브 컬리너리 아트 인수…캐나다로 요리 교육 네트워크 확장

트라이엄프 포트폴리오 아래 캐나다와 미국의 요리 기관 통합

일리노이 샴버그 및 브리티시컬럼비아 밴쿠버, 2026년 4월 3일 /PRNewswire/ -- 트라이엄프 하이어 에듀케이션 그룹(Triumph Higher Education Group)이 4월 2일, 밴쿠버에 기반을 둔 전문 요리 및 제과제빵 교육 기관인 퍼시픽 인스티튜트 오브 컬리너리 아트(Pacific Institute of Culinary Arts, PICA)의 모회사인 PICA 홀딩스(PICA Holdings Incorporated)를 4월 1일부로 인수했다고 발표했다.

이번 인수를 통해 PICA는 미국 최대의 요리학교 브랜드인 오귀스트 에스코피에 요리 예술학교(Auguste Escoffier School of Culinary Arts, Escoffier)*와 함께 트라이엄프의 요리 교육 포트폴리오에 편입되며, 이에 따라 북미 전역에서 인증을 받은 커리어 중심 요리 교육 기관 네트워크가 확대된다. 재무적 조건은 공개되지 않았다.

Pacific Institute of Culinary Arts

트라이엄프는 기업가정신 및 웰니스 프로그램을 포함한 비즈니스 중심 커리큘럼에 더해, 이번 인수가 호스피탈리티 및 요리 예술을 포함한 고수요 분야의 전문 교육 프로그램을 확대해 고용주들의 숙련 인력 부족 문제에 대응하려는 자사의 전략과도 부합한다고 밝혔다. PICA와 에스코피에는 모두 전통적 기법과 현대적 혁신을 결합해 북미와 전 세계의 현대 요리 예술을 형성해 온 기반을 보여주고 있다. 이러한 공통된 철학과 접근 방식은 두 기관 간의 높은 정합성을 뒷받침한다.

트라이엄프 하이어 에듀케이션 그룹의 잭 라슨(Jack Larson) 회장, 최고경영자 겸 사장은 "PICA의 학생, 교수진, 파트너들을 트라이엄프의 가족으로 맞이하게 돼 기쁘다"고 말했다. 이어 "우수함, 전통, 혁신에 뿌리를 둔 PICA의 요리 교육 방식은 숙련된 전문 인력에 대한 수요가 계속 증가하고 있는 접객 및 요리 분야에서 커리어 중심 프로그램을 확대하려는 우리의 전략과 일치한다"고 덧붙였다.

에스코피에의 커크 T. 바크만(Kirk T. Bachmann) 교무처장은 "PICA는 엄격한 실습 교육과 긴밀한 고용주 네트워크를 통해 현장 투입이 가능한 졸업생을 양성하는 기관으로서 강력한 명성을 쌓아왔다"고 말했다. 이어 "양 기관은 요리 및 호스피탈리티 분야에서 열정과 평생의 경력을 키워 나가도록 돕는다는 사명을 공유하고 있다. PICA가 트라이엄프 가족에 합류함으로써 학생들에게 더 많은 기회를 제공하는 동시에 북미와 국제적으로 요리 인재 공급망을 강화할 수 있게 됐다"고 말했다.

1997년 브리티시 컬럼비아주 밴쿠버에서 설립된 PICA는 요리 및 제과제빵 예술 분야의 집중 디플로마 프로그램을 운영하고 있으며, 실습 중심 교육, 소규모 학급, 직접적인 산업 연계를 핵심으로 하는 교육 모델을 제공한다. 이 기관은 브리티시 컬럼비아주에서 인증을 받았으며, 학생들이 레스토랑, 호텔, 제과점, 식품 관련 사업 분야에서 경력을 쌓을 수 있도록 준비시키고 있다. 또한 밴쿠버의 확대되는 국제 요리도시 위상과 연계된 업계 행사에도 참여해 왔다.

PICA는 현재 학생이나 프로그램에 차질 없이 밴쿠버 캠퍼스에서 계속 운영될 예정이다. 전 소유주인 이브 포트빈(Yves Potvin)과 실비아 포트빈(Sylvia Potvin)은 인수 이후에도 적극적인 자문 역할을 이어간다. 이 기관은 실습 중심 교육 모델과 지역 산업 네트워크를 유지하게 된다. PICA는 오귀스트 에스코피에 요리 예술학교와 함께 트라이엄프의 요리 부문 내에서 운영될 예정이다. 트라이엄프는 PICA 캠퍼스, 시설, 지역사회에 대한 투자를 계속할 예정이다.

양 기관의 학생들은 확대된 학술 자원, 더 폭넓은 고용주 파트너십, 국제 경험, 국경 간 커리어 경로에 접근할 수 있게 된다. 통합된 프로그램은 미래의 요리 및 호스피탈리티 리더 교육과 발전에 기여할 예정이다.

퍼시픽 인스티튜트 오브 컬리너리 아트의 이브 포트빈은 "트라이엄프에 합류하는 것은 PICA에 중요한 전진"이라고 말했다. "우리는 밴쿠버 요리 커뮤니티에서 맡아온 역할을 자랑스럽게 생각하며, 서부 캐나다와 국제 학생층에 대한 서비스를 지속하는 동시에 학생, 동문, 강사진을 위한 기회를 확대해 나가길 기대한다"고 덧붙였다.

PICA는 설립 이후 4500명 이상의 동문을 배출했으며, 졸업생들은 북미와 해외 전역의 레스토랑, 호텔, 접객업 관련 사업체에서 활동하고 있다.

이번 인수로 트라이엄프는 오귀스트 에스코피에 요리 예술학교를 포함한 기존 운영 기반을 통해 요리 교육 및 인력 개발 역량을 확대하게 된다. 에스코피에는 콜로라도주 볼더와 텍사스주 오스틴 캠퍼스 및 온라인을 통해 인증된 학위 및 디플로마 프로그램을 제공하고 있다. 오귀스트 에스코피에 글로벌 솔루션스(Auguste Escoffier Global Solutions)는 호스피탈리티 분야 고용주를 대상으로 채용, 교육 및 유지 지원을 제공한다.

이번 통합으로 트라이엄프 네트워크는 북미 전역에서 연간 약 8000명의 학생을 대상으로 서비스를 제공하게 되며, 2만 5000명 이상의 동문 네트워크와 125명이 넘는 교수진 및 셰프 강사진을 보유하게 된다.

트라이엄프 하이어 에듀케이션 그룹 소개

트라이엄프 하이어 에듀케이션 그룹은 호스피탈리티 및 요리 예술 산업을 위한 교육, 훈련, 전문인력 채용 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다. 주요 운영 부문은 오귀스트 에스코피에 요리 예술학교, 게코 호스피탈리티(Gecko Hospitality), 오귀스트 에스코피에 글로벌 솔루션스, 퍼시픽 인스티튜트 오브 컬리너리 아트가 포함된다.

퍼시픽 인스티튜트 오브 컬리너리 아트 소개

캐나다에서 가장 오래된 사립 요리학교인 퍼시픽 인스티튜트 오브 컬리너리 아트는 1997년 설립됐으며, 밴쿠버를 대표하는 관광 및 접객 명소 중 하나인 그랜빌 아일랜드(Granville Island) 입구에 위치해 있다. 이 교육기관은 꾸준히 캐나다 최고의 요리 교육 기관 가운데 하나로 평가받고 있으며, 요리 및 제과제빵 예술 분야의 전문 디플로마 프로그램부터 일반 대중을 위한 와인 교육 및 요리 수업까지 다양한 과정을 제공한다. 현장 내 제과점과 마리나 쪽의 비스트로 이벤트 공간은 다양한 유형의 요리 애호가들을 만족시키고 있다. 탁월함을 추구하는 퍼시픽 인스티튜트 오브 컬리너리 아트의 사명은 모두에게 최고 수준의 요리 및 접객 교육을 제공하는 데 있다.

오귀스트 에스코피에 요리 예술학교 소개

오귀스트 에스코피에 요리 예술학교는 미국 최대의 요리학교 브랜드*로, 미국 전역과 해외에서 활동하는 수천 명의 동문 커뮤니티를 보유하고 있다. 에스코피에의 프로그램은 전통과 현대를 아우르는 요리 및 제과예술 교육 방식을 결합하고 있으며, 지속 가능성, 팜투테이블(farm-to-table) 실천, 비즈니스 역량 및 식품 기업가 정신을 강조한다. 텍사스주 오스틴 캠퍼스는 직업교육위원회(Council on Occupational Education, COE)의 국가 인증을 받았으며, 콜로라도주 볼더 캠퍼스(온라인 프로그램 포함)는 평생교육훈련인증위원회(Accrediting Council for Continuing Education and Training, ACCET)의 국가 인증을 받았다. 에스코피에는 Niche.com이 선정한 2026 미국 최고의 요리 예술 대학(Best Colleges for Culinary Arts in America 2026) 중 하나로 이름을 올렸다. 볼더 및 오스틴 캠퍼스 모두 일하기 좋은 기업™(Great Place to Work-Certified™) 인증 기관이다. 에스코피에의 볼더 캠퍼스(온라인 프로그램 포함)는 군 친화적® 학교(Military Friendly® School)로도 인정받았으며, 뉴스위크(Newsweek)로부터 2026년 최고의 온라인 학습 제공기관(Top Online Learning Provider for 2026)으로 선정됐다.

*오귀스트 에스코피에 요리 예술학교는 현재 IPEDS에 보고된 비교 가능한 학생 수 데이터를 기준으로 미국 최대의 요리학교 브랜드다.

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SOURCE Triumph Higher Education Group