Triumph Higher Education Group adquiere Pacific Institute of Culinary Arts y expande su red de educación culinaria a Canadá

La transacción une a las instituciones culinarias canadienses y estadounidenses bajo la cartera de Triumph

SCHAUMBURG, Illinois y VANCOUVER, Columbia Británica, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Triumph Higher Education Group anunció hoy que adquirió PICA Holdings Incorporated, la empresa matriz del Pacific Institute of Culinary Arts (PICA), una institución con sede en Vancouver para la educación profesional en artes culinarias y pastelería, a partir del 1 de abril.

Pacific Institute of Culinary Arts

La adquisición incorpora a PICA a la cartera de educación culinaria de Triumph junto con Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier), la marca de escuelas culinarias más grande de los Estados Unidos,* ampliando su red de instituciones culinarias acreditadas y centradas en la carrera en América del Norte. No se han revelado los términos financieros.

Además de su plan de estudios centrado en los negocios que incluye programas de emprendimiento y bienestar, Triumph dijo que la adquisición se alinea con su estrategia de expandir aún más los programas de educación profesional en sectores de alta demanda, como la hospitalidad y las artes culinarias, para abordar la escasez de mano de obra calificada de los empleadores. Tanto PICA como Escoffier combinan los métodos tradicionales con la innovación moderna, lo que representa una base que ha dado forma a las artes culinarias actuales en América del Norte y en todo el mundo. Esta filosofía y enfoque compartidos subrayan la alineación entre ambas instituciones.

"Nos complace dar la bienvenida a los estudiantes, profesores y socios de PICA a la familia Triumph", dijo Jack Larson, presidente, director ejecutivo y presidente de Triumph Higher Education Group. "El enfoque de PICA en la educación culinaria, arraigado en la excelencia, la tradición y la innovación, se alinea con nuestra estrategia de ampliar los programas centrados en la carrera en los campos de la hostelería y la cocina, donde la demanda de profesionales calificados sigue creciendo".

"PICA se ha ganado una sólida reputación de desarrollar graduados listos para la industria a través de una capacitación práctica y disciplinada y profundas conexiones con los empleadores", dijo Kirk T. Bachmann, rector de Escoffier. "Nuestras misiones comparten el compromiso de cultivar la pasión y las carreras de por vida en las profesiones culinarias y hoteleras. Incorporar a PICA a la familia Triumph nos permite ampliar las oportunidades para los estudiantes al tiempo que fortalecemos la cartera de talentos culinarios en América del Norte e internacionalmente ".

PICA, fundada en 1997 en Vancouver, Columbia Británica, ofrece programas intensivos de diploma en artes culinarias, panaderías y pastelería, con un modelo de capacitación centrado en la instrucción práctica, clases pequeñas y participación directa en la industria. La institución está acreditada en Columbia Británica y prepara a los estudiantes para carreras en restaurantes, hoteles, panaderías y negocios relacionados con la alimentación. La institución también participó en eventos del sector relacionados con el creciente perfil culinario internacional de Vancouver.

PICA continuará operando desde su campus de Vancouver, sin que se esperen interrupciones para los estudiantes o programas actuales. Los antiguos propietarios Yves y Sylvia Potvin continuarán en un papel de asesoramiento activo después de la adquisición. La institución mantendrá su modelo de instrucción práctica y sus relaciones en la industria local. PICA operará dentro de la división culinaria de Triumph, junto con la Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier. Triumph continuará invirtiendo en el campus, las instalaciones y la comunidad de PICA.

Los estudiantes de ambas instituciones tendrán acceso a recursos académicos ampliados, asociaciones de empleadores más amplias, experiencias internacionales y trayectorias profesionales transfronterizas. Los programas combinados apoyarán la educación y el desarrollo de los futuros líderes culinarios y hoteleros.

"Unirse a Triumph supone un importante avance para PICA", afirmó Yves Potvin, del Pacific Institute of Culinary Arts. "Estamos orgullosos de nuestro papel en la comunidad culinaria de Vancouver y esperamos ampliar las oportunidades para nuestros estudiantes, exalumnos e instructores mientras continuamos sirviendo al oeste de Canadá y a nuestra población estudiantil internacional".

PICA ha formado a más de 4.500 antiguos alumnos desde su fundación, con graduados que trabajan en restaurantes, hoteles y empresas hoteleras de toda América del Norte e internacionalmente.

La adquisición amplía las capacidades de educación culinaria y desarrollo de la fuerza laboral de Triumph a través de sus operaciones existentes, incluida la Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier. Escoffier ofrece programas acreditados de grado y diploma a través de campus en Boulder, Colorado, y Austin, Texas, así como en línea. Auguste Escoffier Global Solutions proporciona soporte de contratación, capacitación y retención para empleadores de hospitalidad.

Juntos, la red de Triumph atenderá a aproximadamente 8,000 estudiantes anualmente, con una red de ex alumnos de más de 25,000 y más de 125 profesores e instructores de chef en toda América del Norte.

Acerca de Triumph Higher Education Group

Triumph Higher Education Group es un proveedor mundial de educación, formación y contratación de profesionales para los sectores de la hostelería y las artes culinarias. Sus operaciones incluyen Auguste Escoffier School of Culinary Arts, Gecko Hospitality, Auguste Escoffier Global Solutions y Pacific Institute of Culinary Arts.

Acerca del Pacific Institute of Culinary Arts El

Pacific Institute of Culinary Arts, la escuela culinaria privada más antigua de Canadá, se fundó en 1997 y se encuentra a la entrada de la isla de Granville, uno de los destinos turísticos y hoteleros más emblemáticos de Vancouver. Consistentemente clasificado como uno de los mejores centros de capacitación culinaria de Canadá, las ofertas del instituto van desde programas de diploma profesional en las artes culinarias y de panadería y pastelería hasta educación sobre el vino y clases de cocina para el público. Una panadería en el lugar y un espacio para eventos de bistró junto al puerto deportivo garantizan que haya algo para cada tipo de entusiasta culinario. Comprometida con la excelencia, la misión del Pacific Institute of Culinary Arts es proporcionar educación culinaria y hotelera de la más alta calidad para todos.

Acerca de Auguste Escoffier School of Culinary Arts

Auguste Escoffier School of Culinary Arts es la marca de escuelas culinarias más grande de EE. UU. *, con una comunidad de miles de exalumnos representados en todo Estados Unidos e internacionalmente. Los programas de Escoffier combinan un enfoque clásico y contemporáneo de las artes culinarias y de pastelería, enfatizando la sostenibilidad, las prácticas de la granja a la mesa, las habilidades comerciales y el espíritu empresarial de los alimentos. El campus de Austin, Texas, está acreditado a nivel nacional por el Consejo de Educación Ocupacional (COE), y el campus de Boulder, Colorado (incluidos los programas en línea) está acreditado a nivel nacional por el Consejo de Acreditación para la Educación y Capacitación Continuas (ACCET). Escoffier está clasificada como una de las Mejores Universidades de Artes Culinarias en América 2026 por Niche.com. Tanto el campus de Boulder como el de Austin son instituciones con certificación Great Place to Work-Certified™. El campus de Escoffier en Boulder (incluidos los programas en línea) también ha sido reconocido como una escuela Military Friendly® y por Newsweek como uno de los principales proveedores de aprendizaje en línea para 2026.

*Auguste Escoffier School of Culinary Arts es la marca de escuelas culinarias más grande de EE. UU. (según los datos comparables de población estudiantil actualmente informados en IPEDS) .

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FUENTE Triumph Higher Education Group