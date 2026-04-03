Triumph Higher Education Group、カナダにおける料理教育ネットワークを拡大すべくPacific Institute of Culinary Artsを買収

Triumphのポートフォリオの下でカナダと米国の料理専門機関を統合

イリノイ州シャンバーグ＆ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー, 2026年4月3日 /PRNewswire/ -- Triumph Higher Education Group は、バンクーバーを拠点とする料理とパティシエの専門教育機関の Pacific Institute of Culinary Arts （PICA）の親会社であるPICA Holdings Incorporatedを4月1日付で買収したと発表しました。

本買収によりPICAは、米国最大の料理学校ブランドである Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier)*とともに、Triumphの料理教育ポートフォリオに加わり、北米全域で認定を受けたキャリア重視の料理教育機関のネットワークを拡大することになります。財務条件は公開されていません。

Pacific Institute of Culinary Arts

Triumphは、起業家精神やウェルネス・プログラムを含むビジネスに特化したカリキュラムに加え、雇用者の熟練労働力不足に対応するため、ホスピタリティや調理師など需要の高い分野の専門教育プログラムをさらに拡大するという戦略に沿った買収だと述べています。PICAと Escoffierはともに、伝統的な手法と現代的なイノベーションを融合させており、その基盤は北米および世界中の現代の料理芸術を形作ってきました。この理念とアプローチの共有は、両機関の連携の強さを浮き彫りにしています。

「PICAの学生、教員、パートナーを Triumphファミリーに迎えることができ、嬉しく思います」と、Triumph Higher Education Groupの会長兼CEO兼社長であるJack Larsonは述べています。「卓越性、伝統、イノベーションに根ざしたPICAの料理教育へのアプローチは、熟練した専門家への需要が伸び続けているホスピタリティと料理の分野で、キャリアに焦点を当てたプログラムを拡大するという我々の戦略に合致しています。」

「PICAは、規律ある実践的な訓練と雇用主との深いつながりによって、産業界で即戦力となる卒業生を育成することで高い評価を得ています」と、EscoffierのKirk T. Bachmann学長は述べています。「私たちの使命は、料理とホスピタリティの職業における情熱と生涯のキャリアを育成するというコミットメントを共有しています。PICAをTriumphファミリーに迎え入れることで、北米および国際的な料理の人材パイプラインを強化しながら、学生の機会を拡大することができます。」

1997年にブリティッシュコロンビア州バンクーバーに設立されたPICAは、料理と製菓・製パンの各分野において集中型のディプロマプログラムを提供しており、実践的な指導、少人数制のクラス、そして業界との直接的な連携を中核とした教育モデルを採用しています。同校はブリティッシュ・コロンビア州の認定校であり、レストラン、ホテル、ベーカリー、食品関連企業への就職を目指す学生を対象としています。また、バンクーバーの国際的な料理の知名度向上に関連した業界のイベントにも参加しています。

PICAはバンクーバー・キャンパスでの運営を継続し、現在の学生やプログラムに支障はありません。前オーナーのYves氏とSylvia Potvin氏は、買収後も積極的なアドバイザリーの役割を継続します。教育機関は、実践的な指導モデルと地元産業との関係を維持します。PICAは、Auguste Escoffier School of Culinary Artsとともに、Triumphの料理部門で運営されます。Triumphは、PICAのキャンパス、施設、コミュニティへの投資を継続します。

両校の学生は、より充実した学術リソース、より広範な雇用主との提携、国際的な経験、国境を越えた進路などを利用できるようになります。統合されたプログラムは、将来の料理とホスピタリティのリーダーの教育と育成をサポートします。

「Triumphへの加盟は、PICAにとって重要な前進となります」とPacific Institute of Culinary ArtsのYves Potvinは述べています。「バンクーバーの料理コミュニティにおける当校の役割に誇りを持ち、カナダ西部と当校の留学生にサービスを提供し続けながら、当校の学生、卒業生、講師のために機会を拡大することを楽しみにしています。」

PICAは創立以来4,500人以上の卒業生を輩出し、卒業生は北米内外のレストラン、ホテル、接客業で活躍しています。

この買収により、TriumphはAuguste Escoffier School of Culinary Artsを含む既存事業を通じて、料理教育と人材育成の能力を拡大します。Escoffierは、コロラド州ボルダーとテキサス州オースティンのキャンパス、およびオンラインで、認定された学位およびディプロマ・プログラムを提供しています。Auguste Escoffier Global Solutionsは、ホスピタリティ企業の雇用、トレーニング、定着のサポートを提供しています。

Triumphのネットワークを合わせると、年間約8,000人の学生にサービスを提供し、25,000人以上の卒業生ネットワークと、北米全土で125人以上の教員とシェフインストラクターを擁することになります。

Triumph Higher Education Groupについて

Triumph Higher Education Groupは、ホスピタリティ業界および調理師業界のプロフェッショナルの教育、トレーニング、採用を行う世界的プロバイダーです。Auguste Escoffier School of Culinary Arts、Gecko Hospitality、Auguste Escoffier Global Solutions、Pacific Institute of Culinary Artsなどを運営しています。

Pacific Institute of Culinary Artsについて

カナダで最も歴史の古い私立料理学校であるPacific Institute of Culinary Artsは、1997年に設立され、バンクーバーを代表する観光地でありホスピタリティ溢れるグランビルアイランドの入り口に位置しています。カナダで最も優れた料理トレーニングセンターのひとつとして常にランク付けされている同校では、料理や製パン・製菓のプロフェッショナル・ディプロマ・プログラムから、ワイン教育、一般向けの料理教室まで、さまざまなプログラムを提供しています。敷地内のベーカリーやマリーナサイドのビストロのイベントスペースは、あらゆる料理愛好家に満足いただける環境が整っています。Pacific Institute of Culinary Artsは、すべての人に最高品質の料理とホスピタリティ教育を提供することを使命としています。

Auguste Escoffier School of Culinary Artsについて

Auguste Escoffier School of Culinary Artsは米国最大の調理師学校ブランドであり*、数千人の卒業生を擁し、そのコミュニティは米国内外に広がっています。Escoffierのプログラムは、料理とパティシエの芸術に対する古典的なアプローチと現代的なアプローチを融合させ、持続可能性、農場から食卓までの実践、ビジネススキル、食品における起業家精神を重視しています。テキサス州オースティンのキャンパスは Council on Occupational Education (COE)により全国的に認定されており、コロラド州ボールダーのキャンパス（オンラインプログラムを含む）はAccrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET)により全国的に認定されています。Escoffierは、Niche.comの「Best Colleges for Culinary Arts in America 2026」にランクインしています。ボルダーとオースティンの両キャンパスは、Great Place to Work™（働きがいのある会社）に認定されています。Escoffierのボルダー・キャンパス（オンライン・プログラムを含む）は、Military Friendly® Schoolとして、またNewsweek 誌の Top Online Learning Provider for 2026として認定されています。

*Auguste Escoffier School of Culinary Artsは、米国最大の料理学校ブランドです（現在 IPEDSに報告されている 比較可能な学生数データに基づく） 。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2949172/Triumph_Logo.jpg

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SOURCE Triumph Higher Education Group