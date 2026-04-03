- Triumph Higher Education Group adquiere el Pacific Institute of Culinary Arts y expande su red de formación culinaria a Canadá

Esta transacción integra instituciones culinarias canadienses y estadounidenses bajo la cartera de Triumph

SCHAUMBURG, Ill. y VANCOUVER, BC, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Triumph Higher Education Group anunció hoy la adquisición de PICA Holdings Incorporated, la empresa matriz del Pacific Institute of Culinary Arts (PICA), una institución con sede en Vancouver dedicada a la formación profesional en artes culinarias y pastelería, con efecto a partir del 1 de abril.

Pacific Institute of Culinary Arts

Esta adquisición incorpora a PICA a la cartera de formación culinaria de Triumph, junto con la Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier (Escoffier), la marca de escuelas culinarias más grande de Estados Unidos*, ampliando así su red de instituciones culinarias acreditadas y orientadas a la carrera profesional en toda Norteamérica. No se revelaron los términos financieros.

Además de su plan de estudios con enfoque empresarial, que incluye programas de emprendimiento y bienestar, Triumph afirmó que la adquisición se alinea con su estrategia de expandir aún más los programas de formación profesional en sectores de alta demanda, como la hostelería y las artes culinarias, para abordar la escasez de mano de obra cualificada en el mercado laboral. Tanto PICA como Escoffier combinan métodos tradicionales con innovación moderna, sentando las bases que han moldeado las artes culinarias actuales en Norteamérica y a nivel mundial. Esta filosofía y enfoque compartidos subrayan la sinergia entre ambas instituciones.

"Nos complace dar la bienvenida a los estudiantes, el profesorado y los socios de PICA a la familia Triumph", declaró Jack Larson, presidente, consejero delegado y director general de Triumph Higher Education Group. "El enfoque de PICA hacia la formación culinaria, basado en la excelencia, la tradición y la innovación, se alinea con nuestra estrategia de expandir los programas orientados a la carrera profesional en los campos de la hostelería y la gastronomía, donde la demanda de profesionales cualificados sigue creciendo".

"PICA se ha ganado una sólida reputación por formar graduados preparados para el sector mediante una formación práctica y rigurosa y una estrecha relación con las empresas", comentó Kirk T. Bachmann, vicerrector de Escoffier. "Nuestras misiones comparten el compromiso de cultivar la pasión y las carreras profesionales a lo largo de la vida en las profesiones culinarias y de hostelería. La incorporación de PICA a la familia Triumph nos permite ampliar las oportunidades para los estudiantes y, al mismo tiempo, fortalecer la cantera de talento culinario en Norteamérica e internacionalmente".

Fundada en 1997 en Vancouver, Columbia Británica, PICA ofrece programas intensivos de diplomatura en artes culinarias, panadería y pastelería, con un modelo de formación centrado en la instrucción práctica, grupos reducidos y la colaboración directa con la industria. La institución está acreditada en Columbia Británica y prepara a los estudiantes para carreras en restaurantes, hoteles, panaderías y empresas relacionadas con la alimentación. Asimismo, ha participado en eventos del sector vinculados al creciente perfil culinario internacional de Vancouver.

PICA continuará operando desde su campus de Vancouver, sin que se prevean interrupciones para los estudiantes ni los programas actuales. Los antiguos propietarios, Yves y Sylvia Potvin, seguirán desempeñando un papel de asesores activos tras la adquisición. La institución mantendrá su modelo de enseñanza práctica y sus relaciones con la industria local. PICA operará dentro de la división culinaria de Triumph, junto con la Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier. Triumph seguirá invirtiendo en el campus, las instalaciones y la comunidad de PICA.

Los estudiantes de ambas instituciones tendrán acceso a recursos académicos ampliados, alianzas más extensas con empleadores, experiencias internacionales y oportunidades profesionales transfronterizas. Los programas combinados impulsarán la formación y el desarrollo de futuros líderes en el sector culinario y de la hostelería.

"Unirnos a Triumph representa un importante paso adelante para PICA", indicó Yves Potvin, del Pacific Institute of Culinary Arts. "Estamos orgullosos de nuestro papel en la comunidad culinaria de Vancouver y esperamos ampliar las oportunidades para nuestros estudiantes, exalumnos e instructores, al tiempo que continuamos sirviendo al oeste de Canadá y a nuestra población estudiantil internacional".

Desde su fundación, PICA ha formado a más de 4.500 exalumnos, quienes trabajan en restaurantes, hoteles y empresas de hostelería en toda Norteamérica e internacionalmente.

Esta adquisición amplía las capacidades de Triumph en educación culinaria y desarrollo de personal a través de sus operaciones actuales, incluyendo la Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier. Escoffier ofrece programas acreditados de grado y diploma en sus campus de Boulder, Colorado, y Austin, Texas, así como en línea. Auguste Escoffier Global Solutions proporciona apoyo en contratación, capacitación y retención de personal para empleadores del sector de la hostelería.

En conjunto, la red de Triumph atenderá a aproximadamente 8.000 estudiantes anualmente, con una red de exalumnos de más de 25.000 y más de 125 profesores e instructores de cocina en toda Norteamérica.

Acerca de Triumph Higher Education Group Triumph Higher Education Group es un proveedor global de educación, capacitación y reclutamiento de profesionales para las industrias de la hostelería y las artes culinarias. Sus operaciones incluyen la Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier, Gecko Hospitality, Auguste Escoffier Global Solutions y el Instituto de Artes Culinarias del Pacífico.

Acerca de Pacific Institute of Culinary Arts El Pacific Institute of Culinary Arts, la escuela culinaria privada más antigua de Canadá, fue fundada en 1997 y está ubicada a la entrada de Granville Island, uno de los destinos turísticos y de hostelería más emblemáticos de Vancouver. Constantemente clasificado como uno de los mejores centros de formación culinaria de Canadá, la oferta del instituto abarca desde programas de diploma profesional en artes culinarias, panadería y pastelería hasta educación enológica y clases de cocina para el público. Una panadería en las instalaciones y un espacio para eventos tipo bistró junto al puerto deportivo garantizan que haya algo para cada tipo de entusiasta culinario. Comprometido con la excelencia, la misión del Pacific Institute of Culinary Arts es proporcionar la educación culinaria y de hostelería de la más alta calidad para todos.

Acerca de la Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier La Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier es la marca de escuelas culinarias más grande de Estados Unidos*, con una comunidad de miles de exalumnos en todo Estados Unidos e internacionalmente. Los programas de Escoffier combinan un enfoque clásico y contemporáneo de las artes culinarias y de la pastelería, haciendo hincapié en la sostenibilidad, las prácticas de la granja a la mesa, las habilidades empresariales y el emprendimiento gastronómico. El campus de Austin, Texas, cuenta con la acreditación nacional del Consejo de Educación Ocupacional (COE), y el campus de Boulder, Colorado (incluidos los programas en línea), con la acreditación nacional del Consejo de Acreditación para la Educación y la Capacitación Continua (ACCET). Escoffier figura entre las Mejores Universidades de Artes Culinarias de Estados Unidos en 2026, según Niche.com. Tanto el campus de Boulder como el de Austin cuentan con la certificación Great Place to Work™. El campus de Boulder de Escoffier (incluidos los programas en línea) también ha sido reconocido como una Escuela Amigable con los Militares® y por Newsweek como uno de los Mejores Proveedores de Aprendizaje en Línea para 2026.

*La Escuela de Artes Culinarias Auguste Escoffier es la marca de escuela culinaria más grande de Estados Unidos (según datos comparables de población estudiantil que se reportan actualmente en IPEDS) .