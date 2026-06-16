零散的全球支付系統衍生「摩擦稅」，令三分之一收款人難以支付基本生活開支

Thunes 與 Juniper Research 的新數據顯示，零散的環球付款方法已陷入嚴峻僵局：82% 依賴匯款的用戶因延遲或隱藏費用而面對各種問題

新加坡2026年6月17日 /美通社/ -- 全球支付系統支離破碎，令更多人被排除在金融體系之外，全球最弱勢的群體因而承受高昂費用及款項延誤構成的「摩擦稅」。

根據 Juniper Research 合作編制的《The Thunes Cross-border Payments Interoperability Index》（Thunes 跨境支付互通性指數）所示，每三名匯款收款人便有一人 (33%) 為購買食物、繳付租金或水電費而捉襟見肘，皆因所匯發的跨境生活費被卡在零散的系統之中。

這些結果揭示全球碎片化帶來的現實影響，款項延誤直接導致財務壓力、生活不穩及錯失機會。 此研究涵蓋十個主要市場、超過 6,500 名受訪者，結果顯示全球經濟核心正面臨結構性的碎片化僵局：境內支付系統已做到即時處理，但連接各國的跨境支付網絡卻遠遠落後。

支付延誤的人文代價

報告特別點出，對於依賴國際支付的人來說，影響遠不止於不便。

基本生活開支之困： 82% 的收款人曾遭遇至少一項困擾，例如因匯款延誤、收費或款項不明，以致無法支付食物、租金或水電賬單，焦慮不安，甚至不得不放棄工作。

82% 的收款人曾遭遇至少一項困擾，例如因匯款延誤、收費或款項不明，以致無法支付食物、租金或水電賬單，焦慮不安，甚至不得不放棄工作。 心靈重壓： 42% 用戶稱，跨境交易既不透明，亦欠效率，令其飽受壓力、深感焦慮。

42% 用戶稱，跨境交易既不透明，亦欠效率，令其飽受壓力、深感焦慮。 透明度不足： 41% 的匯款人仍會遇到最終到賬金額「出乎意料」的情況，這種不透明對年輕用戶（18-24 歲）打擊最大，當中有 49% 表示完全無法在匯款前得知清晰費用。

41% 的匯款人仍會遇到最終到賬金額「出乎意料」的情況，這種不透明對年輕用戶（18-24 歲）打擊最大，當中有 49% 表示完全無法在匯款前得知清晰費用。 生存風險：在依賴匯款的弱勢用戶中，33% 難以應付基本開支，33% 需要短期借貸來周轉，23% 因支付問題而導致人際關係緊張。

Thunes 副執行總裁 Chloe Mayenobe 表示：「數據揭示殘酷真相：跨境『摩擦稅』猶如全球經濟的寄生蟲，而最無力承受的一群，卻在為此付出代價。 境內支付早已即時無縫，全球系統卻依然故步自封、各自為政。 系統兼容互通，是實踐金融公平之根本。 隨著業界攜手邁向二十國集團 (G20) 降低匯款成本的目標，打破系統碎片化僵局實乃當務之急。」

Juniper Research 研究副總裁 Nick Maynard 補充道：「此研究清楚揭示，支付系統零散破碎早已超越基建挑戰的範疇，更是一道社會與經濟的傷痕，承載真實的人間困苦。 境內支付網絡進化至今，已既迅速又便捷；然而跨境交易依舊被困在各自孤立的系統之中，徒增無謂成本、延誤及變數。 對數百萬依賴匯款來支付日常生活開支的人而言，這些效率低下的問題猶如隱形的『摩擦稅』。 業界推動支付現代化，已有重大進展；但要構建更包容普惠的全球金融體系，實現真正的跨境互通，如今已是一大重要使命。」

下載完整報告：《The Thunes Cross-border Payments Interoperability Index》。

研究方法

此研究建基於 Juniper Research 在 2026 年 4 月進行的網上消費者調查，涵蓋國際匯款服務的使用者及非使用者對跨境支付的意見。 合共 6,763 份回覆通過了所有質素與篩選標準，並納入分析。 受訪者涵蓋 10 個市場內不同收入水平的群體：美國、巴西、沙特阿拉伯王國、中國、印度、菲律賓、英國、德國、南非和尼日利亞。

除調查外，研究團隊亦制定了支付互通性指數，以評估跨境支付是否順暢便捷。 指數從五個核心層面評估各市場，採用的指標均源自可靠來源，包括 World Bank Global Findex Database 2025（世界銀行 2025 全球金融包容性指數資料庫）以及世界銀行匯款成本數據（例如追蹤國際匯款 200 美元成本的季度 SmaRT 指標）。

關於 Thunes

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關於 Juniper Research

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SOURCE Thunes