- Uno de cada tres beneficiarios tiene dificultades para pagar productos básicos debido a la "comisión" que supone la fragmentación de los sistemas de pago globales

- Nuevos datos de Thunes y Juniper Research revelan un enorme estancamiento en la fragmentación de los pagos globales: el 82% de los usuarios que dependen de las remesas se enfrentan a problemas debido a retrasos o comisiones ocultas.

SINGAPUR, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La fragmentación de los sistemas de pago a nivel mundial está impulsando la exclusión financiera, perjudicando a las personas más vulnerables del mundo con un "impuesto de fricción" en forma de altas comisiones y demoras.

Según el Índice de Interoperabilidad de Pagos Transfronterizos de Thunes, elaborado en colaboración con Juniper Research, uno de cada tres (33%) receptores de remesas tiene dificultades para pagar la comida, el alquiler o los servicios públicos porque los fondos internacionales esenciales que se les envían están atrapados en sistemas fragmentados.

Los resultados ponen de manifiesto las consecuencias reales de la fragmentación global, donde los retrasos se traducen directamente en estrés financiero, inestabilidad y oportunidades perdidas. La investigación, basada en una encuesta realizada a más de 6.500 personas en diez mercados importantes, señala un estancamiento estructural en la fragmentación de la economía global: a pesar de que los sistemas de pago nacionales se han vuelto instantáneos, las redes que los conectan a través de las fronteras no han logrado seguir el ritmo.

El coste humano de los retrasos en los pagos

El informe destaca que, para quienes dependen de los pagos internacionales, el impacto va mucho más allá de las molestias.

Impacto en el acceso a bienes esenciales : El 82% de los beneficiarios experimentó al menos un problema, como falta de alimentos, alquiler o facturas de servicios públicos, estrés o tener que rechazar trabajos debido a retrasos, comisiones o incertidumbre en torno a las remesas.

: El 82% de los beneficiarios experimentó al menos un problema, como falta de alimentos, alquiler o facturas de servicios públicos, estrés o tener que rechazar trabajos debido a retrasos, comisiones o incertidumbre en torno a las remesas. Impacto en la salud mental : El 42% de los usuarios informó haber experimentado estrés o ansiedad debido a la falta de transparencia y rapidez en sus transacciones transfronterizas.

: El 42% de los usuarios informó haber experimentado estrés o ansiedad debido a la falta de transparencia y rapidez en sus transacciones transfronterizas. El déficit de transparencia : El 41% de los remitentes aún se ve afectado por cantidades finales inesperadas, una falta de claridad que perjudica especialmente a los usuarios más jóvenes (18-24 años), y el 49% reportó una total falta de claridad en los costes iniciales.

: El 41% de los remitentes aún se ve afectado por cantidades finales inesperadas, una falta de claridad que perjudica especialmente a los usuarios más jóvenes (18-24 años), y el 49% reportó una total falta de claridad en los costes iniciales. Riesgo para la supervivencia: Entre los usuarios vulnerables que dependen de las remesas, el 33% indicó tener dificultades para pagar bienes esenciales, el 33% pidió dinero prestado a corto plazo para cubrir gastos y el 23% experimentó relaciones tensas debido a problemas de pago.

Chloe Mayenobe, subconsejera delegada de Thunes, declaró: "Estos datos revelan una cruda realidad: el "impuesto de fricción" transfronterizo es un parásito de la economía global, y quienes menos pueden permitírselo lo pagan. Si bien los pagos nacionales se han vuelto instantáneos, nuestros sistemas globales siguen obstinadamente desconectados. La interoperabilidad es un requisito fundamental para la equidad financiera. A medida que trabajamos colectivamente para alcanzar los objetivos del G20 en materia de costes de remesas, el sector debe priorizar la solución de este estancamiento provocado por la fragmentación".

Nick Maynard, vicepresidente de investigación de Juniper Research, añadió: "Esta investigación deja claro que la fragmentación de los pagos ya no es simplemente un problema de infraestructura; es un problema social y económico con consecuencias humanas reales. A pesar de que las redes de pago nacionales han evolucionado para ofrecer rapidez y comodidad, las transacciones transfronterizas siguen limitadas por sistemas desconectados que generan costes innecesarios, retrasos e incertidumbre. Para millones de personas que dependen de las remesas para cubrir sus gastos diarios, estas ineficiencias actúan como un "impuesto de fricción" oculto. El sector ha avanzado considerablemente en la modernización de los pagos, pero lograr una verdadera interoperabilidad transfronteriza es ahora una de las prioridades más importantes para construir un sistema financiero global más inclusivo".

Descargue el informe completo: The Thunes Cross-border Payments Interoperability Index.

Metodología

La investigación se basa en una encuesta en línea realizada por Juniper Research en abril de 2026, que recogió opiniones sobre pagos transfronterizos tanto de usuarios como de no usuarios de servicios de transferencia internacional de dinero. Un total de 6.763 respuestas cumplieron con todos los criterios de calidad y selección y se incluyeron en el análisis. Los encuestados representaban una amplia gama de niveles de ingresos en 10 mercados: Estados Unidos, Brasil, Arabia Saudita, China, India, Filipinas, Reino Unido, Alemania, Sudáfrica y Nigeria.

Paralelamente a la encuesta, se elaboró un Índice de Interoperabilidad de Pagos para evaluar la facilidad con la que se pueden realizar pagos transfronterizos. El índice evalúa los mercados en cinco dimensiones clave, utilizando indicadores extraídos de fuentes reconocidas, como la base de datos Global Findex 2025 del Banco Mundial y los datos de costes de remesas del Banco Mundial, como el indicador trimestral SmaRT que registra el coste de enviar 200 dólares estadounidenses internacionalmente.

Acerca de Thunes

Aprenda más sobre Thunes: https://www.thunes.com.

Acerca de Juniper Research

Aprenda más sobre Juniper Research: www.juniperresearch.com.