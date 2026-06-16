송금 수취인 셋 중 하나, 글로벌 결제망 분화 속 '마찰세'로 기본 결제도 어려워 해

튠즈와 주니퍼 리서치 공동 조사 결과, 글로벌 결제 시스템 분화로 심각한 교착 상태 드러나… 송금 이용자 82%, 지연 또는 숨겨진 수수료로 문제 경험

싱가포르, 2026년 6월 17일 /PRNewswire/ -- 글로벌 결제 시스템의 분화로 금융 소외가 심화시키며 세계 곳곳에서 취약한 계층이 높은 수수료와 지연이라는 '마찰세(friction tax)' 부담을 지고 있는 것으로 나타났다.

튠즈(Thunes)가 주니퍼 리서치(Juniper Research)와 공동으로 작성한 튠즈 국경 간 결제 상호운용성 지수(The Thunes Cross-border Payments Interoperability Index)에 따르면 송금 수취인 셋 중 한 명(33%)이 송금 받은 필수 자금이 분화된 시스템에 묶여 지연되면서 식비나 임대료, 공과금을 제대로 내지 못하고 있는 것으로 조사됐다.

이는 글로벌 결제 시스템 분화가 현실 세계에 어떻게 영향을 미치고 있는지을 보여주는 것이다. 결제 지연은 곧바로 재정적 스트레스, 불안정성, 기회 상실로 이어지고 있다. 주요 시장 10곳에서 6500여명을 대상으로 실시한 이번 연구의 결과는 글로벌 경제의 중심에 구조적인 분화 교착 상태가 존재함을 보여주고 있다. 국내 결제 시스템은 즉시 결제가 가능할 정도로 발전했지만, 이를 국가 간으로 연결하는 네트워크는 그만큼 발전하지 못했다는 뜻이다.

결제 지연이 초래하는 인적 비용

보고서는 국제 송금에 의존하는 사람들에게 결제 지연의 영향은 단지 불편한 수준을 크게 넘어선다고 지적했다.

• 필수 생활비 지출 영향: 수취인의 82%는 송금 지연, 수수료 또는 불확실성으로 인해 식비, 임대료, 공과금 납부 연체, 스트레스, 심하면 일자리 포기와 같은 문제를 1회 이상 경험했다고 답했다.

• 정신 건강 영향: 이용자의 42%는 국경 간 거래의 투명성과 처리 속도 부족으로 인해 스트레스나 불안을 경험했다고 답했다.

• 투명성 부족: 송금인의 41%는 여전히 최종 수취 금액이 예상과 많이 다른 문제를 겪고 있다. 특히 18~24세 젊은 이용자층의 경우 49%가 사전 비용 정보가 전혀 명확하지 않았다고 응답해 가장 큰 영향을 받는 것으로 나타났다.

• 생계 위협: 송금에 의존하는 취약 계층 가운데 33%는 필수 생활비를 제때 마련하지 못한다고 답했고 33%는 지출을 충당하느라 단기 차입을 해야 했으며, 23%는 결제 문제로 인해 인간관계가 악화된 적이 있다고 답했다.

클로이 마예노브(Chloe Mayenobe) 튠즈 부대표는 "이번 데이터에는 냉혹한 현실이 드러나 있다. 국경 간 결제의 '마찰세'는 글로벌 경제에 기생하는 존재이며, 그 대가는 감당하기 벅찬 사람들이 치르고 있다. 국내 결제는 즉시 처리되는 시대가 됐지만 글로벌 시스템은 여전히 완고하게 단절돼 있다. 상호운용성은 금융 형평성의 필수 조건이다. G20에서 송금 비용 목표 달성을 위해 함께 노력하는 상황에서 업계도 분화 교착 상태 해소를 최우선 과제로 삼아야 한다"고 말했다.

닉 메이너드(Nick Maynard) 주니어 리서치 리처치 부문 부사장(VP of Research)은 "이번 연구 결과는 결제 시스템 분절화가 더 이상 단순한 인프라 과제가 아니라 실제 사람들의 삶에 영향을 미치는 사회적, 경제적 문제라는 점을 분명히 보여주는 것이다. 국내 결제 네트워크는 속도와 편의성을 제공하도록 발전했지만, 국경 간 거래는 여전히 상호 연결되지 않은 시스템으로 인해 불필요한 비용, 지연, 불확실성에 제약받고 있다. 일상생활 비용을 충당하기 위해 송금에 의존하는 수백만 명에게 이러한 비효율성은 숨겨진 '마찰세'로 작용한다. 업계는 결제 현대화 측면에서 상당한 진전을 이뤘지만, 보다 포용적인 글로벌 금융 시스템을 구축하기 위해서는 진정한 국경 간 상호운용성 달성이 이제 가장 중요한 과제 중 하나가 됐다"고 말했다.

보고서 전문 다운로드: 튠즈 국경 간 결제 상호운용성 지수

조사 방법론

이번 연구는 주니퍼 리서치가 2026년 4월 실시한 온라인 소비자 설문조사를 근간으로 한 것이다. 국제 송금 서비스 이용자와 비이용자를 대상으로 국경 간 결제에 대한 인식을 조사했다. 응답 총 6763건이 모든 품질 기준과 선별 기준을 충족해 분석에 포함됐다. 응답자는 미국, 브라질, 사우디아라비아 왕국, 중국, 인도, 필리핀, 영국, 독일, 남아프리카공화국, 나이지리아, 이렇게 10개 시장에서 다양한 소득 계층에 분포하고 있다.

설문조사와 함께 국경 간 결제의 용이성을 평가하기 위한 결제 상호운용성 지수(Payments Interoperability Index)도 개발됐다. 이 지수는 세계은행(World Bank)의 글로벌 핀덱스 데이터베이스 2025(Global Findex Database 2025)와 세계은행 송금 비용 데이터 등 공신력 있는 자료를 활용해 5가지 핵심 영역을 평가했다. 미화 200달러를 국제 송금할 때 비용을 추적하는 분기별 SmaRT 지표도 그 대상이 됐다.

튠즈 소개

튠즈에 대해 자세한 사항은 https://www.thunes.com 에서 확인할 수 있다.

주니퍼 리서치 소개

주니퍼 리서치에 자세한 사항은 www.juniperresearch.com 에서 확인할 수 있다.

SOURCE Thunes