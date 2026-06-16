Un bénéficiaire sur trois a du mal à payer ses dépenses essentielles en raison de la « taxe de friction » liée à la fragmentation des rails de paiement mondiaux

De nouvelles données publiées par Thunes et Juniper Research font état d'une impasse totale due à la fragmentation des systèmes de paiement mondiaux : 82 % des utilisateurs qui dépendent des transferts d'argent rencontrent des difficultés en raison de retards ou de frais cachés

SINGAPOUR, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- La fragmentation des systèmes de paiement mondiaux favorise l'exclusion financière, imposant aux personnes les plus vulnérables de la planète une « taxe de friction » sous la forme de frais élevés et de retards.

Selon l'indice d'interopérabilité des paiements transfrontières de Thunes, élaboré en collaboration avec Juniper Research, un bénéficiaire de transferts de fonds sur trois (33 %) a du mal à payer sa nourriture, son loyer ou ses factures pour des services de base, car les fonds internationaux indispensables qui lui sont envoyés sont bloqués dans des systèmes fragmentés.

Ces conclusions mettent en évidence les conséquences concrètes de la fragmentation mondiale, les retards se traduisant directement par des difficultés financières, une instabilité et des occasions manquées. Cette étude, qui s'appuie sur une enquête menée auprès de plus de 6 500 personnes sur dix grands marchés, pointe l'impasse liée à la fragmentation structurelle qui est au cœur de l'économie mondiale : alors que les systèmes de paiement nationaux sont désormais instantanés, les réseaux qui les relient par-delà les frontières n'ont pas suivi le même rythme.

Le coût humain des retards de paiement

Le rapport souligne que pour les personnes qui dépendent des paiements internationaux, les répercussions vont bien au-delà d'un simple désagrément.

Conséquences sur l'accès aux produits de première nécessité : 82 % des bénéficiaires ont rencontré au moins un problème, tel que des retards de paiement des factures d'alimentation, de loyer ou de services de base, des tensions ou l'obligation de refuser du travail en raison de retards, de frais ou d'incertitudes concernant les transferts d'argent.

82 % des bénéficiaires ont rencontré au moins un problème, tel que des retards de paiement des factures d'alimentation, de loyer ou de services de base, des tensions ou l'obligation de refuser du travail en raison de retards, de frais ou d'incertitudes concernant les transferts d'argent. Conséquences sur la santé mentale : 42 % des utilisateurs ont déclaré ressentir du stress ou de l'anxiété en raison du manque de transparence et de la lenteur de leurs transactions transfrontières.

42 % des utilisateurs ont déclaré ressentir du stress ou de l'anxiété en raison du manque de transparence et de la lenteur de leurs transactions transfrontières. Manque de transparence : 41 % des expéditeurs de transferts d'argent sont encore surpris par le montant final des envois, un manque de clarté qui touche particulièrement les jeunes utilisateurs (18-24 ans), 49 % d'entre eux déclarant ne pas avoir eu la moindre idée des coûts dès le départ.

41 % des expéditeurs de transferts d'argent sont encore surpris par le montant final des envois, un manque de clarté qui touche particulièrement les jeunes utilisateurs (18-24 ans), 49 % d'entre eux déclarant ne pas avoir eu la moindre idée des coûts dès le départ. Risque pour la survie : Parmi les utilisateurs vulnérables qui dépendent des transferts de fonds, 33 % ont eu du mal à payer leurs dépenses de première nécessité, 33 % ont contracté des emprunts à court terme pour faire face à leurs dépenses et 23 % ont connu des tensions relationnelles en raison de problèmes de paiement.

Chloe Mayenobe, directrice générale adjointe de Thunes, a déclaré : « Ces données révèlent une vérité crue : la "taxe de friction" transfrontière est un fléau pour l'économie mondiale, et ce sont ceux qui ont le moins de moyens qui en paient le prix. Alors que les paiements nationaux sont désormais immédiats, nos systèmes mondiaux restent obstinément déconnectés. L'interopérabilité est une condition fondamentale de l'équité financière. Au moment où nous travaillons ensemble à concrétiser les objectifs du G20 en matière de coûts des transferts de fonds, le secteur doit s'attacher en priorité à sortir de cette impasse de la fragmentation. »

Nick Maynard, vice-président chargé de la recherche chez Juniper Research, a ajouté : « Cette étude montre clairement que la fragmentation des systèmes de paiement n'est plus seulement un défi infrastructurel, mais un enjeu social et économique qui a de réelles conséquences sur la vie des gens. Les réseaux de paiement nationaux ont évolué pour devenir plus rapides et plus commodes, mais les transactions transfrontières restent freinées par des systèmes cloisonnés qui engendrent des coûts inutiles, des retards et des incertitudes. Pour les millions de personnes qui comptent sur les transferts de fonds pour subvenir à leurs besoins quotidiens, ces inefficacités constituent une sorte de "taxe de friction" cachée. Le secteur a réalisé des progrès considérables dans la modernisation des paiements, mais la mise en place d'une véritable interopérabilité transfrontière est désormais l'une des priorités absolues pour parvenir à un système financier mondial plus inclusif. »

Pour télécharger le rapport complet, veuillez cliquer sur le lien suivant : Indice Thunes d'interopérabilité des paiements transfrontières.

Méthode

Cette étude s'appuie sur une enquête en ligne menée par Juniper Research auprès de consommateurs en avril 2026, qui a permis de recueillir l'avis d'utilisateurs et de non-utilisateurs des services de transfert d'argent international sur les paiements transfrontières. Au total, 6 763 réponses satisfaisant à tous les critères de qualité et de sélection ont été prises en compte dans l'analyse. Les personnes interrogées représentaient un large éventail de niveaux de revenus sur 10 marchés : États-Unis, Brésil, Royaume d'Arabie saoudite, Chine, Inde, Philippines, Royaume-Uni, Allemagne, Afrique du Sud et Nigeria.

Parallèlement à cette enquête, un indice d'interopérabilité des paiements a été mis au point afin d'évaluer la facilité avec laquelle les paiements peuvent être effectués au-delà des frontières. Cet indice évalue les marchés selon cinq critères fondamentaux, à l'aide d'indicateurs tirés de sources reconnues comme la base de données Global Findex 2025 de la Banque mondiale ou les données de la Banque mondiale sur le coût des transferts de fonds, par exemple l'indicateur trimestriel SmaRT, qui mesure le coût d'un transfert international de 200 dollars américains.

À propos de Thunes

Pour en savoir plus sur Thunes, veuillez consulter le site https://www.thunes.com.

À propos de Juniper Research

Pour en savoir plus sur Juniper Research, veuillez consulter le site www.juniperresearch.com.