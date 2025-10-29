유니루민, '디스플레이 하드웨어 공급업체'에서 'AI 지능형 서비스 애플리케이션 제공업체'로 전략적 도약 위해 합작사 설립

선전, 중국 2025년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 'AI가 밝히는 미래(AI lights up the future)'를 주제로 한 유니루민 그룹(Unilumin Group)의 창립 21주년 AI 포럼 및 신제품 출시 행사가 10월 25일 '다야베이 지능형 제조 기지(Daya Bay Intelligent Manufacturing Base)'에서 성대히 개최됐다.

이번 행사에는 유니루민의 글로벌 생태계 파트너, 투자자, 미디어 대표 등 400여 명의 파트너가 참석해 AI의 산업화 경로를 논의하고, 유니루민이 LED+AI 전략을 통해 거둔 최신 성과와 혁신을 확인했다.

Unilumin AI Forum and New Product Launch——Signing ceremony (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

타이거 린(Tiger Lin) 유니루민 그룹 회장은 연설에서 "2025년은 AI 기술 구현이 가속화되는 중대한 전환점"이라며 "정책, 기술, 생태계의 공명(共鳴)이 AI를 공공생활 전반에 완전히 통합시키는 원동력이 되고 있다"고 말했다. 그는 AI 시대를 맞아 유니루민은 '산업별 수직 모델 맞춤화'와 'AI 애플리케이션'이라는 두 가지 방향에 집중할 것이라고 설명했다. 이를 통해 대형 스크린이 단순한 정보 전달 매체를 넘어 스스로 사고하고 서비스를 제공하는 지능형 상호작용 게이트웨이로 진화하도록 하겠다는 것이다. 린 회장은 "유니루민은 글로벌 파트너들과 협력해 AI 솔루션을 수천 개의 산업으로 확대 적용하고, (차세대 시각 기술 산업인) 메타사이트(Metasight) 산업의 최종 사용자 경험과 현장 가치를 재정의하기를 기대한다"고 덧붙였다.

행사에서 유니루민은 생성형 AI 스타트업 지푸(Zhipu) 및 확장현실•모션 캡처 전문 시각기술 회사YMATE와 공식 협력 협약을 체결했고, 세 기업은 공동 투자를 통해 '선전 지능형 디스플레이 로봇 유한회사(Shenzhen Intelligent Display Robot Co., Ltd.)를 설립했다.

신설 회사는 기술 협력을 통해 지능형 AI 단말기 분야의 혁신 생태계를 구축하고, 산업별 수직 모델 훈련부터 소프트웨어 및 하드웨어 통합에 이르는 엔드투엔드 지원을 제공할 예정이다. 이를 통해 행정, 교육, 회의, 문화관광 등 다양한 시나리오에서 디스플레이에 AI 활용을 촉진하고 메타사이트 산업의 지능형 업그레이드를 지원하는 것이 목표다.

합작 회사 설립은 LED 디스플레이 산업이 '하드웨어 경쟁'에서 벗어나 '생태계 경쟁'으로 전략적 전환이 이루어지고 있음을 의미한다. 세 기업은 심층적인 기술 통합과 정밀한 시나리오 구현을 통해 대형 스크린의 가치를 재정의함으로써 이를 디지털 경제 시대의 핵심 인프라로 만들고 있다. '디스플레이 구현' 트렌드가 가속화되고 있는 가운데 이 협력 모델은 더 많은 수직 분야에서 파괴적 혁신을 촉진하고, 산업의 지능형 업그레이드에 대한 새로운 기준을 제시할 것으로 기대된다.

유니루민은 단순한 '디스플레이 하드웨어 공급업체'에서 벗어나 'AI 지능형 서비스 애플리케이션 제공업체'로의 전략적 도약을 위해 파트너사와 손잡고 AI를 활용해 기업이 도약적 발전을 이룰 수 있게 지원하며 다양한 산업에 더 스마트한 AI 솔루션을 제공하기를 바라고 있다.

자세한 내용은 다음 링크 참조: https://www.unilumin.com/

