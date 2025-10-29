Unilumin crée une coentreprise et réalise un bond en avant stratégique en passant de fournisseur de matériel d'affichage à fournisseur d'applications de services intelligents d'IA

SHENZHEN, Chine, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 25 octobre 2025, « AI lights up the future » — Le forum IA du 21e anniversaire du groupe Unilumin et l'événement de lancement de nouveaux produits se sont déroulés à la Daya Bay Intelligent Manufacturing Base.

Plus de 400 partenaires, y compris les partenaires de l'écosystème mondial d'Unilumin, les investisseurs et les représentants des médias, se sont réunis pour discuter de la voie vers l'industrialisation de l'IA et assister aux dernières réalisations et percées de la stratégie LED+IA d'Unilumin.

Unilumin AI Forum and New Product Launch——Signing ceremony

Tiger Lin, président du groupe Unilumin, a déclaré dans son discours que 2025 est une année cruciale pour l'accélération de la mise en œuvre de l'IA, la résonance des politiques, de la technologie et de l'écologie conduisant l'intelligence artificielle à s'intégrer pleinement dans la vie publique. À l'ère de l'IA, Unilumin se concentrera sur deux axes : la personnalisation de modèles verticaux spécifiques à l'industrie et l'application de l'IA, permettant aux grands écrans de penser et de servir, évoluant de supports d'information à des passerelles interactives intelligentes. Unilumin se réjouit de collaborer avec des partenaires mondiaux pour faire progresser ensemble les solutions d'IA dans des milliers d'industries, remodelant ainsi la valeur terminale de l'industrie Metasight.

Lors de cet événement, Unilumin a officiellement signé et conclu des accords de coopération avec Zhipu et YMATE, et les trois parties ont investi conjointement dans la création de Shenzhen Intelligent Display Robot Co, Ltd.

La nouvelle société construira un système écologique innovant dans le domaine des terminaux intelligents d'IA par le biais d'une collaboration technique, en fournissant un soutien de bout en bout, de la formation au modèle vertical spécifique à l'industrie à l'intégration des logiciels et du matériel, afin de promouvoir la mise en œuvre de l'IA dans la gouvernance, l'éducation, les conférences, le tourisme culturel et d'autres scénarios, contribuant ainsi à l'amélioration intelligente de l'industrie de Metasight.

La création de l'entreprise commune signifie une transformation stratégique de l'industrie des écrans LED, qui passe d'une « concurrence matérielle » à une « concurrence écosystémique ». Grâce à un couplage technologique approfondi et à une mise en œuvre précise des scénarios, les trois parties redéfinissent les limites de la valeur des grands écrans, pour qu'ils deviennent des infrastructures essentielles à l'ère de l'économie numérique. Avec l'accélération de la tendance à l'« incarnation de l'écran », ce modèle de coopération devrait stimuler l'innovation perturbatrice dans un plus grand nombre de domaines verticaux, établissant ainsi une nouvelle référence pour la modernisation intelligente de l'industrie.

En passant stratégiquement du statut de simple « fournisseur de matériel d'affichage » à celui de « fournisseur d'applications de services intelligents d'IA », Unilumin espère s'associer à des partenaires pour tirer parti de l'IA afin d'aider les entreprises à se développer par bonds et de fournir des solutions d'IA plus intelligentes à diverses industries.

