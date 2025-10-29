Unilumin establece una empresa conjunta y logra un salto estratégico de "proveedor de hardware de pantallas" a "proveedor de aplicaciones de servicios inteligentes de IA"

SHENZHEN, China, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 25 de octubre de 2025, "La IA ilumina el futuro": el foro sobre IA y el evento de lanzamiento de nuevos productos con motivo del 21.º aniversario de Unilumin Group se celebraron a lo grande en la base de fabricación inteligente de Daya Bay.

Más de 400 socios, incluidos los socios del ecosistema mundial de Unilumin, inversionistas y representantes de los medios de comunicación, se reunieron para debatir el camino hacia la industrialización de la IA y presenciar los últimos logros y avances en la estrategia LED+IA de Unilumin.

Foro de IA de Unilumin y lanzamiento de nuevos productos: ceremonia de firma (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Tiger Lin, presidente de Unilumin Group, afirmó en su discurso que 2025 es un año crítico para la implementación acelerada de la IA, ya que la resonancia de las políticas, la tecnología y la ecología impulsará la integración completa de la inteligencia artificial en la vida pública. De cara a la era de la IA, Unilumin se centrará en dos direcciones: "personalización de modelos verticales específicos del sector" y "aplicación de la IA", lo que permitirá que las pantallas grandes piensen y presten servicios, y evolucionen de ser soportes de información a pasar a ser puertas de enlace interactivas inteligentes. Unilumin espera colaborar con socios a nivel mundial para impulsar de manera conjunta soluciones de IA en miles de sectores, y remodelar el valor terminal del sector Metasight.

En el evento, Unilumin firmó y alcanzó oficialmente acuerdos de cooperación con Zhipu y YMATE, y las tres partes invirtieron de manera conjunta en la creación de Shenzhen Intelligent Display Robot Co., Ltd.

La nueva empresa creará un innovador sistema ecológico en el campo de las terminales inteligentes de IA mediante la colaboración técnica, y proporcionará apoyo integral, desde la capacitación en modelos verticales específicos del sector hasta la integración de software y hardware, con el fin de promover la implementación de la "encarnación visual" de la IA en la gobernanza, la educación, las conferencias, el turismo cultural y otros escenarios, lo que contribuirá a la mejora inteligente del sector Metasight.

La creación de la empresa conjunta supone una transformación estratégica del sector de las pantallas LED, que pasa de la "competencia en materia de hardware" a la "competencia en materia de ecosistemas". Mediante una profunda integración tecnológica y una implementación precisa de escenarios, las tres partes están redefiniendo los límites de valor de las pantallas grandes, lo que las convierte en una infraestructura fundamental en la era de la economía digital. A medida que se acelera la tendencia de la "personificación de la pantalla", se espera que este modelo de cooperación impulse la innovación disruptiva en más campos verticales, y establezca un nuevo punto de referencia para la actualización inteligente del sector.

Al dar un salto estratégico y pasar de ser un mero "proveedor de hardware de visualización" a un "proveedor de aplicaciones de servicios inteligentes de IA", Unilumin espera colaborar con sus socios para aprovechar la IA con el fin de ayudar a las empresas a lograr un desarrollo acelerado y proporcionar soluciones de IA más inteligentes para diversos sectores.

