-Unilumin crea una empresa conjunta, logrando un salto estratégico de "proveedor de hardware para pantallas" a "proveedor de aplicaciones de servicios inteligentes de IA"

SHENZHEN, China, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 25 de octubre de 2025, "La IA ilumina el futuro": el Foro de IA del 21° aniversario y el evento de lanzamiento de nuevos productos de Unilumin Group se celebraron a lo grande en la base de fabricación inteligente de Daya Bay.

Más de 400 socios, incluyendo socios del ecosistema global de Unilumin, inversores y representantes de los medios de comunicación, se reunieron para debatir el camino hacia la industrialización de la IA y presenciar los últimos logros y avances de la estrategia LED+IA de Unilumin.

Unilumin AI Forum and New Product Launch——Signing ceremony

Tiger Lin, presidente de Unilumin Group, afirmó en su discurso que 2025 es un año crucial para la implementación acelerada de la IA, con la influencia de las políticas, la tecnología y la ecología impulsando la plena integración de la inteligencia artificial en la vida pública. De cara a la era de la IA, Unilumin se centrará en dos áreas: la personalización de modelos verticales específicos de la industria y la aplicación de la IA, permitiendo que las pantallas grandes piensen y sirvan, evolucionando de portadores de información a portales interactivos inteligentes. Unilumin espera colaborar con socios globales para impulsar conjuntamente soluciones de IA en miles de industrias, transformando el valor terminal de la industria de la metavisión.

En el evento, Unilumin firmó y alcanzó oficialmente acuerdos de cooperación con Zhipu y YMATE, y las tres partes invirtieron conjuntamente en la creación de Shenzhen Intelligent Display Robot Co., Ltd.

La nueva empresa construirá un sistema ecológico innovador en el campo de las terminales inteligentes con IA mediante la colaboración técnica, proporcionando soporte integral desde el entrenamiento de modelos verticales específicos de la industria hasta la integración de software y hardware para promover la implementación de la IA en la gestión pública, la educación, las conferencias, el turismo cultural y otros escenarios, contribuyendo así a la modernización inteligente de la industria Metasight.

La creación de esta empresa conjunta supone una transformación estratégica de la industria de las pantallas LED, pasando de la competencia de hardware a la competencia de ecosistemas. Mediante una profunda integración tecnológica y una implementación precisa de escenarios, las tres partes están redefiniendo los límites del valor de las pantallas grandes, impulsándolas a convertirse en una infraestructura esencial en la era de la economía digital. A medida que se acelera la tendencia de la "modernización de la pantalla", se espera que este modelo de cooperación impulse la innovación disruptiva en más campos verticales, estableciendo un nuevo referente para la modernización inteligente de la industria.

Al pasar estratégicamente de ser un simple "proveedor de hardware de pantallas" a un "proveedor de aplicaciones de servicios inteligentes con IA", Unilumin espera colaborar con socios para aprovechar la IA y ayudar a las empresas a lograr un desarrollo de vanguardia y ofrecer soluciones de IA más inteligentes para diversas industrias.

Para más información, visite: https://www.unilumin.com/