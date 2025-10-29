Unilumin gründet Joint Venture und vollzieht damit einen strategischen Sprung vom „Anbieter von Display-Hardware" zum „Anbieter intelligenter KI-Dienstleistungsanwendungen"

SHENZHEN, China, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 25. Oktober 2025 fand unter dem Motto „KI beleuchtet die Zukunft" das KI-Forum zum 21-jährigen Jubiläum der Unilumin Group sowie die Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte in der Daya Bay Intelligent Manufacturing Base statt.

Über 400 Partner, darunter Unilumins globale Ökosystempartner, Investoren und Medienvertreter, kamen zusammen, um den Weg zur Industrialisierung der KI zu diskutieren und die neuesten Errungenschaften und Durchbrüche in Unilumins LED+AI-Strategie zu sehen.

Unilumin AI Forum and New Product Launch——Signing ceremony

Tiger Lin, Vorsitzender der Unilumin Group, erklärte in seiner Rede, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für die beschleunigte Umsetzung von KI sei, da die Resonanz von Politik, Technologie und Ökologie die vollständige Integration künstlicher Intelligenz in das öffentliche Leben vorantreibe. Angesichts des Zeitalters der künstlichen Intelligenz wird sich Unilumin auf zwei Bereiche konzentrieren: „branchenspezifische vertikale Modellanpassung" und „KI-Anwendung", wodurch Großbildschirme in die Lage versetzt werden, zu denken und zu dienen, und sich von Informationsmedien zu intelligenten interaktiven Gateways entwickeln. Unilumin freut sich darauf, mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam KI-Lösungen in Tausenden von Branchen voranzutreiben und den Endwert der Metasight-Branche neu zu gestalten.

Auf der Veranstaltung unterzeichnete Unilumin offiziell Kooperationsvereinbarungen mit Zhipu und YMATE, und die drei Parteien investierten gemeinsam in die Gründung von Shenzhen Intelligent Display Robot Co, Ltd.

Das neue Unternehmen wird durch technische Zusammenarbeit ein innovatives ökologisches System im Bereich der KI-intelligenten Terminals aufbauen und End-to-End-Unterstützung bieten, von branchenspezifischem vertikalem Modelltraining bis hin zur Software- und Hardware-Integration. Damit soll die „Display-Verkörperung" der KI in den Bereichen Verwaltung, Bildung, Konferenzen, Kulturtourismus und anderen Szenarien gefördert und die intelligente Modernisierung der Metasight-Branche unterstützt werden.

Die Gründung des Joint Ventures stellt eine strategische Transformation der LED-Display-Branche von einem „Hardware-Wettbewerb" zu einem „Ökosystem-Wettbewerb" dar. Durch eine umfassende technologische Kopplung und präzise Szenario-Implementierung definieren die drei Parteien die Wertgrenzen von Großbildschirmen neu und machen sie zu einer zentralen Infrastruktur im Zeitalter der digitalen Wirtschaft. Der Trend zu „Display-Embodiment" beschleunigt sich, und es wird erwartet, dass dieses Kooperationsmodell bahnbrechende Innovationen in weiteren vertikalen Bereichen vorantreiben und neue Maßstäbe für die intelligente Modernisierung der Branche setzen wird.

Durch den strategischen Sprung vom reinen „Anbieter von Display-Hardware" zum „Anbieter intelligenter KI-Dienstleistungsanwendungen" möchte Unilumin gemeinsam mit seinen Partnern KI nutzen, um Unternehmen zu einer sprunghaften Entwicklung zu verhelfen und intelligentere KI-Lösungen für verschiedene Branchen bereitzustellen.

